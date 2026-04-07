“ทรัมป์” คลั่ง! ขู่ส่ง “อิหร่าน” กลับยุคหิน หากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนเส้นตาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศกร้าว ขู่ส่งอิหร่านกลับยุคหิน ทำลายโรงพลังงานและโครงสร้างคมนาคม หากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนเส้นตายในวันพุธ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่ทำลายอิหร่านภายในคืนเดียว หากอิหร่านไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ภายในเส้นตายที่ผู้นำสหรัฐฯกำหนด หรือช่วงเวลา 20.00 น. ของวันอังคารตามเวลาของกรุงวอชิงตัน หรือเวลาประมาณ 7.00 น. ของวันพุธตามเวลาประเทศไทย
นายทรัมป์กล่าวว่า เขาเชื่อว่าผู้นำที่มีเหตุผลของอิหร่านเจรจาด้วยความปรารถนาดี แต่ผลการเจรจาตอนนี้ยังไม่แน่นอน ซึ่งนายทรัมป์กล่าวว่าเขาจะส่งอิหร่านกลับไปสู่ยุคหินด้วยการทำลายแหล่งพลังงานและโครงสร้างคมนาคม พวกเขาจะไม่มีสะพาน พวกเขาจะไม่มีโรงไฟฟ้าใช้
ขณะที่แหล่งข่าวของ BBC ระบุว่านายทรัมป์ได้ให้รายละเอียดกับรัฐบาลสหรัฐฯ พร้อมระบุว่าเขามี “แผนที่ดีที่สุด” แต่แหล่งข่าวไม่ได้บอกว่าแผนที่ว่าคืออะไร อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวยังระบุอีกด้วยว่าการเจรจากับอิหร่านนั้นซับซ้อน เนื่องจากทางอิหร่านใช้เวลาเป็นวันในการตอบกลับสหรัฐฯ
ก่อนหน้านี้ทางอิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราว พร้อมเรียกร้องให้หยุดยิงถาวรเพื่อยุติความรุนแรงครั้งนี้และเรียกร้องให้สหรัฐฯยุตินโยบายคว่ำบาตรอิหร่านด้วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: