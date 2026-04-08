อินฟลูเขมร โกหกหน้าตาย สงกรานต์ไทยลอกเขมร ท้าอธิบายตำราเปลี่ยนปี พ.ศ.
บอยเขมร Makaraboy อินฟลูเอนเซอร์กัมพูชา โพสต์คลิป โต้ดราม่า เจ้าหญิงนโรดม เจนณา อ้างชุดเขมร-นางสงกรานต์-ปฏิทิน พ.ศ. ล้วนมีต้นกำเนิดจากกัมพูชา ด้านชาวเน็ตไทยไม่ยอม
ดราม่าวัฒนธรรมไทย-กัมพูชาระอุอีกรอบก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2569 เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชา Makaraboy หรือ บอยเขมร ลงคลิปวิดีโอบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 วิจารณ์ประเทศไทยอย่างรุนแรงในหลายประเด็น ตั้งแต่เรื่องเครื่องแต่งกาย ตำนานนางสงกรานต์ ไปจนถึงปฏิทินพุทธศักราช
ต่อเนื่องจากดราม่าเจ้าหญิงนโรดม เจนณา
คลิปดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ The Thaiger ได้รายงานกรณีเจ้าหญิงนโรดม เจนณา สมาชิกราชวงศ์กัมพูชา ทำคลิปโปรโมทเทศกาลโจลชนัมทเมย (ปีใหม่เขมร) 2569 เชิญชวนนักท่องเที่ยวจีน แต่กลับถูกวิจารณ์หนักจากชาวเน็ตทั้งไทยและจีน ฝั่งไทยมองว่าเครื่องแต่งกายและท่าทางในคลิปคล้ายศิลปวัฒนธรรมไทย ส่วนฝั่งจีนร่วมกันแบนเพราะกังวลเรื่องภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ไม่กล้าเดินทางไป
บอยเขมรจึงออกมาตอบโต้ในคลิปล่าสุด โดยพลิกเกมกลับมาโจมตีฝั่งไทยอย่างเต็มรูปแบบ
อ้างสงกรานต์ไทย ก๊อปเขมร 100%
ในคลิป บอยเขมรกล่าวหาว่าไทยลอกเลียนแบบวัฒนธรรมกัมพูชาในเรื่องเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมด ตั้งแต่การนำ “นางฟ้า” หรือสตรีในชุดประจำชาติมาเป็นพรีเซ็นเตอร์โปรโมทเทศกาล ไปจนถึงรูปแบบการจัดงาน โดยระบุว่าทุกอย่างไทยนำมาจากกัมพูชาแล้วอ้างว่าเป็นของตนเอง
บอยเขมรยกย่องเจ้าหญิงนโรดม เจนณา ซึ่งเขาเรียกว่า “เจ้าหญิงกำมลอ” ว่าสวมชุดเขมรได้งดงาม และเปรียบเทียบกับฝั่งไทยว่าไม่มีใครสู้ได้ พร้อมกล่าวหาว่าคนไทย “อิจฉา” ความงามของราชวงศ์กัมพูชา
นอกจากนี้ บอยเขมรยังท้าทายว่า “สงคราม” (ซึ่งสื่อถึงสงกรานต์) มีจารึกชัดเจนว่าเป็นภาษากัมพูชา และอ้างว่าคอมเมนต์จากชาวจีนที่เข้ามาชื่นชมฝั่งไทยในโซเชียลมีเดียนั้น เป็นเพียงบัญชีปลอมที่คนไทยสร้างขึ้นมาเอง
ข้อความบางส่วนจากโพสต์คลิปของ บอยเขมร
“…กูว่ามึงอิจฉานะ พวกมึงอิจฉาเจ้าหญิงของกูนะ ที่แบบเวลาที่ท่านแบบใส่ชุดทรงชุดเขมรนี่คือแบบ อื้อหือ ดูแล้วมันงดงามแบบบาดใจนะ บาดใจไอ้คนที่มันขี้อิจฉา ไอ้คนมันขี้ขโมยนะ ไอ้คนที่มันชอบแบบไปหลอกต่างชาตินะว่าวัฒนธรรมที่ขโมยจากเขมรเนี่ยเป็นของไทย แล้วก็หาว่าเขมรไปเคลม แต่พอเจ้าของเดิมเอามาสวมใส่แล้วมันอื้อหือ…
ถ้าเป็นแบบ ถ้าเปรียบเทียบนะ เอาคนต่อคนเลยนะ เอาเอาทางราชวงศ์ของมึงอะนะ คือหน้าตารูปร่างนี่ กูว่านะ ไม่มีใครสักคนที่มาสู้แบบไอ้เจ้าหญิงของกูได้นะ พูดถึงหน้าตารูป เอ้ย รูปร่างหน้าตานี่คือเนี่ยกูให้กินขาดเลย เพราะมึงเห็นอย่างเงี้ยมึงอิจฉาไง สงกรานต์นะ เค้าก็เขียนเค้าก็จารึกไว้แบบชัดเจนเลยนะ สงคราม (สงกรานต์) นี่เป็นภาษาเขมรนี่ตัวแบบโตเลย แล้วมึงจะให้พวกกูเนี่ยเรียกว่าอะไร หึ กูถามมึงหน่อย มึงมีเหมือนกูหรือเปล่า หะ ก๊อปเข้าไปทั่ว ก๊อปเสร็จแล้วก็มาหาว่าเจ้าของเดิมไปเคลม แ***โคตรด้านว่ะ กู ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ…”
ดึงตำนานนางสงกรานต์มาโจมตี
ประเด็นดราม่ายังขยายไปถึงเรื่องตำนานพาหนะของนางสงกรานต์ บอยเขมรระบุว่าในปีนี้นางสงกรานต์ของกัมพูชาขี่ “ม้า” ในขณะที่ฝั่งไทยและลาวขี่ “หมู” และกล่าวหาว่าไทยก๊อปปี้ตำนานของกัมพูชาแล้วนำไปดัดแปลงเล็กน้อย
ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ตำนานนางสงกรานต์เป็นคติความเชื่อที่มีร่วมกันในหลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยแต่ละประเทศมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป เช่น ชื่อ พาหนะ และสัตว์ประจำวัน
ท้าไทยตอบเรื่องเปลี่ยนปีพุทธศักราช
ประเด็นที่บอยเขมรโจมตีอย่างท้าทายที่สุดคือเรื่อง “การเปลี่ยนปีพุทธศักราช” โดยอ้างว่ากัมพูชาเปลี่ยนปี พ.ศ. ใหม่ในวันที่ 14 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันสิ้นปีเก่าและขึ้นปีใหม่ตามประเพณีอย่างแท้จริง โดยปีนี้จะเปลี่ยนจาก พ.ศ. 2569 เป็น 2570
บอยเขมรตั้งคำถามว่าทำไมไทยถึงนับวันเปลี่ยนปี พ.ศ. พร้อมกับปีคริสต์ศักราชในวันที่ 31 ธันวาคม – 1 มกราคม แทนที่จะเปลี่ยนในวันที่ 14 เมษายนตามประเพณีเดิม พร้อมท้าทายชาวไทยว่า หากอ้างว่าวันที่ 14 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ แล้วในวันนั้นเป็นการเปลี่ยนผ่านจากปีอะไรไปสู่ปีอะไร และเรียกร้องให้อธิบายว่าตำราที่ไทยใช้นำมาจากที่ใด
ข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ ประเทศไทยเคยนับวันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่มาก่อน จนกระทั่งในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา ส่วนกัมพูชาและเมียนมายังคงนับปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ
ใช้ภาษาหยาบคายตลอดคลิป
ตลอดคลิปที่มีความยาวหลายนาที บอยเขมรใช้ภาษาไทยสลับกับภาษาเขมร โดยมีสำนวนหยาบคายและก้าวร้าวตลอด อาทิ กล่าวถึงคนไทยว่าเป็น “พวกขี้อิจฉา” “พวกขี้ขโมย” ที่ชอบนำวัฒนธรรมเขมรไปหลอกชาวต่างชาติว่าเป็นของตนเอง รวมถึงดูถูกราชวงศ์ไทยด้วยถ้อยคำรุนแรง
บอยเขมรยังท้าทายให้ “เจ้าชาย” ของไทยลองสวมชุดประจำชาติออกมาโชว์ในงานสงกรานต์ เพื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหญิงนโรดม เจนณา ของกัมพูชา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: