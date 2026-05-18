หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 13:12 น.
ภาพจาก : อรรถรส, โหนกระแส, เที่ยงวัน ทันเหตุการณ์

เพจอรรถรสสรุปประเด็นจากรายการโหนกระแส หลังทราย สก็อต มาร่วมรายการ โดยหนุ่ม กรรชัย อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถนำคู่กรณีมานั่งเผชิญหน้ากันได้ เพราะมีกฎหมายและแนวปฏิบัติของ กสทช. กำกับอย่างเข้มงวด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กอรรถรสรายงานประเด็นจากรายการโหนกระแส หลังจาก ทราย สก็อต มาร่วมรายการ หนุ่ม กรรชัย ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเชิญพายและมายด์มานั่งพูดคุยหรือเผชิญหน้ากับทรายในรายการ

ข้อมูลจากเพจอรรถรสระบุว่า จุดเริ่มต้นของคำชี้แจงนี้เกิดขึ้นเมื่อนักข่าวถามหนุ่ม กรรชัย ระหว่างงานอีเวนต์ นักข่าวถามว่ารายการจะเชิญมายด์กับพายมาพูดคุยหรือไม่ หนุ่ม กรรชัย ตอบว่า “อย่าดีกว่า” เขามองว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว คู่กรณีควรไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวมากกว่า

หลังจากสังคมได้ยินคำตอบดังกล่าว หลายคนก็ตั้งคำถามถึงเหตุผลที่รายการไม่นำเรื่องนี้มาทำต่อในลักษณะเผชิญหน้า หนุ่ม กรรชัย จึงนำเอกสารมาอธิบายกลางรายการ เขาต้องการแสดงให้เห็นข้อจำกัดของการทำหน้าที่สื่อในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว

เพจอรรถรสระบุเพิ่มเติมว่า หนุ่ม กรรชัย นำหนังสือเวียน “ด่วนที่สุด” จากสำนักงาน กสทช. ที่ออกในวันเดียวกันมาประกอบการชี้แจง หนังสือฉบับนี้ระบุแนวทางการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว และอ้างอิงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ภาพจาก : อรรถรส, เที่ยงวัน ทันเหตุการณ์

เอกสารฉบับนี้มีสาระสำคัญคือ สื่อต้องไม่ละเมิดสิทธิ ไม่ซ้ำเติมความทุกข์ หรือสร้างความอับอายให้ผู้ตกเป็นเหยื่อ สื่อต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตัวตนของบุคคลในข่าว สมาชิกครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด หากการเปิดเผยนั้นกระทบต่อสภาพจิตใจ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น

หนุ่ม กรรชัย อธิบายว่า หากบุคคลภายนอกกระทำความรุนแรงต่อผู้เสียหาย สื่ออาจนำเสนอหรือสัมภาษณ์ได้ภายใต้กรอบที่เหมาะสม แต่ถ้าเป็นความรุนแรงในครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก หรือพี่น้อง กฎหมายและแนวปฏิบัติของสื่อจะเข้มงวดมากขึ้น

ภาพจาก : เที่ยงวัน ทันเหตุการณ์, อรรถรส

รายการจึงไม่สามารถนำบุคคลที่เกี่ยวข้องมานั่งโต้แย้งกลางรายการได้ การทำเช่นนั้นอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิและทำให้ผู้เสียหายเผชิญความบอบช้ำทางจิตใจซ้ำสอง

หนุ่ม กรรชัย ยืนยันถึงผลกระทบทางกฎหมาย หากสื่อฝ่าฝืนหรือดำเนินรายการไม่เหมาะสม ผู้ดำเนินรายการอาจมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษทั้งจำคุกหรือปรับ นี่คือเหตุผลสำคัญที่รายการไม่สามารถจัดรูปแบบให้คู่กรณีมาเผชิญหน้ากันตามคำเรียกร้องของผู้ชม

ภาพจาก : FB/อรรถรส

หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่ารายการเชิญทราย สก็อต มาพูดคุยด้วยความระมัดระวัง ทีมงานพูดคุยกับทรายตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ระหว่างการสัมภาษณ์ เขาจะไม่ถามเจาะลึกรายละเอียดที่สร้างความเสียหายหรือกระทบกระเทือนจิตใจของทราย

เป้าหมายหลักของการสัมภาษณ์ครั้งนี้คือการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว รายการต้องการนำเสนอวิธีรับมือและก้าวผ่านช่วงเวลาเลวร้ายเพื่อเป็นบทเรียนต่อสังคม โดยไม่ขยายรายละเอียดที่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น

เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นข้อจำกัดสำคัญของการทำข่าวหรือรายการสดในประเด็นอ่อนไหว สื่อต้องคำนึงถึงกฎหมาย สิทธิส่วนบุคคล และผลกระทบต่อจิตใจของผู้เกี่ยวข้องเสมอ สื่อไม่สามารถทำตามเพียงความสนใจของผู้ชมหรือแรงกดดันจากกระแสสังคม

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

