แฉวีรกรรมหลานสาวนายพลอิหร่าน ก่อนโดนจับ ทำกับแฟนหนุ่มเลวร้ายมาก
ตม.สหรัฐฯ บุกจับญาติของอดีตนายพลอิหร่านพร้อมลูกสาวคาบ้านพักในแคลิฟอร์เนีย หลังถูกเพิกถอนกรีนการ์ดฐานโยงใยรัฐบาลเตหะราน ด้านอดีตคนรักแฉพฤติกรรมคุกคามจนต้องขอศาลสั่งห้ามเข้าใกล้
เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (ICE) บุกเข้าจับกุม ฮามิเดห์ โซไลมานี อัฟชาร์ ผู้หญิงวัย 47 ปี ที่บ้านพักในย่านทูจุงกา นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เธอไม่ใช่สาวแก่นเปรี้ยวธรรมดา แต่คือหลานสาวของนายพล กัสเซม โซไลมานี อดีตผู้นำทางการทหารระดับสูงของอิหร่านที่เสียชีวิตไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัว ซารินาซาดัต ฮอสเซนี ลูกสาววัย 25 ปีของเธอไปด้วย ทางการสหรัฐฯ สั่งเพิกถอนสิทธิผู้อยู่อาศัยถาวร (กรีนการ์ด) ของทั้งสองคน เนื่องจากสืบทราบว่ามีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลอิสลามอิหร่าน
อัฟชาร์เดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อปี 2558 ก่อนได้รับสิทธิลี้ภัยในปี 2562 จนได้รับกรีนการ์ดในปี 2564 ส่วนลูกสาวเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่านักเรียนในปี 2564 ได้รับกรีนการ์ดในปี 2566
สองแม่ลูกเดินทางกลับประเทศอิหร่านหลายครั้งจนทางการสหรัฐฯ เริ่มจับตามอง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าอัฟชาร์เคยแสดงความยินดีกับการโจมตีทหารและศูนย์ทหารสหรัฐฯ เธอชื่นชมผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เรียกอเมริกาว่าเป็นซาตานผู้ยิ่งใหญ่ คอยสนับสนุนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ซึ่งทางการสหรัฐฯ จัดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย
นอกเหนือจากปัญหาด้านความมั่นคง อัฟชาร์ยังมีประวัติคุกคามอดีตคนรัก ซาเร มันดานี ช่างทำผมในลอสแอนเจลิสวัย 54 ปี เขาต้องขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นเวลา 5 ปีเมื่อปี 2567 เพื่อห้ามอัฟชาร์เข้าใกล้ หลังจากเธอตามรังควานเขาทั้งที่บ้านพักและที่ทำงาน
เมื่อมันดานีทราบข่าวการจับกุม เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า “ขอบคุณพระเจ้า ดีมากเลย เธอเป็นพวกชอบสะกดรอยตาม”
เขากล่าวต่อว่า “เธอเป็นผู้หญิงบ้า ขอบคุณพระเจ้าที่ตำรวจจับเธอและเตรียมเนรเทศเธอออกไป เธอไม่ใช่คนปกติ”
มันดานีเล่าว่าเขารู้จักอัฟชาร์ครั้งแรกในงานปาร์ตี้ เขาจำได้ว่าตอนนั้นเธอสวมวิกผม เขาต้องพาเธอไปขึ้นศาลถึงสองครั้งเพราะเธอสร้างความปวดหัวให้เขาอย่างหนัก เขาขอร้องดีๆ ให้เธอเลิกยุ่ง บล็อกการติดต่อแต่เธอก็ไม่ยอมฟัง
เอกสารคำร้องขอคำสั่งศาลคุ้มครองเรื่องความรุนแรงในครอบครัวระบุสถานะความสัมพันธ์ว่า กำลังคบหาหรือเคยคบหา แต่มันดานีชี้แจงกับสื่อว่าพวกเขาเป็นแค่เพื่อนกัน เอกสารดังกล่าวระบุข้อกล่าวหาว่าอัฟชาร์ล่วงละเมิดทางอารมณ์ คุกคาม โทรศัพท์มาก่อกวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขัดขวางการเดินทาง กีดกันไม่ให้เขาทำงาน ขู่จะทำร้ายตัวเอง
ฮาลาเซียส แบรดฟอร์ด ครูสอนเปียโนวัย 50 ปี ผู้เช่าบ้านของอัฟชาร์เล่าถึงเหตุการณ์จับกุมว่า เขาเห็นรถตำรวจแอลเอ 3 คัน รถของ ICE อีก 1-2 คัน เขาเพิ่งตระหนักว่าทางการสหรัฐฯ จับตาดูสองแม่ลูกคู่นี้มาพักใหญ่แล้วก่อนจะบุกรวบตัว
อัฟชาร์ซื้อบ้านพักในย่านทูจุงกาเมื่อปี 2564 ในราคา 505,000 ดอลลาร์สหรัฐ เธอปล่อยให้แบรดฟอร์ดเช่าบ้านหลังหลัก ส่วนตัวเธออาศัยอยู่ในบ้านพักหลังเล็กที่สร้างต่อเติมในพื้นที่เดียวกัน ภายในบ้านมีไฟวงแหวนสำหรับถ่ายเซลฟี่ หุ่นโชว์เสื้อผ้าสำหรับแขวนชุดแบรนด์เนม เธอขับรถเทสลาสีดำ ภายในรถเต็มไปด้วยสินค้าหรูหรา ทั้งกระเป๋า Miss Dior หมอนอิง Hermès กระเป๋าเครื่องสำอาง Sephora กระเป๋าหนังสีเทา สินค้าบางชิ้นมีตัวอักษรภาษาอาหรับเขียนไว้ มีใบสั่งจอดรถทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในรถด้วย
- อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล
- สถานทูตอิหร่าน ขอบคุณ “แอ๊ด คาราบาว” โพสต์เชียร์อิหร่าน หวังได้ชัยชนะครั้งนี้
- ไขกระจ่าง ค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไร ทำไมถึงแพงหูฉี่ช่วงสงครามอิหร่าน
