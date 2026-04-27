ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียพบ คนอายุน้อยที่ไม่แตะบุหรี่ แต่กินอาหารสุขภาพมากกลับป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าปกติ แพทย์พุ่งเป้าสาเหตุหลักอาจมาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
สำนักข่าว NYPost รายงาน การกินผลไม้วันละแอปเปิลอาจไม่ได้ช่วยให้ห่างไกลหมอเสมอไป งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียพบผลลัพธ์น่าตกใจ คนอายุน้อยที่ไม่สูบบุหรี่แต่กินผักผลไม้ปริมาณมากมีความเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนที่มีพฤติกรรมการกินแย่กว่า
ดร.ฮอร์เก นีวา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา หัวหน้าทีมวิจัย ให้ข้อมูลว่าการค้นพบนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่แฝงอยู่ในอาหารสุขภาพ ทีมวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งปอดอายุต่ำกว่า 50 ปี จำนวน 187 คน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่ เซลล์มะเร็งของพวกเขามีลักษณะทางชีววิทยาแตกต่างจากมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่อย่างชัดเจน
นักวิจัยประเมินคุณภาพอาหารของผู้เข้าร่วมด้วยดัชนีการกินเพื่อสุขภาพ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 65 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติของชาวอเมริกันซึ่งอยู่ที่ 57 คะแนน พวกเขากินผักใบเขียวกับพืชตระกูลถั่วเฉลี่ย 4.3 ส่วนต่อวัน กินธัญพืชเต็มเมล็ด 3.9 ส่วนต่อวัน ปริมาณนี้สูงกว่าผู้ใหญ่ทั่วไปอย่างมาก
ข้อมูลยังพบว่าผู้หญิงอายุน้อยที่ไม่สูบบุหรี่ป่วยเป็นมะเร็งปอดบ่อยกว่าผู้ชายวัยเดียวกัน ผู้หญิงในงานวิจัยมีแนวโน้มกินผักผลไม้กับธัญพืชเต็มเมล็ดมากกว่าผู้ชาย
นักวิจัยตั้งทฤษฎีว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรอาจเป็นตัวการสำคัญ เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีเหล่านี้เพื่อปกป้องพืชผล การสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื่องทุกวันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรง สารเคมีบางชนิดมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคมะเร็ง ผักผลไม้กับธัญพืชที่ไม่ได้ปลูกแบบออร์แกนิกมักมีสารเคมีตกค้างมากกว่าอาหารประเภทนมหรือเนื้อสัตว์
ปัจจุบันสัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปอดในสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนไป ผู้ป่วยราว 20 เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ 40,000 คนต่อปีเป็นคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ผู้หญิงครองสัดส่วนถึงสองในสามของผู้ป่วยกลุ่มนี้
ดร.ฮอร์เก ย้ำว่านักวิจัยยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างสารเคมีกับมะเร็งปอดในคนอายุน้อย ทีมวิจัยวางแผนตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดหรือปัสสาวะของผู้ป่วยในอนาคต
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้คนกินผักผลไม้ต่อไปเพื่อบำรุงสุขภาพ แต่ควรหาวิธีลดสารเคมีตกค้างก่อนบริโภค การปอกเปลือก ตัดแต่งส่วนนอก ล้างน้ำให้สะอาด หรือการปรุงสุก สามารถช่วยลดปริมาณสารเคมีลงได้ 10 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์
- “เนทันยาฮู” เผยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ล่าสุดผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้
- ระดมทุนช่วย มือเบสวงร็อคยุค 90 ป่วยตับแข็งระยะสุดท้าย-เสี่ยงมะเร็ง อาการน่าเป็นห่วง
- อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ
