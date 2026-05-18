ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว

ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งรถทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้เรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาท
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Noo Pang Pang ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กร้องเรียนว่ารถเมล์ขับรถซิ่ง จนทำให้แม่ของเธอล้มหัวฟาดกระจกได้รับบาดเจ็บหนัก และเรียกค่าเสียหายแม่ของเธอ 4,300 บาท ขณะที่แม่ต้องแอตมิดที่โรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการมึนศีรษะและอาเจียน
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกได้โดยกล้องวงจรปิดในรถ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 08.02 น.ของวันที่ 16 พฤษภาคม ซึ่งโพสต์นี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหนักนั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายเดิมรายงานว่าทาง ขมสก. ได้ติดต่อเข้าเยี่ยมแล้ว โดยระบุว่า “ในนามของครอบครัว ต้องขอขอบพระคุณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 5 เป็นอย่างสูง ที่ได้นำกระเช้ามาเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งคอยติดต่อสอบถามอาการของคุณแม่ด้วยความห่วงใย
นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณหัวหน้าแผนกประกันอุบัติเหตุ ที่ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ. ในเรื่องการรักษาพยาบาลของคุณแม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย” พร้อมกันนี้ยังได้แก้ไขบันทึกประจำวันไม่เรียกเก็บเงินค่าเสียหายแล้ว
