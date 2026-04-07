ดราม่า หญิงวิดีโอคอล ขณะชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดหายต่อหน้า ทำทัวร์ลงสนั่น ชาวเน็ตถกเสียงแตก

ทัวร์ลงสนั่น! หญิงวิดีโอคอล ขณะชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดหายต่อหน้าต่อตา ชาวเน็ตถกเสียงแตก “ไร้น้ำใจ” หรือ “ช่วยไม่ได้จริงๆ”
กำลังเป็นคลิปที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์อุทกภัยครั้งล่าสุดในโคลอมเบีย เผยให้เห็นภาพนาทีวิกฤตที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาสิ่งของ รวมถึงผู้คนลอยไปตามน้ำอย่างน่ากลัว
ภาพในคลิปบันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาที แต่สิ่งที่ทำให้คนในสังคมเดือดจัดก็คือพฤติกรรมของหญิงรายหนึ่งที่กำลังยืนคุยวิดีโอคอลอยู่ พร้อมเล่าเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นให้คนปลายสายฟัง
ทว่าระหว่างที่เธอยืนคุยวิดีโอคอลอยู่นั้นมีชาวบ้านผู้โชคร้ายถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากพัดร่างผ่านหน้าบ้านเธอไป ซึ่งหญิงคนดังกล่าวก็เห็นและชี้ไปที่ผู้โชคร้ายคนนั้น ก่อนจะหันกลับไปคุยโทรศัพท์ต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์และก่อให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักให้กลับชาวเน็ตจนเริ่มมีการถกเถียงกันระหว่างคนสองกลุ่ม โดยส่วนหนึ่งมองว่า นี่คือพฤติกรรมที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม ปัจจุบันมีแต่สังคมก้มหน้าจนละเลยเพื่อนร่วมโลกคนอื่น ๆ
ขณะที่อีกส่วนมองว่า ด้วยความแรงของกระแสน้ำป่าที่กำลังไหลหลากอยู่นั้น มันเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ ในการที่หญิงคนนี้จะลงไปช่วย ซึ่งหากผิดพลาดเธออาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า สภาพแวดล้อมที่อันตรายและข้อจำกัดด้านการสื่อสารในขณะนั้น อาจทำให้การประสานงานช่วยเหลือเป็นไปได้ยากลำบาก
ขณะที่ทางการโคลอมเบียได้ออกมาเตือนประชาชน โดยเน้นย้ำว่าในสถานการณ์ฉุกเฉิน ความปลอดภัยของตัวเองต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก
อ้างอิงจาก : cachicha
ติดตาม The Thaiger บน Google News: