"โบว์ ณัฏฐา" อัดฝ่ายค้านเชย หมกมุ่นน้ำมันแพง คนบ่นลด 2 บาท ให้ตื่นดูวิกฤตโลก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 10:05 น.
น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา อดีตโฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ฝ่ายค้านยังหมกมุ่นอยู่กับราคาน้ำมันอยู่เลย เชยมาก … ส่วนรัฐบาลที่ลดมาได้ 2 บาท ก็ประมาณว่าเอาใจคนที่อยากเห็นการลดราคา เลยลดให้ดู

แต่ปัญหาโลกวันนี้มันเลยเฟสนั้นไปเยอะแล้ว เขาพูดกันเรื่องจะหาซื้อน้ำมันได้หรือเปล่า ไม่ใช่น้ำมันแพงมั้ย วันนี้ตลาดเป็นของผู้ขาย ไม่ใช่ผู้ซื้อ ทรัมป์เพิ่งประกาศจะทำลายอารยธรรมอิหร่าน … อาจจะโม้แหละ แต่มันมีผลกับทั้งราคาและ supply น้ำมัน คนที่ยังบ่นกับตัวเลขสองสามบาท ตื่นค่ะ”

จากนั้นระบุต่อว่า “นี่ไม่ใช่เรื่องสีหรือฝั่งฝ่ายอะไรเลย สามัญสำนึกล้วน ๆ ทั้งตลาดมีข้าวไข่เจียวเหลืออยู่ 5 กล่อง มีพ่อบ้านไปต่อแถวรอขอซื้ออยู่ 10 คน … ถ้าต่อประโยคได้อย่างสมเหตุสมผล คุณเข้าใจคำว่า “กลไกตลาด””

ข้อความโพสต์เฟซบุ๊กของโบว์ ณัฏฐา วิจารณ์ประเด็นราคาน้ำมัน
FB/ Bow Nuttaa Mahattana

หลังจากนั้น น.ส.ณัฏฐา ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ตื่นแล้ว ต่อนะ .. วันนี้โบว์ไม่ได้มีตำแหน่งอะไร ศบก.หมดวาระไปพร้อมรัฐบาลเก่า ทุกอย่างที่พูดเรื่องน้ำมัน พูดในฐานะประชาชนค่ะ ในเพจเรามีคนทุกสีทุกฝ่าย คนครึ่งหนึ่งเขารู้เรื่องและเข้าใจสถานการณ์ดี คนอีกครึ่งยังไม่เข้าใจแต่เวลาอธิบายดี ๆ ก็ไม่ฟัง ส่วนสื่อบางแห่งที่แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจข้อมูลพื้น ๆ เป็นเพราะอะไรทำไมจะมองกันไม่ออก

ถ้าประชาชนเข้าใจสถานการณ์ คุณจะปลุกม็อบยาก คุณจะปั่นความเกลียดชังเพื่อต่อต้านรัฐบาลไม่ได้ คุณจะสร้างความโกลาหลเวลารัฐจำเป็นต้องออกมาตรการที่ต้องการความร่วมมือจากประชาชนไม่ได้

เข้าใจว่าเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยจะปกตินักมา หลายคนก็อยากรีบล้มรัฐบาล แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าถ้าไม่ร่วมมือกันฝ่าวิกฤต ไม่ดูแลกลุ่มเปราะบางก่อน ไม่เฉลี่ยทุกข์กับคนที่เหลือ ประเทศน่าจะล้มก่อนรัฐบาล วันนี้ถ้าไม่พูดความจริงกันตรงตรง มัวแต่กลัวคนด่า มันก็แค่การเลื่อนปัญหาออกไปข้างหน้าเท่านั้นเองค่ะ”

FB/ Bow Nuttaa Mahattana

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

