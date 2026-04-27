ข่าวต่างประเทศ

ร้องเพลงชาติก็ผิด? ทหารหญิงญี่ปุ่น สวมเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านจี้ผิดกฎหมาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 10:35 น.
ภาพจาก : YAHOO! JAPAN

สึกุมิ ไม นักร้องสาวสังกัดกองกำลังป้องกันตนเอง เผชิญเสียงวิจารณ์หนักหลังแต่งเครื่องแบบทหารเต็มยศขึ้นร้องเพลงชาติในงานประชุมพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านซัดทำลายความเป็นกลาง ด้านเลขาฯ ครม. สั่งทบทวนด่วน

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองในประเทศญี่ปุ่น สังคมกำลังถกเถียงอย่างหนักเรื่องความเป็นกลางของกองทัพ เมื่อ สิบเอก สึกุมิ ไม (Sgt. Mai Tsugumi) นักร้องโซปราโนชื่อดังเจ้าของฉายา เจ้าหญิงแห่งกองทัพบก สังกัดกองกำลังป้องกันตนเองทางบก (JGSDF) สวมเครื่องแบบทหารเต็มยศขึ้นเวทีนำร้องเพลงชาติ “คิมิงาโย” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 93 ของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ณ กรุงโตเกียว

พรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการต่างตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการกระทำครั้งนี้ นายจุนยะ โอกาวะ หัวหน้าพรรค Centrist Reform Alliance และนายยูอิชิโร ทามากิ หัวหน้าพรรค Democratic Party for the People ออกมาระบุว่า การให้ทหารในเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรคการเมืองทำลายหลักความเป็นกลางทางการเมืองของกองทัพอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติกองกำลังป้องกันตนเอง มาตรา 61 ที่ห้ามเจ้าหน้าที่ทหารประจำการมีพฤติกรรมทางการเมืองทุกชนิด พรรคการเมืองอาจนำภาพลักษณ์นี้ไปใช้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่ากองทัพมีความใกล้ชิดกับรัฐบาล

ด้านรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาโต้แย้งอย่างรวดเร็ว นายชินจิโร่ โคอิซูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกรัฐมนตรี ทาคาอิจิ ซานาเอะ ชี้แจงว่าการร้องเพลงชาติไม่ใช่กิจกรรมทางการเมือง สิบเอก สึกุมิ เข้าร่วมงานนี้ในฐานะเอกชนตามคำขอของบริษัทออร์แกไนเซอร์ และทหารมีหน้าที่สวมเครื่องแบบตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่มีความผิดแต่อย่างใด

แม้รัฐบาลจะยืนกรานว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่กระแสกดดันในสังคมเริ่มขยายวงกว้างจนนำไปสู่การเรียกร้องให้ตรวจสอบวินัยทหาร ข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าระดับสูงของกองทัพบก (Land Staff Office) อนุมัติการตัดสินใจเข้าร่วมงานของเธอมาก่อนแล้ว ล่าสุด นายมิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เริ่มมีท่าทีอ่อนลง โดยกล่าวว่ารัฐบาลควรทบทวนเรื่องนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดทางการเมืองในอนาคต

ศึกสายเลือด! แม่วัย 72 ฟ้องลูกในไส้ ทวงหนี้เกือบร้อยล้าน แฉโดนขู่ไล่นอนข้างถนน

10 วินาที ที่แล้ว
ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้องเพลงชาติก็ผิด? ทหารหญิงญี่ปุ่น สวมเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านจี้ผิดกฎหมาย

46 นาที ที่แล้ว
สลด เสียแม่พิมพ์ขอชาติ ไอ้คลั่งยากราดยิงมั่ว ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ เสียแม่พิมพ์ของชาติ ไอ้คลั่งยาบ้า ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยส่องทะเบียนรถ ใบเตย อาร์สยาม เลขเด็ด

ใบเตย อาร์สยาม ถอยรถใหม่ป้ายแดง คอหวยส่องทะเบียน เลขสวยมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักพากย์ The Simpsons ภาษาฝรั่งเศส เสียชีวิตในวัย 66 ปี ข่าวต่างประเทศ

นักพากย์การ์ตูนดัง มะเร็งคร่าชีวิต จากไปวัย 66 ตำนานเจ้าพ่อแอนิเมชัน The Simpsons

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน! คนละครึ่ง เคาะแล้ว 4,000 บาท ไม่เสียภาษี-บัตรคนจน ก็ได้ด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด &quot;แก่&quot; ไม่เป็น บันเทิง

แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด “แก่” ไม่เป็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พระเอกละครแนวตั้งจีน ทิ้งบทประธานบริษัท กลับบ้านเกิดทำไร่ปลูกพริก เพราะ AI แย่งงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2/5/69 จัดเต็มเลขชุด 2 ตัว 3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ เริ่ม มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ ใช้เกิน 401 หน่วย จ่ายอ่วม 5 บาท เริ่ม มิ.ย.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟ้องเพื่อนทำไม! คู่กรณี &quot;ต้า เฟ็ดเฟ่&quot; เบี้ยวศาล ส่งลูกน้องรับหน้า หลังโดนฟ้อง 10 ล้าน บันเทิง

ฟ้องเพื่อนทำไม! คู่กรณี “ต้า เฟ็ดเฟ่” เบี้ยวศาล ส่งลูกน้องรับหน้า หลังฟ้อง 10 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตหัวร้อนโพสต์ด่า &quot;ไกจิน&quot; ซะงั้น ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตขวาจัดหัวร้อน โพสต์ด่า “ไกจิน” ซะงั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ย ช่วยเกษตรกร ข่าว

“แพรรี่” ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ยถูกๆ ช่วยเกษตรกร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นภาษีผิด ข่าว

ยื่นภาษีผิด เสี่ยงโดนค่าปรับ! แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยจัดการภาษีให้แม่นยำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 27 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 27/4/69 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 27 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 27/4/69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2/5/69 ฟันเลขเด่น รับโชควันแรงงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่แฉ! โดน “เบิร์ด วันว่างๆ” เอายาแนวปะหน้าสงกรานต์ ทำแสบตาหวิดบอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา หายใจไม่ออก ใช้ออกซิเจนช่วย บันเทิง

ส่งกำลังใจ! ตลกคนดัง อาการทรุด หายใจไม่ออก-ปอดไม่ดี ตัดพ้อป่วยหนัก ไร้คนเยี่ยม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาศรมฤาษีเณร เลขเด็ด

เลขเด็ด 2/5/69 อาศรมฤาษีเณร ส่องเลขทะเบียน เศรษฐีจีนเจิมป้ายแดง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน ข่าว

จำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อเก็บ &quot;ค่าออกนอกประเทศ&quot; ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

เตรียมควักเพิ่ม! รัฐบาลจ่อเก็บ “ค่าออกนอกประเทศ” ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว &quot;มิน-แซม&quot; คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว “มิน-แซม” คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลสาวผวา! ไรเดอร์ ส่งอาหารแล้วไม่ยอมกลับ ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว ข่าว

พยาบาลสาวผวา! ไรเดอร์ ส่งอาหารแล้วไม่ยอมกลับ ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊ มนตรี โต้กลับ เท่ง เถิดเทิง ปมร้องเพลงตอนนั่งสามล้อสุโขทัย ข่าวดารา

ฟังจากปาก! ปุ๊ มนตรี หลัง เท่ง เถิดเทิง เล่าความจริงอีกมุม ความลับที่ไม่มีใครรู้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลด เสียแม่พิมพ์ขอชาติ ไอ้คลั่งยากราดยิงมั่ว ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

หดหู่ เสียแม่พิมพ์ของชาติ ไอ้คลั่งยาบ้า ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
คอหวยส่องทะเบียนรถ ใบเตย อาร์สยาม

ใบเตย อาร์สยาม ถอยรถใหม่ป้ายแดง คอหวยส่องทะเบียน เลขสวยมาก

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569

ด่วน! คนละครึ่ง เคาะแล้ว 4,000 บาท ไม่เสียภาษี-บัตรคนจน ก็ได้ด้วย

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด &quot;แก่&quot; ไม่เป็น

แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด “แก่” ไม่เป็น

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
Back to top button