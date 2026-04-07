ข่าวต่างประเทศ

ลุงญี่ปุ่นวัย 89 ปี เสียชีวิตปริศนา หลังก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปี กลางสวน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 11:44 น.
ลุงญี่ปุ่นวัย 89 ปี เสียชีวิตปริศนา หลังก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปี กลางสวนสาธารณะ หลังจากที่ทั้งสองมีปากเสียงกัน ณ จุดชมซากุระ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่าชายวัย 89 ปีเสียชีวิตขณะกำลังถูกนำตัวส่งเข้าคุมขัง ภายหลังจากที่เขาถูกจับกุมเนื่องจากก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปีที่สวนสาธารณะในจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

โดยการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ตายกับหญิงวัย 49 ปีมีปากเสียงกัน ณ จุดชมซากุระ ก่อนที่เขาจะกัดแขนหญิงวัย 49 ปี และนำไปสู่การจับกุมในที่สุด

ขณะที่ตำรวจกำลังจะนำตัวชายคนดังกล่าวขึ้นรถ เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือและนั่งลงกับพื้น ตำรวจจึงจำเป็นต้องนำขึ้นเปลเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ภูเขาและยกเปลลงจากเขา เพื่อพาขึ้นรถตำรวจเป็นระยะทางกว่า 200 เมตรจากจุดเกิดเหตุ

อย่างไรก็ตามเมื่อเขาขึ้นรถเขาก็หน้าซีดและเริ่มหมดสติ ตำรวจจึงรีบปลดกุญแจมือและนำตัวส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ขณะนี้ตำรวจกำลังรอผลชันสูตรการตายของชายวัย 89 ปี ก่อนจะทำการสืบสวนต่อไป

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

