รุมจวก “ทรัมป์” ถอยหลังลงคลอง หลังเปิดศึกอิหร่าน น้ำมันพุ่ง-โลกร้อนวิกฤต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 18:16 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 15:23 น.
ทรัมป์เปิดศึกอิหร่านพ่นพิษ น้ำมันพุ่ง-โลกร้อนวิกฤต นักวิจารณ์ชี้สหรัฐฯ กำลังถอยหลังเข้าคลอง

นโยบายต่างประเทศและการบริหารพลังงานของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังจากปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านและการมุ่งเน้นพลังงานฟอสซิล ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อค่าครองชีพและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

การที่สหรัฐฯ และอิสราเอลระดมโจมตีอิหร่านและเลบานอนตอนใต้ ส่งผลให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกถึง 1 ใน 5 เหตุการณ์นี้ฉุดให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเมินว่าผู้บริโภคทั่วโลกต้องจ่ายเงินให้บริษัทน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่ราคาในสหรัฐฯ พุ่งไปแตะ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ขัดแย้งกับคำสัญญาช่วงเลือกตั้งที่ทรัมป์เคยประกาศจะลดค่าครองชีพให้ประชาชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระบุว่า ทรัมป์กำลังพาประเทศยึดติดกับระบบพลังงานในศตวรรษที่ 20 ทั้งที่มีทางเลือกจากพลังงานสะอาดอย่างลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้มากกว่า แต่ทรัมป์กลับเรียกกลุ่มนักสิ่งแวดล้อมว่าเป็น ผู้ก่อการร้ายทางสิ่งแวดล้อม และพยายามกีดกันโครงการพลังงานสะอาดทุกวิถีทาง เช่นการสั่งจ่ายเงินภาษีประชาชน 1 พันล้านดอลลาร์ ให้บริษัทจากฝรั่งเศสเพื่อระงับโครงการทุ่งกังหันลมในทะเล

ทรัมป์ยังขู่จะโจมตีเกาะคาร์ก (Kharg Island) ซึ่งเป็นแหล่งแปรรูปน้ำมัน 90% ของอิหร่าน รวมถึงโรงไฟฟ้าและโรงผลิตน้ำประปา ซึ่งการทำลายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับพลเรือนถือเป็นอาชญากรรมสงครามตามอนุสัญญาเจนีวา นอกจากนี้ รัฐบาลทรัมป์ยังเตรียมใช้มาตรการพิเศษที่เรียกว่า God squad เพื่อยกเลิกการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากในอ่าวเม็กซิโก หวังเปิดทางให้มีการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้น โดยไม่สนว่าสัตว์บางชนิดอย่างวาฬไรซ์ ที่เหลือเพียง 50 ตัวบนโลกอาจต้องสูญพันธุ์ไป

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

