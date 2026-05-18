นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์
นิติเวช เผยเช้าวันนี้ พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก 1 ชิ้น รวมเป็น 4 ชิ้น เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์
18 พ.ค. 2569 พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ แถลงความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณทางตัดรถไฟถนนอโศก-ดินแดง ว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว 7 ครอบครัว แบ่งเป็นครอบครัวชาวไทย 6 ครอบครัว และชาวเมียนมาอีก 1 ครอบครัว ยังเหลืออีก 1 ครอบครัวที่อยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA
ผลการตรวจ DNA ของผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย คาดว่าจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ภายในช่วงเย็นของวันที่ 18 พ.ค. หรืออย่างช้าวันถัดไป จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผลไปเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน เพื่อยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการ ก่อนดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วัน ทำให้ญาติสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี้
พล.ต.ต.วิรุฬห์ ยังชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่รายชื่อผู้เสียชีวิต 2 คน ออกไปในโซเชียลมีเดีย โดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชวิทยา เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้อย่างเป็นทางการ เพราะสภาพศพส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้จนเสียหายหนัก จำเป็นต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และยืนยันข้อมูลร่วมกับพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน ก่อนเปิดเผยอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดในช่วงเช้าของวันนี้ เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก 1 ชิ้นส่วน รวมเป็นทั้งหมด 4 ชิ้นส่วนที่พบในที่เกิดเหตุ อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงว่าเป็นของผู้เสียชีวิตรายใด เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง 8 คนที่ยืนยันแล้ว ไม่ใช่ผู้เสียชีวิตรายที่ 9 เนื่องจากเป็นอวัยวะขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนแขนและขา
ในส่วนของอุปสรรคการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าศพส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้จนลายนิ้วมือและฟันได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องใช้เลือดและกระดูกในการตรวจสอบ DNA แทน ก่อนนำไปเทียบกับตัวอย่าง DNA ของญาติผู้สูญหาย
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ยังขอให้อีก 1 ครอบครัวที่สงสัยว่าญาติอาจเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA โดยขอให้เป็นญาติสายตรง และนำบัตรประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที
