อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน
ส่งกำลังใจ มินตัน อินฟลูฯ สาว เจ้าของเพจหนูมินตันทาสกระดาน ปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนขับรถไปตรวจอาการที่รพ. จากนั้นผ่าตัดไส้ติ่ง เจอค่ารักษาหลักแสน
“มินตัน” หรือ แพร มินตรา เชื้อวังคำ อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังเจ้าของเพจ หนูมินตันทาสกระดาน ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2.1 ล้านคน ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงอย่างมาก หลังจากเธอออกมาโพสต์ภาพสวมชุดคนไข้พร้อมแชร์ประสบการณ์การเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบกะทันหัน ซึ่งเธอต้องเผชิญกับอาการป่วยและเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
อินฟลูฯ สาว เล่าว่าเริ่มมีอาการปวดท้องแบบแปลก ๆ แต่เธอยังไม่รู้ตัวว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ กระทั่งวันถัดมาอาการปวดทวีความรุนแรงขึ้นมากจนถึงขั้นหมดสติล้มลงในห้องน้ำ ตอนนั้นเธอกำลังจะเริ่มกลับมาถ่ายทำงานหลังจากพักผ่อนไป แต่สุดท้ายก็ปวดจนทนไม่ไหว
หลังเธอฟื้นขึ้นมาและเริ่มลุกไหว มินตันตัดสินใจขับรถเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งแรกด้วยตัวเอง ก่อนจะย้ายไปเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เจ้าตัวเพิ่งทราบว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดไส้ติ่งในครั้งนี้มีราคาเรียนแสนบาทเลยทีเดียว
นอกจากเรื่องอาการป่วยแล้ว มินตันยังได้ระบายความในใจถึงชีวิตในปีนี้ ยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่หนักและยากลำบากที่สุดสำหรับเธอ มีเรื่องให้ต้องคิดมากจนรู้สึกเหนื่อยและท้อกับอุปสรรคต่างๆ แต่เธอก็พยายามให้กำลังใจตัวเองและไม่อยากยอมแพ้กับเรื่องอะไรทั้งนั้น ที่สำคัญเธอยังบอกอีกว่า เหตุการณ์ไส้ติ่งอักเสบครั้งนี้เป็นเพียงแค่ 1 ในเรื่องแย่ ๆ ที่เธอต้องเจอในปีนี้เท่านั้น เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่เธอลำบากกว่านี้และต้องต่อสู้เพียงลำพัง
อินฟลูเอนเซอร์สาวกล่าวทิ้งท้ายถึงเหตุผลที่เงียบหายไปและไม่เคยโพสต์เรื่องเครียด ๆ ลงโซเชียลมีเดียเลย เพราะอยากทำหน้าที่เป็นความสดใสให้กับทุกคน และไม่อยากอัปเดตเรื่องราวที่ทำให้แฟนคลับที่รักอ่านแล้วต้องรู้สึกไม่สบายใจ แต่ไหน ๆ ก็ต้องเสียเงินค่าผ่าตัด ได้นอนโรงพยาบาล และได้ใส่ชุดคนป่วยแล้ว เจ้าตัวจึงขอโพสต์อ้อนแฟน ๆ เพื่อขอกำลังใจสักนิด
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยและอวยพรให้หายป่วยกลับมาแข็งแรงโดยไว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กระติ๊บ ชวัลกร ปวดไส้ติ่งเฉียบพลัน เข้ารพ.จีน กลางดึก เจอค่ารักษา “ถูกจนช็อก”
- โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม บิวตี้อินฟลูฯ แจ้งอาการป่วย ยังทำงานปกติ ก่อนเสียชีวิต
- แม่เดือด ไส้ติ่งแตกไม่เย็บแผล ลั่นอยากตบพยาบาล หมอแห่อธิบาย ทำถูกแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: