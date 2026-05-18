หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว
เพจอรรถรสสรุปประเด็นจากรายการโหนกระแส หลังทราย สก็อต มาร่วมรายการ โดยหนุ่ม กรรชัย อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถนำคู่กรณีมานั่งเผชิญหน้ากันได้ เพราะมีกฎหมายและแนวปฏิบัติของ กสทช. กำกับอย่างเข้มงวด
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กอรรถรสรายงานประเด็นจากรายการโหนกระแส หลังจาก ทราย สก็อต มาร่วมรายการ หนุ่ม กรรชัย ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเชิญพายและมายด์มานั่งพูดคุยหรือเผชิญหน้ากับทรายในรายการ
ข้อมูลจากเพจอรรถรสระบุว่า จุดเริ่มต้นของคำชี้แจงนี้เกิดขึ้นเมื่อนักข่าวถามหนุ่ม กรรชัย ระหว่างงานอีเวนต์ นักข่าวถามว่ารายการจะเชิญมายด์กับพายมาพูดคุยหรือไม่ หนุ่ม กรรชัย ตอบว่า “อย่าดีกว่า” เขามองว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว คู่กรณีควรไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวมากกว่า
หลังจากสังคมได้ยินคำตอบดังกล่าว หลายคนก็ตั้งคำถามถึงเหตุผลที่รายการไม่นำเรื่องนี้มาทำต่อในลักษณะเผชิญหน้า หนุ่ม กรรชัย จึงนำเอกสารมาอธิบายกลางรายการ เขาต้องการแสดงให้เห็นข้อจำกัดของการทำหน้าที่สื่อในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว
เพจอรรถรสระบุเพิ่มเติมว่า หนุ่ม กรรชัย นำหนังสือเวียน “ด่วนที่สุด” จากสำนักงาน กสทช. ที่ออกในวันเดียวกันมาประกอบการชี้แจง หนังสือฉบับนี้ระบุแนวทางการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว และอ้างอิงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
เอกสารฉบับนี้มีสาระสำคัญคือ สื่อต้องไม่ละเมิดสิทธิ ไม่ซ้ำเติมความทุกข์ หรือสร้างความอับอายให้ผู้ตกเป็นเหยื่อ สื่อต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตัวตนของบุคคลในข่าว สมาชิกครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด หากการเปิดเผยนั้นกระทบต่อสภาพจิตใจ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น
หนุ่ม กรรชัย อธิบายว่า หากบุคคลภายนอกกระทำความรุนแรงต่อผู้เสียหาย สื่ออาจนำเสนอหรือสัมภาษณ์ได้ภายใต้กรอบที่เหมาะสม แต่ถ้าเป็นความรุนแรงในครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก หรือพี่น้อง กฎหมายและแนวปฏิบัติของสื่อจะเข้มงวดมากขึ้น
รายการจึงไม่สามารถนำบุคคลที่เกี่ยวข้องมานั่งโต้แย้งกลางรายการได้ การทำเช่นนั้นอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิและทำให้ผู้เสียหายเผชิญความบอบช้ำทางจิตใจซ้ำสอง
หนุ่ม กรรชัย ยืนยันถึงผลกระทบทางกฎหมาย หากสื่อฝ่าฝืนหรือดำเนินรายการไม่เหมาะสม ผู้ดำเนินรายการอาจมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษทั้งจำคุกหรือปรับ นี่คือเหตุผลสำคัญที่รายการไม่สามารถจัดรูปแบบให้คู่กรณีมาเผชิญหน้ากันตามคำเรียกร้องของผู้ชม
หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่ารายการเชิญทราย สก็อต มาพูดคุยด้วยความระมัดระวัง ทีมงานพูดคุยกับทรายตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ระหว่างการสัมภาษณ์ เขาจะไม่ถามเจาะลึกรายละเอียดที่สร้างความเสียหายหรือกระทบกระเทือนจิตใจของทราย
เป้าหมายหลักของการสัมภาษณ์ครั้งนี้คือการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว รายการต้องการนำเสนอวิธีรับมือและก้าวผ่านช่วงเวลาเลวร้ายเพื่อเป็นบทเรียนต่อสังคม โดยไม่ขยายรายละเอียดที่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น
เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นข้อจำกัดสำคัญของการทำข่าวหรือรายการสดในประเด็นอ่อนไหว สื่อต้องคำนึงถึงกฎหมาย สิทธิส่วนบุคคล และผลกระทบต่อจิตใจของผู้เกี่ยวข้องเสมอ สื่อไม่สามารถทำตามเพียงความสนใจของผู้ชมหรือแรงกดดันจากกระแสสังคม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยชีวิตสีเทา ‘ทราย สก๊อต’ พี่เลี้ยงข่มขืน-ล่วงละเมิด แม่คือฝันร้ายวัยเด็ก
- มายด์ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ได้ยินคลิปเสียงพร้อมทุกคน ขอห่างสามีรักษาใจ
- ย้อนเส้นทางรัก 9 ปี มายด์ ลภัสลัล – พาย สุนิษฐ์ ก่อนประกาศห่างสามี หลังคลิปเสียง ทราย สก๊อต ถูกปล่อย
อ้างอิงข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: