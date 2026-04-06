ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านเมินเส้นตาย ทรัมป์ จี้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นตอบโต้ทันควันหากสหรัฐฯ โจมตี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 09:17 น.
ทรัมป์ อิหร่าน ช่องแคมฮอร์มุซ
ภาพ @AP

เตหะรานปฏิเสธข้อเรียกร้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันอังคารนี้ ขณะที่สหรัฐฯ ขู่ถล่มโครงสร้างพื้นฐานยับหากพ้นกำหนดเวลา ด้านหน่วยกู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเหตุโจมตีทางอากาศในเมืองหลวง

หลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำหนดเส้นตายภายในวันอังคารนี้ (7 เม.ย.) ให้ “อิหร่าน” เปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ มิเช่นนั้นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้าย โดยสหรัฐฯ ขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานต่างๆ ทั่วประเทศอิหร่าน

ล่าสุด รายงานของอัลจาซีรา (Al Jazeera) ระบุ รัฐบาลอิหร่าน ประกาศกร้าวว่า จะตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันหากโครงสร้างพื้นฐานถูกโจมตี พร้อมทั้งประณามคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าเป็นการยุยงให้เกิดอาชญากรรมสงคราม

ขณะเดียวกัน องค์กรมนุษยธรรมหลักของประเทศอิหร่าน (IRCS) เร่งส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนในกรุงเตหะราน หลังเกิดการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จากกองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยรายงานผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่า พื้นที่พักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย และเจ้าหน้าที่กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง

ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงตึงเครียดอย่างหนัก หลังจากการโจมตีส่งผลกระทบโดยตรงต่อย่านที่พักอาศัยในเมืองหลวง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของพลเรือนในวงกว้าง.

หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ดูดวงวันนี้ 6 4 69

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
