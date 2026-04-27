ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ เสียแม่พิมพ์ของชาติ ไอ้คลั่งยาบ้า ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 19:45 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 18:07 น.
สลด เสียแม่พิมพ์ขอชาติ ไอ้คลั่งยากราดยิงมั่ว ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

ชายคลั่งยาบ้ากราดยิงมั่วกลางถนนเมืองกรุงเก่า ครูกระสุนเจาะดับสลดต่อหน้าลูกสาววัยเด็ก ญาติเผยผู้ตายพยายามขับรถหนีแต่คนร้ายเดินตามไปยิงซ้ำถึงในบ้านชาวบ้าน ตำรวจแจ้งข้อหาหนักฆ่าคนตายโดยเจตนา

เหตุการณ์ระทึกขวัญ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศราวุธ อายุ 35 ปี เกิดอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยาบ้าอย่างหนัก ถืออาวุธปืนไล่ยิงชาวบ้านและรถที่สัญจรผ่านถนนเลียบคลองพญาเมืองอย่างไม่เลือกหน้า เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บสาหัสอีกหลายราย

ผู้ก่อเหตุอ้างว่าขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วถูกรถบรรทุกเบียดจนล้ม จึงโมโหชักอาวุธปืนออกมายิงใส่รถที่ผ่านไปมา กระสุนถูกรถบรรทุกเสียหาย 4 คัน รถยนต์และกระบะอีก 3 คัน หนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าว่าเห็นผู้ก่อเหตุยืนขวางถนนแล้วเล็งปืนยิงใส่หน้ารถทันทีจนกระสุนทะลุกระจกมาถูกแขน

ที่สลดที่สุดคือ นางสาวปภัสรา อายุ 44 ปี ข้าราชการครูที่เพิ่งบรรจุได้เพียง 4 ปี โดนยิงเสียชีวิต ญาติของผู้เสียชีวิตเผยว่าขณะเกิดเหตุครูสาวเห็นท่าไม่ดีจึงพยายามขับรถหนีเข้าไปหลบในบ้านของชาวบ้าน แต่ผู้ก่อเหตุกลับเดินตามไปรัวยิงใส่รถจนเสียชีวิต โดยมีลูกสาววัยเด็กนั่งอยู่ในรถด้วยกันแต่รอดชีวิตมาได้ เป็นคนโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยด้วยตัวเอง

ต่อมา ตำรวจเข้าตะครุบตัวนายศราวุธได้กลางถนนขณะที่ยังมีสีหน้ายิ้มแย้ม ไม่สลดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยังปากกล้าเถียงเจ้าหน้าที่ ผลการตรวจค้นพบยาบ้า 3 เม็ดและอาวุธปืน

เมื่อสอบปากคำเพิ่มในช่วงเช้าวันนี้ (27 เม.ย. 69) ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเสพยาบ้ามาถึง 6 เม็ดก่อนก่อเหตุ ตำรวจจึงแจ้งข้อหาหนักหลายกระทง ทั้งฆ่าคนตายโดยเจตนา พยายามฆ่า และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและยาเสพติด

มีแพทย์ออกมาให้ข้อมูลผ่านเพจ “เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต” ว่าเคสผู้ป่วยจิตเวชจากยาบ้าพุ่งสูงขึ้นมาก เนื่องจากยาบ้าสมัยนี้มีส่วนผสมแปลกปลอมที่ทำลายสมองอย่างรวดเร็ว เมื่อคนไข้คลุ้มคลั่งถูกส่งมารักษาเพียงไม่กี่วันก็ต้องกลับคืนสู่ชุมชนจนกลายเป็นวงจรไม่รู้จบ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเพราะกฎหมายที่อ่อนแอทำให้ไม่มีใครเกรงกลัว

เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณครูปภัสรา เรืองฤทธิ์ ข้าราชการครูสังกัดของโรงเรียน ซึ่งเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวานนี้

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

