หลอนทั้งขบวน! สาวผวา เสียงกรี๊ดดังลั่นห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง เคาะถามไร้เสียงตอบ บริษัทต้นสังกัดยังเงียบ ชาวเน็ตห่วงหวั่นเกิดอันตราย
กลายเป็นคลิปที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับทั้งผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงในเวลานั้น รวมถึงชาวเน็ตกว่า 1.9 ล้านคนที่ได้รับชมคลิป เมื่อมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์สุดหลอนที่เกิดขึ้นระหว่างโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงจากรังสิตไปดอนเมือง
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นบรรยาของผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ที่มีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนัก และทุกคนต่างหันไปมองที่ประตูห้องคนขับรถไฟฟ้า เมื่อเปิดเสียงฟังดูดี ๆ จะได้ยินเสียงกรี๊ดดังลั่นของผู้หญิงดังออกมาจากห้องคนขับ โดยเจ้าของโพสต์เขียนข้อความประกอบคลิปเอาไว้ว่า “เกิดไรขึ้นไม่รู้บนรถไฟฟ้า ห้องคนขับกรี๊ดน่ากลัวมาก ตั้งแต่ออกจากสถานีรังสิต เราลงดอนเมืองก็ยังกรี๊ดอยู่ คือกรี๊ดดังมากกกกก เวลาประมาณ 14.30 น. เรากำลังนั่งรถไฟฟ้าจากรังสิตไปดอนเมือง”
จากคลิปจะเห็นได้ว่ามีชายพลเมืองดีผู้กล้าลุกจากที่นั่งของตัวเองเดินไปเคาะประตูห้องคนขับ ก่อนจะสอบถามว่าเป็นอะไรหรือไม่ ทันใดนั้นเสียงกรี๊ดก็หยุดเงียบลงราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อน และไม่ได้มีเสียงใครตอบกลับออกมา มีเพียงความเงียบ ก่อนคลิปจะตัดจบไป
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ต้องการอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นภายในห้องคนขับหรือไม่ แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานในสังกัดรถไฟฟ้าสายสีแดงออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ขณะที่บางคอมเมนต์ก็บอกว่า เป็นเสียงโฆษณาตัวหนึ่งหรือเปล่า เห็นมีข่าวออกอยู่ บางส่วนมองว่าอาจจะเป็นเสียงของการเสียดสีกับราง หรือเสียงอุปกรณ์บางอย่างหรือไม่
อย่างไรก็ตามยังคงไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงของที่มาเสียงผู้หญิงกรี๊ดในห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง มีแค่เพียงชาวเน็ตรายหนึ่งทักไปสอบถามกับเพจของรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งได้รับคำตอบจากแอดมินเพจว่า “แอดมินเพจรถไฟฟ้าสายสีแดงตอบคอมเม้นกลับแล้วเมื่อ 10 นาทีที่แล้วมารับเรื่องและรอตรวจสอบอยู่เดี๋ยวจะมาแจ้งอัพเดทให้ฟังแต่กูฟังไปฟังมาแล้วไม่เหมือนเสียงพิษว่ะมันเหมือนเสียงระบบการทำงานหรือเสียงอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าเองมากกว่า”
ขณะที่ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าจากทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก RED Line SRTET แล้วยังไม่พบการชี้แจงแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าเช่นไรจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
@wandee_2947
เกิดไรขึ้นเนี้ยยยย 7/4/69
อ้างอิงจาก : TikTok @wandee_2947
