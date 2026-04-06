อิหร่านเมินเส้นตาย ทรัมป์ จี้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นตอบโต้ทันควันหากสหรัฐฯ โจมตี
เตหะรานปฏิเสธข้อเรียกร้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันอังคารนี้ ขณะที่สหรัฐฯ ขู่ถล่มโครงสร้างพื้นฐานยับหากพ้นกำหนดเวลา ด้านหน่วยกู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเหตุโจมตีทางอากาศในเมืองหลวง
หลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำหนดเส้นตายภายในวันอังคารนี้ (7 เม.ย.) ให้ “อิหร่าน” เปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ มิเช่นนั้นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้าย โดยสหรัฐฯ ขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานต่างๆ ทั่วประเทศอิหร่าน
ล่าสุด รายงานของอัลจาซีรา (Al Jazeera) ระบุ รัฐบาลอิหร่าน ประกาศกร้าวว่า จะตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันหากโครงสร้างพื้นฐานถูกโจมตี พร้อมทั้งประณามคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าเป็นการยุยงให้เกิดอาชญากรรมสงคราม
ขณะเดียวกัน องค์กรมนุษยธรรมหลักของประเทศอิหร่าน (IRCS) เร่งส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนในกรุงเตหะราน หลังเกิดการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จากกองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยรายงานผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่า พื้นที่พักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย และเจ้าหน้าที่กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงตึงเครียดอย่างหนัก หลังจากการโจมตีส่งผลกระทบโดยตรงต่อย่านที่พักอาศัยในเมืองหลวง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของพลเรือนในวงกว้าง.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: