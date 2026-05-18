อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 12:00 น.
มินตัน อินฟลูสาวปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนแอดมิดรพ.ผ่าตัดไส้ติ่ง

ส่งกำลังใจ มินตัน อินฟลูฯ สาว เจ้าของเพจหนูมินตันทาสกระดาน ปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนขับรถไปตรวจอาการที่รพ. จากนั้นผ่าตัดไส้ติ่ง เจอค่ารักษาหลักแสน

“มินตัน” หรือ แพร มินตรา เชื้อวังคำ อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังเจ้าของเพจ หนูมินตันทาสกระดาน ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2.1 ล้านคน ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงอย่างมาก หลังจากเธอออกมาโพสต์ภาพสวมชุดคนไข้พร้อมแชร์ประสบการณ์การเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบกะทันหัน ซึ่งเธอต้องเผชิญกับอาการป่วยและเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง

อินฟลูฯ สาว เล่าว่าเริ่มมีอาการปวดท้องแบบแปลก ๆ แต่เธอยังไม่รู้ตัวว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ กระทั่งวันถัดมาอาการปวดทวีความรุนแรงขึ้นมากจนถึงขั้นหมดสติล้มลงในห้องน้ำ ตอนนั้นเธอกำลังจะเริ่มกลับมาถ่ายทำงานหลังจากพักผ่อนไป แต่สุดท้ายก็ปวดจนทนไม่ไหว

หลังเธอฟื้นขึ้นมาและเริ่มลุกไหว มินตันตัดสินใจขับรถเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งแรกด้วยตัวเอง ก่อนจะย้ายไปเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เจ้าตัวเพิ่งทราบว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดไส้ติ่งในครั้งนี้มีราคาเรียนแสนบาทเลยทีเดียว

นอกจากเรื่องอาการป่วยแล้ว มินตันยังได้ระบายความในใจถึงชีวิตในปีนี้ ยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่หนักและยากลำบากที่สุดสำหรับเธอ มีเรื่องให้ต้องคิดมากจนรู้สึกเหนื่อยและท้อกับอุปสรรคต่างๆ แต่เธอก็พยายามให้กำลังใจตัวเองและไม่อยากยอมแพ้กับเรื่องอะไรทั้งนั้น ที่สำคัญเธอยังบอกอีกว่า เหตุการณ์ไส้ติ่งอักเสบครั้งนี้เป็นเพียงแค่ 1 ในเรื่องแย่ ๆ ที่เธอต้องเจอในปีนี้เท่านั้น เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่เธอลำบากกว่านี้และต้องต่อสู้เพียงลำพัง

อินฟลูเอนเซอร์สาวกล่าวทิ้งท้ายถึงเหตุผลที่เงียบหายไปและไม่เคยโพสต์เรื่องเครียด ๆ ลงโซเชียลมีเดียเลย เพราะอยากทำหน้าที่เป็นความสดใสให้กับทุกคน และไม่อยากอัปเดตเรื่องราวที่ทำให้แฟนคลับที่รักอ่านแล้วต้องรู้สึกไม่สบายใจ แต่ไหน ๆ ก็ต้องเสียเงินค่าผ่าตัด ได้นอนโรงพยาบาล และได้ใส่ชุดคนป่วยแล้ว เจ้าตัวจึงขอโพสต์อ้อนแฟน ๆ เพื่อขอกำลังใจสักนิด

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยและอวยพรให้หายป่วยกลับมาแข็งแรงโดยไว

มินตัน อินฟลูสาวรีวิวผ่าตัดไส้ติ่ง
ภาพจาก Facebook : หนูมินตันทาสกระดาน
มินตัน อินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของเพจ หนูมินตันทาสกระดาน-2
ภาพจาก Facebook : หนูมินตันทาสกระดาน
มินตัน อินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของเพจ หนูมินตันทาสกระดาน
ภาพจาก Facebook : หนูมินตันทาสกระดาน
มินตัน
ภาพจาก Facebook : หนูมินตันทาสกระดาน

sukanlaya s.

