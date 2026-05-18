ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 11:47 น.
ขอบคุณภาพจาก : Noo Pang Pang

ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งรถทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้เรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาท

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Noo Pang Pang ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กร้องเรียนว่ารถเมล์ขับรถซิ่ง จนทำให้แม่ของเธอล้มหัวฟาดกระจกได้รับบาดเจ็บหนัก และเรียกค่าเสียหายแม่ของเธอ 4,300 บาท ขณะที่แม่ต้องแอตมิดที่โรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการมึนศีรษะและอาเจียน

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกได้โดยกล้องวงจรปิดในรถ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 08.02 น.ของวันที่ 16 พฤษภาคม ซึ่งโพสต์นี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหนักนั้น

ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายเดิมรายงานว่าทาง ขมสก. ได้ติดต่อเข้าเยี่ยมแล้ว โดยระบุว่า “ในนามของครอบครัว ต้องขอขอบพระคุณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 5 เป็นอย่างสูง ที่ได้นำกระเช้ามาเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งคอยติดต่อสอบถามอาการของคุณแม่ด้วยความห่วงใย

นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณหัวหน้าแผนกประกันอุบัติเหตุ ที่ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ. ในเรื่องการรักษาพยาบาลของคุณแม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย” พร้อมกันนี้ยังได้แก้ไขบันทึกประจำวันไม่เรียกเก็บเงินค่าเสียหายแล้ว

สาเหตุเศร้า แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติ อาการทรุดไว หัวใจหยุดเต้น

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง "พรรคส้ม" ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน

อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์

ดับ 2 ศพ! แผ่นดินไหวจีน 5.2 เขย่ากว่างซี ตึกถล่ม 13 แห่ง สั่งอพยพ 7000 ชีวิต

เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก

ดร.เอ้ จี้รัฐตอบ 4 คำถาม รถไฟพุ่งชนรถเมล์กลางกรุง ลั่นคนไทยต้องไม่ตายฟรี

ประวัติ แทน ชนกชนม์ นักไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยวัย 27 ปี

ตึกสูงกรุงเทพฯ หลายแห่งโยก! สั่งอพยพคน เหตุแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3

ป๋าต๊อบ ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เห็นใจพูดไปไม่มีคนฟัง ลั่น กล้าเล่าอดีตคือหลังชนฝา

ม.มหิดล โพสต์อาลัย "แทน ฑีฆา" ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์

ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

