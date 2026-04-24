ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์
จับพิรุธสามีภรรยา อ้างซื้อกระเป๋าทองคำ 300 บาท นำไปขายได้ 1.2 ล้าน ร้านทองงัดหลักฐานโต้ไม่ได้จัดฉากทำคอนเทนต์ โกดังญี่ปุ่นมือสองย่านสมุทรปราการปฏิเสธเป็นแหล่งที่มาสินค้า
ผู้ใช้งานโซเชียลสงสัยคอนเทนต์หรือไม่ กรณีสามีภรรยาคู่หนึ่งอ้างว่าซื้อกระเป๋าพร้อมแผ่นทองคำจากโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองย่านสมุทรปราการมาในราคาเพียง 300 บาท เมื่อนำไปให้ร้านทองตรวจสอบพบว่าเป็นทองคำ 18K น้ำหนักกว่า 350 กรัม ทางร้านประเมินมูลค่าสูงถึง 1.2 ล้านบาท
เรื่องราวนี้ทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพียงการสร้างคอนเทนต์หลอกลวง หลายคนมองว่าโกดังสินค้ามือสองไม่มีทางปล่อยให้ของมีค่าหลุดรอดออกมา ทางด้านร้านทองออกมาโต้แย้งพร้อมงัดหลักฐานยืนยันว่าไม่มีการจัดฉาก ทางร้านรับซื้อของชิ้นนี้มาจริง มีการเก็บหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ขายไว้อย่างครบถ้วน
คุณนะโม ผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำให้ความเห็นว่า โอกาสที่กระเป๋าทองคำจะหลุดมาถึงประเทศไทยแทบจะเป็นศูนย์ ปัจจุบันมีขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจจับอย่างเข้มงวดตั้งแต่ทีมงานเคลียร์บ้านที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนส่งออก จนถึงการสแกนซ้ำอีกครั้งที่โกดังในไทย
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังสินค้ามือสองหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ทุกร้านยืนยันว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ได้ออกมาจากร้านของตน
ร้านทองให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ขายอ้างเหตุผลที่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อโกดังเพราะกลัวพนักงานของโกดังแห่งนั้นจะเดือดร้อนจากความผิดพลาด เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อผู้ขายกระเป๋าเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ผู้ขายกลับบ่ายเบี่ยงโดยให้เหตุผลว่า “ติดธุระ ยังไม่สะดวกคุย ขับรถอยู่” สังคมออนไลน์ยังคงรอติดตามบทสรุปของเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิด
