ลุงญี่ปุ่นวัย 89 ปี เสียชีวิตปริศนา หลังก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปี กลางสวน
ลุงญี่ปุ่นวัย 89 ปี เสียชีวิตปริศนา หลังก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปี กลางสวนสาธารณะ หลังจากที่ทั้งสองมีปากเสียงกัน ณ จุดชมซากุระ
เมื่อวันที่ 6 เมษายน สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่าชายวัย 89 ปีเสียชีวิตขณะกำลังถูกนำตัวส่งเข้าคุมขัง ภายหลังจากที่เขาถูกจับกุมเนื่องจากก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปีที่สวนสาธารณะในจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น
โดยการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ตายกับหญิงวัย 49 ปีมีปากเสียงกัน ณ จุดชมซากุระ ก่อนที่เขาจะกัดแขนหญิงวัย 49 ปี และนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
ขณะที่ตำรวจกำลังจะนำตัวชายคนดังกล่าวขึ้นรถ เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือและนั่งลงกับพื้น ตำรวจจึงจำเป็นต้องนำขึ้นเปลเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ภูเขาและยกเปลลงจากเขา เพื่อพาขึ้นรถตำรวจเป็นระยะทางกว่า 200 เมตรจากจุดเกิดเหตุ
อย่างไรก็ตามเมื่อเขาขึ้นรถเขาก็หน้าซีดและเริ่มหมดสติ ตำรวจจึงรีบปลดกุญแจมือและนำตัวส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะนี้ตำรวจกำลังรอผลชันสูตรการตายของชายวัย 89 ปี ก่อนจะทำการสืบสวนต่อไป
- ครูญี่ปุ่น ถูหนอนใส่สาวบนรถไฟ ซวยจัด เหยื่อเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบจับคาที่
- ตำรวจญี่ปุ่น รวบหนุ่มขายภาพโป๊ดารา ทำขึ้นจาก AI รายได้นับล้าน
