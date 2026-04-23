บันเทิงเกาหลี

สื่อญี่ปุ่นเปิดภาพ นัมจุน BTS สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้าม ทิ้งก้นเกลื่อน เมินคนเตือน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 16:52 น.
สื่อญี่ปุ่น เผยภาพ คิมนัมจุน bts ยืนสูบบุหรี่บนถนนและทางเดินที่ญี่ปุ่น

สื่อญี่ปุ่น เผยภาพ คิมนัมจุน วง BTS สูบและทิ้งก้นบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะย่านชิบูย่า เมินคำเตือนเจ้าหน้าที่ ด้านค่ายต้นสังกัดยังเงียบ แฟนคลับเสียงแตก ถกประเด็นมารยาทหรือสิทธิส่วนบุคคล

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานกรณี นิตยสารรายสัปดาห์ ชูคัง บุนชุน (Shukan Bunshun) ของญี่ปุ่นรายงานว่า มีประชาชนพบเห็น RM หรือ คิมนัมจุน สมาชิกวง BTS ยืนสูบบุหรี่ หลังเพิ่งไปดื่มสังสรรค์กับคนรู้จักและเดินย้ายร้านไปมาในย่านชิบูย่า กรุงโตเกียว สื่อดังกล่าวระบุว่า ช่างภาพสามารถถ่ายรูปเหตุการณ์ตอนที่เขาสูบบุหรี่ระหว่างเดินเปลี่ยนร้านเหล้าและบาร์ต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานได้

ปัจจุบัน RM อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมทัวร์คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ Arirang ของวง BTS คืนวันเกิดเหตุเขาเดินทางไปร้านกินดื่มที่ร้านหลายแห่งในย่านชิบูย่า รายงานระบุว่าเขานั่งอยู่ในร้านแห่งหนึ่งนานประมาณ 3 ชั่วโมง และมีคนเห็นเขาสูบบุหรี่ในช่วงเวลานั้น ซึ่งอาคารดังกล่าวไม่มีพื้นที่จัดไว้สำหรับสูบบุหรี่ แต่เขาและกลุ่มเพื่อนสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนรวม เช่น บริเวณทางเดินของอาคาร

จากนั้นได้ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นจนพนักงานหญิงของร้านต้องมาเก็บก้นบุหรี่เหล่านั้น แม้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารเข้ามาตักเตือนและห้ามสูบบุหรี่ แต่มีรายงานว่าเขายังคงทำพฤติกรรมดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสูบเฉพาะในพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

หลังสื่อเผยแพร่ข่าวนี้ แฟนคลับในญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป บางส่วนวิจารณ์ว่าเขามีมารยาทในที่สาธารณะไม่ดีพอ ขณะที่แฟนคลับอีกกลุ่มออกมาปกป้องว่า เรื่องนี้อาจเป็นความเข้าใจผิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรือมองว่าเป็นเพียงสิทธิและพฤติกรรมส่วนบุคคล

อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจุบัน นัมจุน และ HYBE ค่ายต้นสังกัดยังไม่ออกมาแถลงการณ์ชี้แจงถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด ก่อนหน้านี้วง BTS เพิ่งจัดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่โตเกียวโดมเมื่อวันที่ 17 และ 18 เมษายน ที่ผ่านมา คอนเสิร์ตทั้งสองรอบขายบัตรหมดเกลี้ยง และมีแฟนคลับเข้าร่วมชมการแสดงรวมทั้งสองวันกว่า 110,000 คน

คิม นัมจุน สมาชิกวง BTS
ภาพจาก Instagram : rkive
วง bts
ภาพจาก Instagram : rkive

ข้อมูลจาก : insight และ allkpop

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

