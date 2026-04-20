ดาว AV คัมแบ็กวงการวัย 40 หลังทำหน้าที่แม่ ฟังคำพูดลูกสาวตอนโต ทำน้ำตาซึม
เปิดใจ ‘โอซาวะ นาโฮะ’ นักแสดง AV คนดัง คัมแบ็กรับงานในวัย 40 หลังออกจากวงการ ทุ่มเวลาดูแลครอบครัวนาน 17 ปี เผยคำพูดลูกสาวทำน้ำตาไหล อนุญาตให้แม่ใช้ชีวิตของตัวเอง
ตำนานวงการเอวีญี่ปุ่น โอซาวะ นาโฮะ (Naho Ozawa) ประกาศหวนคืนวงการอีกครั้งในปี 2024 หลังจากประกาศวางมือไปนานถึง 17 ปี ล่าสุดเธอให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อญี่ปุ่นเพื่อเปิดใจถึงเหตุผลเบื้องหลังการกลับมารับงานในครั้งนี้ โดยปกติแล้วเธอแทบไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อใดเลย
โอซาวะ นาโฮะ เข้าสู่วงการในปี 2002 เธอทำงานเพียง 5 ปีและตัดสินใจอำลาวงการในช่วงที่ชื่อเสียงกำลังพุ่งสูงสุด โดยให้เหตุผลว่าอยากทำหน้าที่แม่ หลังจากนั้น 1 ปี ลูกสาวของเธอก็ลืมตาดูโลก นักแสดงสาวทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเลี้ยงดูลูกสาว ดูแลการเติบโตและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มที่
จุดเริ่มต้นของการหวนคืนวงการเกิดขึ้นเมื่อลูกสาวเรียนชั้นมัธยมปลาย ลูกสาวเริ่มมีสังคมและใช้ชีวิตของตัวเอง ขณะเดียวกันโอซาวะในวัย 40 ปี เริ่มกลับมาทบทวนคุณค่าของตัวเองในฐานะผู้หญิง เจ้าตัวเปิดเผยว่าช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกเหงาและอยากกลับมาทำอะไรเพื่อตัวเองบ้าง ตอนแรกเธอแค่พูดเล่นเรื่องการกลับมาทำงาน แต่กลับได้รับโอกาสและข้อเสนอใหม่เข้ามาจริง ๆ
โอซาวะยอมรับว่าเธอเตรียมใจรับกระแสสังคมจากการหวนคืนวงการไว้แล้ว แต่สิ่งที่เธอใส่ใจที่สุดคือความรู้สึกของลูกสาว เมื่อเธอบอกลูกสาวว่า “แม่ขอใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขนะ” ลูกสาวของเธอตอบกลับมาว่า “ไม่เป็นไรเลย เพราะแม่คือแม่ที่พิเศษมาก” คำพูดนี้ทำให้เธอซาบซึ้งและประทับใจอย่างมากจนร้องไห้ออกมา
ข้อมูลจาก : ettoday
