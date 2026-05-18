เครื่องบินเจ็ททหารสหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ ระหว่างการแสดง ดีดตัวได้ทัน (คลิป)
เครื่องบินเจ็ททหารสหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ ในระหว่างการแสดง นักบิน 4 คนดีดตัวได้ทัน เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินเจ็ททหารชนกันกลางอากาศในงานแสดงเครื่องบิน Gunfighter Skies ในรัฐอิดาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยโฆษกกองทัพเรือระบุว่า เครื่องบินรุ่น EA18-G ชนกันในระหว่างการแสดง เคราะห์ที่นักบินทั้งสี่คนสามารถดีดตัวได้ทัน และทั้งสี่อาการทรงตัว พร้อมยืนยันว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนักบินหรือประชาชนในภาคพื้นดิน
ทั้งนี้ยังไม่ได้มีรายงานสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ซึ่งทางกองทัพขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนและความเมตตา ทำให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้ด้วยความรวดเร็ว
สำหรับงานแสดง Gunfighter Skies จัดขึ้นครั้งสุดท้ายในปี 2561 หลังจากที่นักบินเครื่องร่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
BREAKING: Two U.S. Navy jets collided mid-air and exploded during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base. pic.twitter.com/R66ADWM2TY
— Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026
