ทรัมป์ เบรกถล่มอิหร่าน 2 สัปดาห์ รับข้อเสนอ 10 ข้อ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 09:37 น.
74
ทรัมป์ เบรกถล่มอิหร่าน 2 สัปดาห์ รับข้อเสนอ 10 ข้อ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

“ทรัมป์” สั่งพักรบอิหร่าน 2 สัปดาห์ แลกเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังปากีสถานช่วยเจรจา อิหร่านตอบรับระงับโจมตี เร่งเจรจาสันติภาพตะวันออกกลาง

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทรูธโซเชียล (Truth Social) ถึงการระงับการโจมตีอิหร่าน โดนัลด์ ทรัมป์ ได้หารือกับนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ และจอมพล อาซิม มูเนียร์ แห่งประเทศปากีสถาน โดยระบุว่า

“จากการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ และจอมพล อาซิม มูเนียร์ แห่งปากีสถาน ซึ่งพวกเขาขอให้ผมระงับการส่งกองกำลังทำลายล้างไปยังอิหร่านในคืนนี้ และภายใต้เงื่อนไขที่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านต้องตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ทันที และปลอดภัย ผมจึงตกลงที่จะระงับการทิ้งระเบิดและโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์

นี่จะเป็นการหยุดยิงของทั้งสองฝ่าย เหตุผลที่ทำเช่นนี้ก็เพราะเราบรรลุและทำได้เกินเป้าหมายทางทหารทั้งหมดแล้ว อีกทั้งเรายังก้าวหน้าไปมากในการทำข้อตกลงขั้นเด็ดขาดเกี่ยวกับสันติภาพระยะยาวกับอิหร่าน รวมถึงสันติภาพในตะวันออกกลาง เราได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่าน และเชื่อว่านี่เป็นพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้เจรจาได้

สหรัฐอเมริกาและอิหร่านตกลงกันได้แล้วในประเด็นข้อขัดแย้งในอดีตเกือบทั้งหมด แต่ระยะเวลา 2 สัปดาห์จะช่วยให้เราจัดทำข้อตกลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ ในนามของสหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานาธิบดี และยังเป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง ผมถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ปัญหาอันยาวนานนี้ใกล้จะยุติลง”

ต่อมา โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์แถลงการณ์จากทางการอิหร่าน โดยระบุว่า ในนามของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมต่อพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชารีฟ แห่งปากีสถาน และ ฯพณฯ จอมพล มูเนียร์ สำหรับความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อยุติสงครามในภูมิภาค

เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอฉันพี่น้องของนายกรัฐมนตรี ชารีฟ ผ่านทางทวีตของท่าน และเมื่อพิจารณาถึงคำร้องขอของสหรัฐฯ ในการเจรจาตามข้อเสนอ 15 ข้อของตน ตลอดจนการประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับการยอมรับกรอบการทำงานทั่วไปในข้อเสนอ 10 ข้อของอิหร่านเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจา ข้าพเจ้าขอประกาศในนามของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านว่า

หากการโจมตีอิหร่านยุติลง กองทัพอันทรงพลังของเราก็จะระงับปฏิบัติการป้องกันประเทศเช่นกัน

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ การสัญจรอย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถทำได้ผ่านการประสานงานกับกองทัพอิหร่าน โดยต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคอย่างเหมาะสม

แถลงการณ์จากทางการอิหร่าน
Truth Social/ @realDonaldTrump

ที่มา: Truth Social

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 09:37 น.
74
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

