เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 11:57 น.
เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลจากรายการเที่ยงวัน ทันเหตุการณ์ ระบุคนขับรถไฟให้การปฏิเสธ หลังตำรวจแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต-บาดเจ็บสาหัส ขณะที่ปมธงแดง-วิทยุแจ้งเตือนยังต้องรอผลสอบสวน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ พร้อมแชร์ภาพข้อมูลจากรายการ เที่ยงวัน ทันเหตุการณ์ ซึ่งระบุว่า คนขับรถไฟให้การเบื้องต้นปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าไม่ได้ประมาท และอ้างว่าเห็นสัญญาณไฟที่อนุญาตให้ขบวนรถไฟผ่านได้

ข้อมูลจากภาพข่าวของรายการ เที่ยงวัน ทันเหตุการณ์ ระบุด้วยว่า ตามหลักการ หากไม้กั้นไม่ลง และสัญญาณไฟไม่ทำงาน จะไม่อนุญาตให้รถไฟผ่านอย่างแน่นอน ทำให้คำให้การดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจขัดกับข้อเท็จจริงในที่เกิดเหตุ รวมถึงขัดกับคำให้การของพนักงานควบคุมไม้กั้น

ก่อนหน้านี้ Thai PBS รายงานว่า พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน แจ้งข้อหาคนขับรถไฟ 1 ข้อหา คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส ส่วนข้อหาอื่น รวมถึงการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับบุคคลอื่น ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การพยานแวดล้อมเพิ่มเติม

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานในทิศทางเดียวกันว่า ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถไฟหลังสอบปากคำตลอดทั้งคืน ก่อนปล่อยตัวชั่วคราว โดยยังต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องรายอื่น เช่น คนขับรถประจำทาง หรือเจ้าหน้าที่ในระบบรถไฟ

เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลจากรายการเที่ยงวัน ทันเหตุการณ์
ภาพโพสต์จาก : FB/Drama-addict

ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบต่อคือ คนขับรถไฟเห็นสัญญาณใดก่อนเข้าสู่จุดตัดทางรถไฟ เพราะก่อนหน้านี้ไทยรัฐออนไลน์เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งระบุว่า พนักงานแผงไม้กั้นรถไฟยกธงแดงส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุ โดยรายงานระบุว่า ธงแดงหมายถึงมีอันตรายหรือมีรถกีดขวางราง และการยกธงแดงมักเกิดหลังการประสานทางวิทยุกับคนขับรถไฟแล้ว

ด้านกระทรวงคมนาคมเคยระบุหลังเกิดเหตุว่า โดยปกติการให้รถไฟผ่านจุดตัดต้องมีทั้งไม้กั้น สัญญาณธง และสัญญาณไฟ พร้อมสั่งตรวจสอบกล่องดำของรถไฟ เพื่อดูความเร็ว การชะลอ และพฤติกรรมของคนขับรถไฟก่อนเกิดเหตุ

กรณีนี้จึงยังไม่สามารถสรุปจากคำให้การฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทันที เพราะหลักฐานสำคัญยังอยู่ที่กล่องดำรถไฟ ภาพกล้องวงจรปิด บันทึกการสื่อสารทางวิทยุ และคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมด

แกนของคดีตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่ว่า “ใครพูดอะไร” แต่อยู่ที่หลักฐานจะตอบได้หรือไม่ว่า ก่อนรถไฟเข้าสู่จุดเกิดเหตุ มีสัญญาณเตือนใดเกิดขึ้นบ้าง คนขับรถไฟรับรู้สัญญาณนั้นหรือไม่ และมีโอกาสชะลอหรือหยุดขบวนรถได้มากน้อยแค่ไหน

ข้อมูลจาก : Drama-addict, Thai PBS, www.thairath.co.th

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

