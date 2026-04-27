ร้องเพลงชาติก็ผิด? ทหารหญิงญี่ปุ่น สวมเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านจี้ผิดกฎหมาย
สึกุมิ ไม นักร้องสาวสังกัดกองกำลังป้องกันตนเอง เผชิญเสียงวิจารณ์หนักหลังแต่งเครื่องแบบทหารเต็มยศขึ้นร้องเพลงชาติในงานประชุมพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านซัดทำลายความเป็นกลาง ด้านเลขาฯ ครม. สั่งทบทวนด่วน
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองในประเทศญี่ปุ่น สังคมกำลังถกเถียงอย่างหนักเรื่องความเป็นกลางของกองทัพ เมื่อ สิบเอก สึกุมิ ไม (Sgt. Mai Tsugumi) นักร้องโซปราโนชื่อดังเจ้าของฉายา เจ้าหญิงแห่งกองทัพบก สังกัดกองกำลังป้องกันตนเองทางบก (JGSDF) สวมเครื่องแบบทหารเต็มยศขึ้นเวทีนำร้องเพลงชาติ “คิมิงาโย” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 93 ของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ณ กรุงโตเกียว
พรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการต่างตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการกระทำครั้งนี้ นายจุนยะ โอกาวะ หัวหน้าพรรค Centrist Reform Alliance และนายยูอิชิโร ทามากิ หัวหน้าพรรค Democratic Party for the People ออกมาระบุว่า การให้ทหารในเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรคการเมืองทำลายหลักความเป็นกลางทางการเมืองของกองทัพอย่างร้ายแรง
นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติกองกำลังป้องกันตนเอง มาตรา 61 ที่ห้ามเจ้าหน้าที่ทหารประจำการมีพฤติกรรมทางการเมืองทุกชนิด พรรคการเมืองอาจนำภาพลักษณ์นี้ไปใช้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่ากองทัพมีความใกล้ชิดกับรัฐบาล
ด้านรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาโต้แย้งอย่างรวดเร็ว นายชินจิโร่ โคอิซูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกรัฐมนตรี ทาคาอิจิ ซานาเอะ ชี้แจงว่าการร้องเพลงชาติไม่ใช่กิจกรรมทางการเมือง สิบเอก สึกุมิ เข้าร่วมงานนี้ในฐานะเอกชนตามคำขอของบริษัทออร์แกไนเซอร์ และทหารมีหน้าที่สวมเครื่องแบบตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่มีความผิดแต่อย่างใด
แม้รัฐบาลจะยืนกรานว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่กระแสกดดันในสังคมเริ่มขยายวงกว้างจนนำไปสู่การเรียกร้องให้ตรวจสอบวินัยทหาร ข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าระดับสูงของกองทัพบก (Land Staff Office) อนุมัติการตัดสินใจเข้าร่วมงานของเธอมาก่อนแล้ว ล่าสุด นายมิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เริ่มมีท่าทีอ่อนลง โดยกล่าวว่ารัฐบาลควรทบทวนเรื่องนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดทางการเมืองในอนาคต
ข้อมูล/ภาพจาก
