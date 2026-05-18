ข่าวต่างประเทศ

ดับ 2 ศพ! แผ่นดินไหวจีน 5.2 เขย่ากว่างซี ตึกถล่ม 13 แห่ง สั่งอพยพ 7000 ชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 11:32 น.
แผ่นดินไหวเขตกว่างซี ประเทศจีน ขนาด 5.2

แผ่นดินไหวเขตกว่างซี ประเทศจีน ดับ 2 ศพ บาดเจ็บ 4 ราย สั่งอพยพคนกว่า 7,000 ราย เมือเสียหายหนักตึกถล่ม 13 แห่ง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตกว่างซี ประเทศจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพยพประชาชนในเมืองมากกว่า 7,000 คน เพื่อความปลอดภัย ขณะนี้ทีมค้นหาและกู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางการได้ออกประกาศเตือนเรื่องผลกระทบต่อเส้นทางการเดินทาง

สำนักข่าวซินหัวและสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีรายงานสรุปสถานการณ์ความเสียหายล่าสุด ยืนยันพบผู้เสียชีวิต 2 ราย และกำลังค้นหาผู้สูญหายอีก 1 ราย เจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บ 4 รายส่งโรงพยาบาลแล้ว ทุกคนปลอดภัยและไม่มีอาการรุนแรงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิต แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารพังถล่มลงมาอย่างน้อย 13 แห่งในช่วงเช้ามืด

หลังเกิดภัยพิบัติ ทางการจีนได้ประกาศยกระดับมาตรการรับมือฉุกเฉินในหลายระดับทันที กระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินและสำนักงานกองบัญชาการบรรเทาภัยแผ่นดินไหวแห่งคณะรัฐมนตรี ได้เปิดใช้งานแผนรับมือฉุกเฉินระดับ 4 พร้อมส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อควบคุมและสั่งการเยียวยาผู้ประสบภัย

ขณะเดียวกันในระดับภูมิภาค สำนักงานแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนและกองบัญชาการท้องถิ่นของกว่างซี ได้ยกระดับการรับมือขึ้นเป็นระดับ 3 โดยส่งกำลังพลกู้ภัยและนักดับเพลิงจำนวน 315 นาย พร้อมรถยนต์กู้ภัย 51 คัน เข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว

หน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำสั่งด่วนให้เร่งตรวจสอบจำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานอย่างใกล้ชิด รวมถึงดูแลผู้อพยพและเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวตามมา หรืออาฟเตอร์ช็อกที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สื่อของรัฐรายงานยืนยันว่า ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสาร ไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ รวมถึงการจราจรบนถนนสายหลักต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ระบบการขนส่งทางรางได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยหน่วยงานการรถไฟสั่งระงับและปรับเปลี่ยนตารางเวลาเดินรถไฟจำนวนมาก เนื่องจากวิศวกรต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้างทางรถไฟอย่างละเอียด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ส่วนทีมกู้ภัยยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายต่อไป

ข้อมูลจาก : channelnewsasia

แผ่นดินไหวเขตกว่างซี ประเทศจีน ขนาด 5.2

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

