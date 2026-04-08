ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูเขมร โกหกหน้าตาย สงกรานต์ไทยลอกเขมร ท้าอธิบายตำราเปลี่ยนปี พ.ศ.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 10:52 น.
บอยเขมร Makaraboy อินฟลูเอนเซอร์กัมพูชา โพสต์คลิป โต้ดราม่า เจ้าหญิงนโรดม เจนณา อ้างชุดเขมร-นางสงกรานต์-ปฏิทิน พ.ศ. ล้วนมีต้นกำเนิดจากกัมพูชา ด้านชาวเน็ตไทยไม่ยอม

ดราม่าวัฒนธรรมไทย-กัมพูชาระอุอีกรอบก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2569 เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชา Makaraboy หรือ บอยเขมร ลงคลิปวิดีโอบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 วิจารณ์ประเทศไทยอย่างรุนแรงในหลายประเด็น ตั้งแต่เรื่องเครื่องแต่งกาย ตำนานนางสงกรานต์ ไปจนถึงปฏิทินพุทธศักราช

คลิปดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ The Thaiger ได้รายงานกรณีเจ้าหญิงนโรดม เจนณา สมาชิกราชวงศ์กัมพูชา ทำคลิปโปรโมทเทศกาลโจลชนัมทเมย (ปีใหม่เขมร) 2569 เชิญชวนนักท่องเที่ยวจีน แต่กลับถูกวิจารณ์หนักจากชาวเน็ตทั้งไทยและจีน ฝั่งไทยมองว่าเครื่องแต่งกายและท่าทางในคลิปคล้ายศิลปวัฒนธรรมไทย ส่วนฝั่งจีนร่วมกันแบนเพราะกังวลเรื่องภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ไม่กล้าเดินทางไป

บอยเขมรจึงออกมาตอบโต้ในคลิปล่าสุด โดยพลิกเกมกลับมาโจมตีฝั่งไทยอย่างเต็มรูปแบบ

FB/Makaraboy บอยเขมร วิจารณ์ไทย
FB/Makaraboy บอยเขมร

อ้างสงกรานต์ไทย ก๊อปเขมร 100%

ในคลิป บอยเขมรกล่าวหาว่าไทยลอกเลียนแบบวัฒนธรรมกัมพูชาในเรื่องเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมด ตั้งแต่การนำ “นางฟ้า” หรือสตรีในชุดประจำชาติมาเป็นพรีเซ็นเตอร์โปรโมทเทศกาล ไปจนถึงรูปแบบการจัดงาน โดยระบุว่าทุกอย่างไทยนำมาจากกัมพูชาแล้วอ้างว่าเป็นของตนเอง

บอยเขมรยกย่องเจ้าหญิงนโรดม เจนณา ซึ่งเขาเรียกว่า “เจ้าหญิงกำมลอ” ว่าสวมชุดเขมรได้งดงาม และเปรียบเทียบกับฝั่งไทยว่าไม่มีใครสู้ได้ พร้อมกล่าวหาว่าคนไทย “อิจฉา” ความงามของราชวงศ์กัมพูชา

นอกจากนี้ บอยเขมรยังท้าทายว่า “สงคราม” (ซึ่งสื่อถึงสงกรานต์) มีจารึกชัดเจนว่าเป็นภาษากัมพูชา และอ้างว่าคอมเมนต์จากชาวจีนที่เข้ามาชื่นชมฝั่งไทยในโซเชียลมีเดียนั้น เป็นเพียงบัญชีปลอมที่คนไทยสร้างขึ้นมาเอง

ข้อความบางส่วนจากโพสต์คลิปของ บอยเขมร

“…กูว่ามึงอิจฉานะ พวกมึงอิจฉาเจ้าหญิงของกูนะ ที่แบบเวลาที่ท่านแบบใส่ชุดทรงชุดเขมรนี่คือแบบ อื้อหือ ดูแล้วมันงดงามแบบบาดใจนะ บาดใจไอ้คนที่มันขี้อิจฉา ไอ้คนมันขี้ขโมยนะ ไอ้คนที่มันชอบแบบไปหลอกต่างชาตินะว่าวัฒนธรรมที่ขโมยจากเขมรเนี่ยเป็นของไทย แล้วก็หาว่าเขมรไปเคลม แต่พอเจ้าของเดิมเอามาสวมใส่แล้วมันอื้อหือ…

ถ้าเป็นแบบ ถ้าเปรียบเทียบนะ เอาคนต่อคนเลยนะ เอาเอาทางราชวงศ์ของมึงอะนะ คือหน้าตารูปร่างนี่ กูว่านะ ไม่มีใครสักคนที่มาสู้แบบไอ้เจ้าหญิงของกูได้นะ พูดถึงหน้าตารูป เอ้ย รูปร่างหน้าตานี่คือเนี่ยกูให้กินขาดเลย เพราะมึงเห็นอย่างเงี้ยมึงอิจฉาไง สงกรานต์นะ เค้าก็เขียนเค้าก็จารึกไว้แบบชัดเจนเลยนะ สงคราม (สงกรานต์) นี่เป็นภาษาเขมรนี่ตัวแบบโตเลย แล้วมึงจะให้พวกกูเนี่ยเรียกว่าอะไร หึ กูถามมึงหน่อย มึงมีเหมือนกูหรือเปล่า หะ ก๊อปเข้าไปทั่ว ก๊อปเสร็จแล้วก็มาหาว่าเจ้าของเดิมไปเคลม แ***โคตรด้านว่ะ กู ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ…”

FB/Makaraboy บอยเขมร

ประเด็นดราม่ายังขยายไปถึงเรื่องตำนานพาหนะของนางสงกรานต์ บอยเขมรระบุว่าในปีนี้นางสงกรานต์ของกัมพูชาขี่ “ม้า” ในขณะที่ฝั่งไทยและลาวขี่ “หมู” และกล่าวหาว่าไทยก๊อปปี้ตำนานของกัมพูชาแล้วนำไปดัดแปลงเล็กน้อย

ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ตำนานนางสงกรานต์เป็นคติความเชื่อที่มีร่วมกันในหลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยแต่ละประเทศมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป เช่น ชื่อ พาหนะ และสัตว์ประจำวัน

ประเด็นที่บอยเขมรโจมตีอย่างท้าทายที่สุดคือเรื่อง “การเปลี่ยนปีพุทธศักราช” โดยอ้างว่ากัมพูชาเปลี่ยนปี พ.ศ. ใหม่ในวันที่ 14 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันสิ้นปีเก่าและขึ้นปีใหม่ตามประเพณีอย่างแท้จริง โดยปีนี้จะเปลี่ยนจาก พ.ศ. 2569 เป็น 2570

บอยเขมรตั้งคำถามว่าทำไมไทยถึงนับวันเปลี่ยนปี พ.ศ. พร้อมกับปีคริสต์ศักราชในวันที่ 31 ธันวาคม – 1 มกราคม แทนที่จะเปลี่ยนในวันที่ 14 เมษายนตามประเพณีเดิม พร้อมท้าทายชาวไทยว่า หากอ้างว่าวันที่ 14 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ แล้วในวันนั้นเป็นการเปลี่ยนผ่านจากปีอะไรไปสู่ปีอะไร และเรียกร้องให้อธิบายว่าตำราที่ไทยใช้นำมาจากที่ใด

ข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ ประเทศไทยเคยนับวันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่มาก่อน จนกระทั่งในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา ส่วนกัมพูชาและเมียนมายังคงนับปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ

FB/Makaraboy บอยเขมร

ใช้ภาษาหยาบคายตลอดคลิป

ตลอดคลิปที่มีความยาวหลายนาที บอยเขมรใช้ภาษาไทยสลับกับภาษาเขมร โดยมีสำนวนหยาบคายและก้าวร้าวตลอด อาทิ กล่าวถึงคนไทยว่าเป็น “พวกขี้อิจฉา” “พวกขี้ขโมย” ที่ชอบนำวัฒนธรรมเขมรไปหลอกชาวต่างชาติว่าเป็นของตนเอง รวมถึงดูถูกราชวงศ์ไทยด้วยถ้อยคำรุนแรง

บอยเขมรยังท้าทายให้ “เจ้าชาย” ของไทยลองสวมชุดประจำชาติออกมาโชว์ในงานสงกรานต์ เพื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหญิงนโรดม เจนณา ของกัมพูชา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด ข่าว

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง “แค่ล้อเล่น”

43 นาที ที่แล้ว
ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง ข่าว

ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

53 นาที ที่แล้ว
ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ &quot;หมูเด้ง&quot; ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง ข่าว

ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก Ghost Murmur เครื่องมือลับ CIA ตรวจจับหัวใจจากระยะ 64 กม. ช่วยนักบินสหรัฐฯ ที่ถูกยิงตกในอิหร่าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รฟฟ.สายสีแดง แจงเหตุ เสียงกรี๊ดในห้องคนขับ รับ จนท.หญิง เครียดสะสม ข่าว

รู้แล้ว! ต้นเหตุ เสียงกรี๊ดห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัทฯ แจง เจ้าหน้าที่เครียดสะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เดินหน้าถล่มเลบานอน แม้ สหรัฐ ยอมยุดยิงอิหร่าน 2 อาทิตย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมรางฯ สั่งพักงาน คนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังกรีดร้องลั่นขบวน คาดเครียดสะสม ข่าว

กรมรางฯ สั่งพักงาน คนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังกรีดร้องลั่นขบวน คาดเครียดสะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคเชลล่า 2026 ตารางถ่ายทอด ทุกโชว์นักร้อง เช็กที่นี่ บันเทิง

โคเชลล่า 2026 ตารางถ่ายทอด ทุกโชว์นักร้อง เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้นอ ข่าว

ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูเขมร ลงคลิปซัด สงกรานต์ไทยลอกเขมร ท้าอธิบายตำราเปลี่ยนปี พ.ศ. ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูเขมร โกหกหน้าตาย สงกรานต์ไทยลอกเขมร ท้าอธิบายตำราเปลี่ยนปี พ.ศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย วอลเลย์บอล

สมพรแจงสาเหตุ นักวอลเลย์บอลหญิงบาดเจ็บ แต่ทำไมยังติดทีมชาติไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง สส.ชนนพัฒฐ์ พร้อมพวก คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน ข่าว

ด่วน! อัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” กับพวก คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; ฟาดฝ่ายค้านเชย หมกมุ่นน้ำมันแพง คนบ่นลด 2 บาท ให้ตื่นดูวิกฤตโลก ข่าวการเมือง

“โบว์ ณัฏฐา” อัดฝ่ายค้านเชย หมกมุ่นน้ำมันแพง คนบ่นลด 2 บาท ให้ตื่นดูวิกฤตโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชิงช้าสวรรค์ถล่มกลางงานวัด ทับร่างนักท่องเที่ยว เจ็บระนาวกว่า 30 ราย หวิดเกิดโศกนาฏกรรมหมู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหญิงเขมร โดนทัวร์จีนลง ทำคลิปโปรโมทมหาสงกรานต์เขมร ถูกจวกเลียนแบบไทย-กลัวสแกมเมอร์ไม่กล้าไป ข่าว

เจ้าหญิงเขมร โดนทัวร์จีนลง ทำคลิปโปรโมทมหาสงกรานต์เขมร ถูกจวกเลียนแบบไทย-กลัวสแกมเมอร์ไม่กล้าไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ เบรกถล่มอิหร่าน 2 สัปดาห์ รับข้อเสนอ 10 ข้อ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เบรกถล่มอิหร่าน 2 สัปดาห์ รับข้อเสนอ 10 ข้อ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลอนทั้งขบวน! สาวผวา เสียงกรี๊ดดังลั่นห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง เคาะถามไร้เสียงตอบ ข่าว

หลอนทั้งขบวน! สาวผวา เสียงกรี๊ดดังลั่นห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง เคาะถามไร้เสียงตอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เช็กประกาศครั้งที่ 1 ใกล้สงกรานต์ ทองคำยังน่าลงทุนไหม เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เปิดตลาดพุ่งพรวด 1,250 บาท รับสงกรานต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 4 69 ดูดวง

3 ราศีสายเบิร์นเตรียมรับทรัพย์ หุ่นเปลี่ยนดวงเปลี่ยน ออร่าเศรษฐีจับ เงินทองไหลเข้าหา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงสนั่น! หญิงวิดีโอคอล ขณะชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดหายต่อหน้า ชาวเน็ตถกเสียงแตก ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า หญิงวิดีโอคอล ขณะชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดหายต่อหน้า ทำทัวร์ลงสนั่น ชาวเน็ตถกเสียงแตก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉวีรกรรมหลานสาวนายพลอิหร่าน ก่อนโดนจับ ทำกับแฟนหนุ่มเลวร้ายมาก ข่าวต่างประเทศ

แฉวีรกรรมหลานสาวนายพลอิหร่าน ก่อนโดนจับ ทำกับแฟนหนุ่มเลวร้ายมาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉอีเวนต์ญี่ปุ่น ให้เด็กให้อมถุงยางอนามัย นอนข้างแฟนคลับผู้ใหญ่ ตำรวจลั่นไม่ผิดกฎหมาย ข่าว

แฉอีเวนต์ญี่ปุ่น ให้เด็กอมถุงยางอนามัย นอนข้างแฟนคลับผู้ใหญ่ ตำรวจลั่นไม่ผิดกฎหมาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เหลือชื่อ 2 อำเภอสุดท้ายในไทย ยังไม่มี 7-11 เพราะสาเหตุนี้ ร้องอ๋อทันที

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ &quot;หมูเด้ง&quot; ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง

ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ด่วน! รฟฟ.สายสีแดง แจงเหตุ เสียงกรี๊ดในห้องคนขับ รับ จนท.หญิง เครียดสะสม

รู้แล้ว! ต้นเหตุ เสียงกรี๊ดห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัทฯ แจง เจ้าหน้าที่เครียดสะสม

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
Back to top button