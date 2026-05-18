ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเจ็ททหารสหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ ระหว่างการแสดง ดีดตัวได้ทัน (คลิป)

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 09:22 น.
เครื่องบินเจ็ททหารสหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ ในระหว่างการแสดง นักบิน 4 คนดีดตัวได้ทัน เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินเจ็ททหารชนกันกลางอากาศในงานแสดงเครื่องบิน Gunfighter Skies ในรัฐอิดาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยโฆษกกองทัพเรือระบุว่า เครื่องบินรุ่น EA18-G ชนกันในระหว่างการแสดง เคราะห์ที่นักบินทั้งสี่คนสามารถดีดตัวได้ทัน และทั้งสี่อาการทรงตัว พร้อมยืนยันว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนักบินหรือประชาชนในภาคพื้นดิน

ทั้งนี้ยังไม่ได้มีรายงานสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ซึ่งทางกองทัพขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนและความเมตตา ทำให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้ด้วยความรวดเร็ว

สำหรับงานแสดง Gunfighter Skies จัดขึ้นครั้งสุดท้ายในปี 2561 หลังจากที่นักบินเครื่องร่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

