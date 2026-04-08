ข่าว

เจ้าหญิงเขมร โดนทัวร์จีนลง ทำคลิปโปรโมทมหาสงกรานต์เขมร ถูกจวกเลียนแบบไทย-กลัวสแกมเมอร์ไม่กล้าไป

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 09:48 น.
เจ้าหญิงนโรดม เจนณา โปรโมทเทศกาลโจลชนัมทเมย 2569 เชิญชวนนักท่องเที่ยวจีน แต่กลับโดนวิจารณ์หนักว่าเครื่องแต่งกายและท่าทางคล้ายศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านชาวจีนร่วมกันแบนเพราะหวั่นภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์

กลายเป็นดราม่าร้อนในจีนหลังจาก เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เผยแพร่วิดีโอประชาสัมพันธ์เทศกาล มหาสงกรานต์เขมร 2026 เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนมาร่วมกิจกรรมสาดน้ำ แต่คลิปดังกล่าวกลับถูกวิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ตจีน จนกลายเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์

เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict โพสต์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ตั้งคำถามว่า “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ายังไงบ้างครับ” พร้อมแนบลิงก์ข่าวจาก Bright TV ที่รายงานประเด็นนี้

ภาพจาก : Drama-addict, Bright TV

ชื่อ “มหาสงกรานต์” และเครื่องแต่งกายที่คล้ายไทย

ประเด็นหลักที่ถูกวิจารณ์คือการที่กัมพูชาเลือกใช้ชื่อ “มหาสงกรานต์” แทนชื่อดั้งเดิมของเทศกาลคือ “โจลชนัมทเมย” ชาวเน็ตจีนหลายคนมองว่า “สงกรานต์” เป็นคำที่คุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยมากกว่า

นอกจากนี้ รายละเอียดในวิดีโอ ทั้งเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า และท่วงท่าการแสดง ถูกมองว่ามีความใกล้เคียงกับศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าเนื้อหาที่ใช้โปรโมทดูเหมือนนำ “ภาพจำ” ของการท่องเที่ยวไทยมาใช้

เฟซบุ๊ก เพจ Asia traveling, backpacking, hiking and tour activities โพสต์เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2569 ระบุทำนองว่า “ลอกทุกอย่าง แล้วเรียกเจ้าของเดิมว่าขโมย” พร้อมอธิบายว่าชุดไทยจิตรลดาเป็นชุดที่ได้รับพระราชทานรูปแบบจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน แต่กลับถูกนำไปอ้างว่าเป็นของกัมพูชา

คลิปโปรโมทฉบับเต็ม

ความกังวลเรื่องสแกมเมอร์ซ้ำเติมภาพลักษณ์

อีกปัจจัยที่ทำให้ชาวเน็ตจีนไม่ตอบรับคลิปโปรโมทนี้คือความกังวลเรื่องความปลอดภัยในกัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาขบวนการหลอกลวงและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ยังเป็นภาพจำติดลบ

ต้นเดือนมกราคม 2569 สื่อจีนรายงานกรณีเน็ตไอดอลสาวจีนรายหนึ่ง ถูกหลอกให้ไปทำงานที่กัมพูชาด้วยข้ออ้างว่าจะได้รับเงินเดือนสูง แต่สุดท้ายกลับถูกพบในสภาพเร่ร่อน ร่างกายทรุดโทรม มีร่องรอยบาดเจ็บ อยู่ริมถนนในเมืองสีหนุวิลล์ สถานทูตจีนประจำกัมพูชาต้องเข้าช่วยเหลือ เหตุการณ์นี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อกัมพูชาอย่างมาก

นักท่องเที่ยวจีนไปนครวัดลดลง ออนไลน์ร่วมกันแบน

ผลกระทบที่ตามมาคือจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างนครวัดลดลง ขณะที่กระแสในโลกออนไลน์จีนลุกลามไปสู่การรณรงค์ไม่สนับสนุนเทศกาล “มหาสงกรานต์เขมร” อย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ ประเด็นข้อพิพาททางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้นโรดม เจนณา เคยตกเป็นประเด็นวิจารณ์จากชาวไทยกรณีสวมชุดที่มีลักษณะคล้ายชุดไทยพร้อมติดเครื่องประดับ “พระนพรูปหงส์คาบหยาดเพชร” ซึ่งชาวไทยมองว่าเป็นเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศ์ชั้นสูงของไทย

Facebook Asia traveling, backpacking, hiking and tour activities

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button