ข่าวต่างประเทศ

ครบเครื่อง ชายบิดมอไซค์ “ปาดหน้ารถไฟ” มุดราวกั้น ขณะคุยโทรศัพท์

เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 15:26 น.
53
รถไฟเกือบชนมอไซค์ฝ่าราวกั้นที่ฮานอย
แฟ้มภาพ

กล้องวงจรปิดเผยภาพชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าเครื่องกั้นที่ลงมาแล้วในเวียดนาม ก่อนถูกรถไฟพุ่งชนท้ายรถจนกระเด็น ขณะที่ทางการเร่งคุมเข้มวินัยจราจรหลังสถิติอุบัติเหตุทางรางพุ่งสูง

เกิดเหตุระทึกขวัญบริเวณจุดตัดทางรถไฟในชุมชนหง็อกโฮย กรุงฮานอยของเวียดนาม เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 เม.ย.) เวลาประมาณ 15.50 น. ชายคนหนึ่งขี่จยย.ฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟ แถมเจ้าตัวกำลังใช้มือถือไปด้วยจนถูกรถไฟขบวน SE8 พุ่งชนเข้าที่บริเวณท้ายรถอย่างจัง

พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า ขณะที่รถคันอื่นๆ จอดรอให้รถไฟแล่นผ่าน ชายคนดังกล่าวกลับขี่รถอ้อมเครื่องกั้นเพื่อข้ามทางรถไฟ ทันทีที่ล้อหน้าพ้นราง ขบวนรถไฟซึ่งมีตู้โดยสาร 14 ตู้ได้พุ่งชนท้ายรถ 2 ล้อดังกล่าว รถหมุนเคว้ง ตัวคนขี่กระเด็นตกลงบนพื้นถนน

แต่รายงานระบุว่า ชายคนนี้สามารถลุกขึ้นและออกจากที่เกิดเหตุได้ด้วยตัวเอง ส่วนขบวนรถไฟต้องหยุดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเดินทางต่อ

ขี่มอไซค์ข้ข้ามราวกั้นรถไฟขณะกำลังคุยโทรศัพท์ในกรุงฮานอย
ภาพ @Đo đạc Trắc địa
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามรั้วกั้นทางรถไฟขณะกำลังคุยโทรศัพท์ในกรุงฮานอยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามรั้วกั้นทางรถไฟขณะกำลังคุยโทรศัพท์ในกรุงฮานอย
ภาพ @Đo đạc Trắc địa
ขี่จยยข้ามราวกั้นตอนที่รถไฟกำลังมา
ภาพ @Đo đạc Trắc địa

เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์อุบัติเหตุบนเส้นทางรถไฟสายเหนือ-ใต้ที่ผ่านกรุงฮานอย ซึ่งมักเกิดจากความประมาทของผู้ใช้ถนน โดยก่อนหน้านี้ (25 ก.พ.) เพิ่งเกิดเหตุรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ถูกรถไฟชนจนคนขับเสียชีวิต และวันที่ 8 มี.ค. ก็มีผู้ขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันในพื้นที่หง็อกโฮย

กรมตำรวจจราจร กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนาม สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างเร่งด่วน เนื่องจากพบว่า ระดับการปฏิบัติตามกฎจราจรยังคงต่ำมาก โดยเฉพาะในวันที่ 4 เม.ย.เพียงวันเดียว เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิดเกี่ยวกับทางรถไฟทั่วประเทศถึง 110 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจอดรถในเขตปลอดภัยและฝ่าสัญญาณไฟแดง

ทั้งนี้ ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ (Decree 81) ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยจะเพิ่มโทษปรับสำหรับการฝ่าฝืนเครื่องกั้นทางรถไฟสูงขึ้นหลายเท่าตัว โดยจยย.จะมีโทษปรับอยู่ที่ 4-6 ล้านดอง (ประมาณ 5,500-8,200 บาท) และรถยนต์สูงสุดถึง 18-20 ล้านดอง (ประมาณ 24,000-27,000 บาท).

คลิปจาก : @huuphucdodac

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

