คนไข้งง อ้าปากค้าง 3 ชั่วโมง หมอถอนฟันคุดไม่ได้ ไม่คิดเงิน อ้างเหตุผล “ศักดิ์ศรี”
หญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเดินเข้าคลินิกทันตกรรมในเช้าวันที่ 14 พ.ค. 69 ต้องถอนฟันคุดซี่ล่างขวา
ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้ว เพราะจากภาพเอกซเรย์ที่เธอแนบมาในโพสต์ภายหลัง ฟันคุดของเธองอกออกมาในแนวนอน แบบที่เรียกในวงการว่า ฟันที่นอนราบอยู่ใต้เหงือก
หมอดูภาพเอกซเรย์ บอกว่า “ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ”
เธอพยักหน้า นอนลงบนเก้าอี้ อ้าปาก
หนึ่งชั่วโมง… สองชั่วโมง… สามชั่วโมง
ชั่วโมงแรกผ่านไป ยังไม่เสร็จ
ชั่วโมงที่สองผ่านไป ยังไม่เสร็จ
เข้าสู่ชั่วโมงที่สาม เธออยู่ในสภาพที่ใครเคยถอนฟันจะเข้าใจดี คออักเสบ มุมปากเจ็บแสบเพราะอ้าค้างมานาน ลิ้นไม่รู้จะวางไว้ตรงไหน และมือแน่น
จนกระทั่งเวลาบ่ายสองโมง หมอวางเครื่องมือลง
เธอคิดว่าเสร็จแล้ว
แต่ความจริงกลับช็อมาก หลังหมอบอกว่า “เราไม่ได้ถอนฟันคุดให้คุณนะครับ”
หมอบอกเธอ พร้อมอธิบายว่าในระหว่างที่กำลังเตรียมการ ได้พบฟันผุในซี่ข้างเคียง จึงรักษาฟันผุนั้นก่อน ส่วนฟันคุดที่งอกแนวนอน คลินิกทั่วไปอย่างที่นี่ไม่สามารถทำได้ ต้องส่งตัวไปศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
สามชั่วโมงผ่านไป ปากเจ็บ คอแห้ง และฟันคุดก็ยังอยู่ครบ
เธอลุกขึ้นเดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อชำระเงิน
หมอยกมือหยุด “คุณไม่ต้องจ่าย”
เธองงอยู่ครู่หนึ่ง แล้วถามว่าทำไม
คำตอบที่ได้คือ “ศักดิ์ศรีของหมอไม่อนุญาตให้รับเงิน”
คลินิกยังมอบยาให้ฟรี และนัดมาตัดไหมสัปดาห์หน้า
เธอเดินออกมาโดยไม่รู้จะรู้สึกอย่างไร ขอบคุณ? งง? หรือแค่อยากกลับบ้านไปนอน?
อินเทอร์เน็ตมีคำตอบ
เธอโพสต์เรื่องนี้ลง X พร้อมภาพเอกซเรย์ ยอดวิวทะลุ 12 ล้านความคิดเห็นพาเหรดกันเข้ามา โดยชาวเน็ตก็ไม่ได้โรแมนติกกับเรื่อง “ศักดิ์ศรี” มากนัก
คนแรกเมนต๋ว่า “อยู่ไป 3 ชั่วโมงแล้วยังเอาออกไม่ได้ แสดงว่าประเมินความสามารถตัวเองสูงเกินไปตั้งแต่แรก”
มีคนที่อ้างว่าทำงานในวงการหมอฟันมาเฉลยว่า “ที่ไม่คิดเงิน เพราะเขาทำไม่สำเร็จและไม่อยากถูกร้องเรียน”
มีคนที่วิเคราะห์ลึกกว่านั้นว่า “ไม่คิดเงิน ไม่เก็บประวัติทางการแพทย์ แล้วแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นถ้าเกิดอะไรผิดพลาดในภายหลัง”
“ฟันคุดแนวนอนเป็นเคสที่คลินิกทั่วไปส่วนใหญ่ทำไม่ได้อยู่แล้ว ควรส่งต่อตั้งแต่แรก”
คำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดๆ คือ ระหว่างสามชั่วโมงนั้น หมอรู้ตั้งแต่เมื่อไหรว่าทำไม่ได้?
แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้คือ บางทีคำว่า “ศักดิ์ศรี” กับคำว่า “ขอโทษ” มันอยู่คนละประโยค และหนึ่งในสองประโยคนั้น คนไข้อยากได้ยินมากกว่า
ภาพจาก X @Nancy65094154
