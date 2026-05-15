ข่าวต่างประเทศ

คนไข้งง อ้าปากค้าง 3 ชั่วโมง หมอถอนฟันคุดไม่ได้ ไม่คิดเงิน อ้างเหตุผล “ศักดิ์ศรี”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 21:20 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 11:10 น.
50

หญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเดินเข้าคลินิกทันตกรรมในเช้าวันที่ 14 พ.ค. 69 ต้องถอนฟันคุดซี่ล่างขวา

ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้ว เพราะจากภาพเอกซเรย์ที่เธอแนบมาในโพสต์ภายหลัง ฟันคุดของเธองอกออกมาในแนวนอน แบบที่เรียกในวงการว่า ฟันที่นอนราบอยู่ใต้เหงือก

หมอดูภาพเอกซเรย์ บอกว่า “ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ”

เธอพยักหน้า นอนลงบนเก้าอี้ อ้าปาก

หนึ่งชั่วโมง… สองชั่วโมง… สามชั่วโมง

ชั่วโมงแรกผ่านไป ยังไม่เสร็จ

ชั่วโมงที่สองผ่านไป ยังไม่เสร็จ

เข้าสู่ชั่วโมงที่สาม เธออยู่ในสภาพที่ใครเคยถอนฟันจะเข้าใจดี คออักเสบ มุมปากเจ็บแสบเพราะอ้าค้างมานาน ลิ้นไม่รู้จะวางไว้ตรงไหน และมือแน่น

จนกระทั่งเวลาบ่ายสองโมง หมอวางเครื่องมือลง

เธอคิดว่าเสร็จแล้ว

แต่ความจริงกลับช็อมาก หลังหมอบอกว่า “เราไม่ได้ถอนฟันคุดให้คุณนะครับ”

หมอบอกเธอ พร้อมอธิบายว่าในระหว่างที่กำลังเตรียมการ ได้พบฟันผุในซี่ข้างเคียง จึงรักษาฟันผุนั้นก่อน ส่วนฟันคุดที่งอกแนวนอน คลินิกทั่วไปอย่างที่นี่ไม่สามารถทำได้ ต้องส่งตัวไปศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง

สามชั่วโมงผ่านไป ปากเจ็บ คอแห้ง และฟันคุดก็ยังอยู่ครบ

เธอลุกขึ้นเดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อชำระเงิน

หมอยกมือหยุด “คุณไม่ต้องจ่าย”

เธองงอยู่ครู่หนึ่ง แล้วถามว่าทำไม

คำตอบที่ได้คือ “ศักดิ์ศรีของหมอไม่อนุญาตให้รับเงิน”

คลินิกยังมอบยาให้ฟรี และนัดมาตัดไหมสัปดาห์หน้า

เธอเดินออกมาโดยไม่รู้จะรู้สึกอย่างไร ขอบคุณ? งง? หรือแค่อยากกลับบ้านไปนอน?

อินเทอร์เน็ตมีคำตอบ

เธอโพสต์เรื่องนี้ลง X พร้อมภาพเอกซเรย์ ยอดวิวทะลุ 12 ล้านความคิดเห็นพาเหรดกันเข้ามา โดยชาวเน็ตก็ไม่ได้โรแมนติกกับเรื่อง “ศักดิ์ศรี” มากนัก

คนแรกเมนต๋ว่า “อยู่ไป 3 ชั่วโมงแล้วยังเอาออกไม่ได้ แสดงว่าประเมินความสามารถตัวเองสูงเกินไปตั้งแต่แรก”

มีคนที่อ้างว่าทำงานในวงการหมอฟันมาเฉลยว่า “ที่ไม่คิดเงิน เพราะเขาทำไม่สำเร็จและไม่อยากถูกร้องเรียน”

มีคนที่วิเคราะห์ลึกกว่านั้นว่า “ไม่คิดเงิน ไม่เก็บประวัติทางการแพทย์ แล้วแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นถ้าเกิดอะไรผิดพลาดในภายหลัง”

“ฟันคุดแนวนอนเป็นเคสที่คลินิกทั่วไปส่วนใหญ่ทำไม่ได้อยู่แล้ว ควรส่งต่อตั้งแต่แรก”

คำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดๆ คือ ระหว่างสามชั่วโมงนั้น หมอรู้ตั้งแต่เมื่อไหรว่าทำไม่ได้?

แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้คือ บางทีคำว่า “ศักดิ์ศรี” กับคำว่า “ขอโทษ” มันอยู่คนละประโยค และหนึ่งในสองประโยคนั้น คนไข้อยากได้ยินมากกว่า

ภาพจาก X @Nancy65094154

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คนไข้งง อ้าปากค้าง 3 ชั่วโมง หมอถอนฟันคุดไม่ได้ ไม่คิดเงิน อ้างเหตุผล “ศักดิ์ศรี”

51 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เปิดเลขเด็ด อ.ออร่า ‘ตารางทักษาโหรรานี’ ตรงงวดวันเสาร์ 16 พ.ค. 69

21 นาที ที่แล้ว
คีแอน เอเวอเรตต์ ชายหนุ่มวัย 21 ปี เสียชีวิตจากฝีในสมองแทรกซ้อนไซนัสอักเสบ ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย ลูกชายวัย 21 ปวดหัวหนัก ป่วยภาวะหายาก ดับสลดคาห้องนอน

50 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด &#039;แม่ทำเนียน&#039; งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด ‘แม่ทำเนียน’ งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผีน้อยหนุ่มทรุด ทำงานหนักมาก ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก ข่าว

ผีน้อยหนุ่มทรุด ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน แผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่น 6.3 หยุดวิ่งรถไฟชินคันเซ็น ข่าวต่างประเทศ

ด่วน แผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่น 6.3 หยุดวิ่งรถไฟชินคันเซ็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์ เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พระเอกดัง อำลาวงการกะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว บันเทิงเกาหลี

ช็อก พระเอกดัง อำลากะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา บันเทิง

ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง &quot;คลาร์ก-คอลลินส์&quot; ในวันเดียวกัน ข่าวกีฬา

แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง “คลาร์ก-คอลลินส์” ในวันเดียวกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงเจ้ย ภูเก็ต คอนเทนต์ครีเอเตอร์ขายรถ เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับช็อก ลุงเจ้ย ภูเก็ต เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต อาลัยนักขายรถผู้สร้างรอยยิ้ม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์ ข่าว

ทนายเกิดผล ชี้ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4 ข่าว

ด่วน! ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปตันเอ็ด’ นักบินอาสาสมัครทำภารกิจภารกิจอนุรักษ์สัตว์เสียชีวิต ข่าว

อาลัย กัปตันเอ็ด ป่วยกะทันหัน จากไปอย่างสงบ ผู้ทุ่มเทอนุรักษ์สัตว์ทะเลกว่า 20 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินหลวงปู่สรวง เลขเด็ดงวด 16 พ.ค. 69 Line News

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 พ.ค. 69 โชว์เลขเด่นเน้น ๆ พร้อมชุดจับคู่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก ข่าว

ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์ ข่าว

กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 16/5/69 ครบทุกสำนัก ก่อนลุ้นหวยออก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณรพุทธคุณ งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 16 พ.ค. 69 แห่จดแนวทางรับทรัพย์กลางเดือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิพัฒน์ สั่งสอบหน่วยงานในเครือคมนาคม หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิต ข่าว

สาเหตุสลด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบ แผลฉกรรจ์-ซี่โครงหัก ก่อนสิ้นใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน ลูกหม้อประปานครหลวงกว่า 30 ปี ข่าว

ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน นำทีมบริหารลงนาม โปร่งใส-ไร้ทุจริต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ประชาธิปัตย์ส่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ด่าหยาบชกลุงวัย 70 เจ้าของร้านชำ คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ข่าว

พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ชกลุง 70 คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ฉุนไม่รับฝากของบ้านอื่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 21:20 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 11:10 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรุ่งนี้หวยออก! เปิดเลขเด็ด อ.ออร่า ‘ตารางทักษาโหรรานี’ ตรงงวดวันเสาร์ 16 พ.ค. 69

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด &#039;แม่ทำเนียน&#039; งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด

เลขเด็ด ‘แม่ทำเนียน’ งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ผีน้อยหนุ่มทรุด ทำงานหนักมาก ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก

ผีน้อยหนุ่มทรุด ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
Back to top button