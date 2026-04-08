ทรัมป์ เบรกถล่มอิหร่าน 2 สัปดาห์ รับข้อเสนอ 10 ข้อ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
“ทรัมป์” สั่งพักรบอิหร่าน 2 สัปดาห์ แลกเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังปากีสถานช่วยเจรจา อิหร่านตอบรับระงับโจมตี เร่งเจรจาสันติภาพตะวันออกกลาง
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทรูธโซเชียล (Truth Social) ถึงการระงับการโจมตีอิหร่าน โดนัลด์ ทรัมป์ ได้หารือกับนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ และจอมพล อาซิม มูเนียร์ แห่งประเทศปากีสถาน โดยระบุว่า
“จากการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ และจอมพล อาซิม มูเนียร์ แห่งปากีสถาน ซึ่งพวกเขาขอให้ผมระงับการส่งกองกำลังทำลายล้างไปยังอิหร่านในคืนนี้ และภายใต้เงื่อนไขที่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านต้องตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ทันที และปลอดภัย ผมจึงตกลงที่จะระงับการทิ้งระเบิดและโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์
นี่จะเป็นการหยุดยิงของทั้งสองฝ่าย เหตุผลที่ทำเช่นนี้ก็เพราะเราบรรลุและทำได้เกินเป้าหมายทางทหารทั้งหมดแล้ว อีกทั้งเรายังก้าวหน้าไปมากในการทำข้อตกลงขั้นเด็ดขาดเกี่ยวกับสันติภาพระยะยาวกับอิหร่าน รวมถึงสันติภาพในตะวันออกกลาง เราได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่าน และเชื่อว่านี่เป็นพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้เจรจาได้
สหรัฐอเมริกาและอิหร่านตกลงกันได้แล้วในประเด็นข้อขัดแย้งในอดีตเกือบทั้งหมด แต่ระยะเวลา 2 สัปดาห์จะช่วยให้เราจัดทำข้อตกลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ ในนามของสหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานาธิบดี และยังเป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง ผมถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ปัญหาอันยาวนานนี้ใกล้จะยุติลง”
ต่อมา โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์แถลงการณ์จากทางการอิหร่าน โดยระบุว่า ในนามของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมต่อพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชารีฟ แห่งปากีสถาน และ ฯพณฯ จอมพล มูเนียร์ สำหรับความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อยุติสงครามในภูมิภาค
เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอฉันพี่น้องของนายกรัฐมนตรี ชารีฟ ผ่านทางทวีตของท่าน และเมื่อพิจารณาถึงคำร้องขอของสหรัฐฯ ในการเจรจาตามข้อเสนอ 15 ข้อของตน ตลอดจนการประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับการยอมรับกรอบการทำงานทั่วไปในข้อเสนอ 10 ข้อของอิหร่านเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจา ข้าพเจ้าขอประกาศในนามของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านว่า
หากการโจมตีอิหร่านยุติลง กองทัพอันทรงพลังของเราก็จะระงับปฏิบัติการป้องกันประเทศเช่นกัน
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ การสัญจรอย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถทำได้ผ่านการประสานงานกับกองทัพอิหร่าน โดยต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคอย่างเหมาะสม
ที่มา: Truth Social
