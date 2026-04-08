ข่าวต่างประเทศ

ชิงช้าสวรรค์ถล่มกลางงานวัด ทับร่างนักท่องเที่ยว เจ็บระนาวกว่า 30 ราย หวิดเกิดโศกนาฏกรรมหมู่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 09:58 น.
คลิปสยอง ชิงช้าสวรรค์ถล่มกลางงานวัดในอินเดีย ทับร่างนักท่องเที่ยวกว่า 80 คน บาดเจ็บเกือบ 40 ราย สาเหตุจากบรรทุกคนเกินพิกัด

กลายเป็นภาพสุดช็อกที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์สำหรับอุบัติเหตุเครื่องเล่นพังถล่มในงานแฟร์ “Bhainsaha Mela” เมืองขัดดา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ความสูงกว่า 60 ฟุต กำลังถูกใช้งานจากผู้คนนับสิบอย่างสนุกสนาน

จู่ ๆ กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น เมื่อชิงช้าสวรรค์เริ่มเอียงข้าง และล้มครืนลงมาต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวนับพันชีวิต รายงานระบุว่าขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารอัดแน่นอยู่บนชิงช้าสวรรค์มากถึง 80 คน ซึ่งเกินกว่าขีดความสามารถที่เครื่องจะรับน้ำหนักได้

สื่อท้องถิ่นอินเดีย เผยว่า เครื่องเล่นเริ่มส่งเสียงดังผิดปกติตั้งแต่หมุนไปได้เพียง 2 รอบ แม้จะมีคนตะโกนเตือนแต่ผู้ควบคุมกลับยังคงเดินเครื่องต่อไปจนกระทั่งเสาค้ำยันหัก เป็นเหตุให้ชิงช้าสวรรค์ล้มลงมา แรงกระแทกทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 30 คน ในจำนวนนี้ 10 คนอาการสาหัส โดยมีเด็กเล็ก 2 คนอาการยังน่าเป็นห่วง

ชิงช้าสวรรค์ถล่มกลางงานวัด ทับร่างนักท่องเที่ยว เจ็บระนาวกว่า 30 ราย-1

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินต้องใช้เวลานานเกือบ 1 ชั่วโมงในการปีนซากปรักหักพังเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในชิงช้าสวรรค์ท่ามกลางเสียงหวีดร้องและความโกลาหลของผู้คนที่มาเที่ยวในงานวัด

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า ฐานของชิงช้าสวรรค์ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ การยึดติดกับพื้นทำได้ไม่แน่นหนา เมื่อต้องรับน้ำหนักมหาศาลจากจำนวนผู้โดยสารที่มากเกินไปจึงทำให้พังถล่มลงมา ซึ่งขณะนี้ทางการกำลังเร่งสอบสวนผู้ดำเนินงานในข้อหาประมาทเลินเล่อ เนื่องจากก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่สัปดาห์เพิ่งเกิดเหตุเครื่องเล่นถล่มในอีกรัฐหนึ่งของอินเดียมาแล้ว โดยเหตุการณ์นั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 13 ราย

ชิงช้าสวรรค์ถล่มกลางงานวัด ทับร่างนักท่องเที่ยว เจ็บระนาวกว่า 30 ราย-3

อ้างอิงจาก : Youtube @straitstimesonline, nypost

ชิงช้าสวรรค์ถล่มกลางงานวัด ทับร่างนักท่องเที่ยว เจ็บระนาวกว่า 30 ราย หวิดเกิดโศกนาฏกรรมหมู่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 09:58 น.
75
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

