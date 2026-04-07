แฉอีเวนต์ญี่ปุ่น ให้เด็กอมถุงยางอนามัย นอนข้างแฟนคลับผู้ใหญ่ ตำรวจลั่นไม่ผิดกฎหมาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 17:56 น.
54
แฉอีเวนต์ญี่ปุ่น ให้เด็กให้อมถุงยางอนามัย นอนข้างแฟนคลับผู้ใหญ่ ตำรวจลั่นไม่ผิดกฎหมาย
บัญชีเอ็กซ์รายหนึ่ง ได้เผยแพร่อีเวนต์ฉาวจากญี่ปุ่น พ่อแม่ส่งลูกวัยประถมเข้าร่วมกิจกรรมล่อแหลม อมถุงยางอนามัยนอนข้างผู้ใหญ่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ชี้ว่าไม่ขัดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 มีผู้ใช้แอปพลิเคชันเอ็กซ์ (X) ชื่อ Nama tidak boleh kosong โพสต์ข้อความวิจารณ์วัฒนธรรม ไอดอลเด็ก (Little Idols) ในประเทศญี่ปุ่น ผู้ใช้รายนี้ระบุว่าไอดอลกลุ่มนี้คือเด็กวัยประถมศึกษา พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับวัยผู้ใหญ่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

ต่อมาในวันที่ 5 เมษายน 2569 บัญชีเอ็กซ์ชื่อ @11235813my นำโพสต์ดังกล่าวมาแชร์ต่อ เจ้าของบัญชีแจ้งว่าเขารายงานเรื่องนี้ไปยังสายด่วนอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบกลับว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย

Nama tidak boleh kosong โพสต์ข้อความวิจารณ์วัฒนธรรม ไอดอลเด็ก
เจ้าของบัญชีวิจารณ์พ่อแม่ที่ส่งลูกมาหาเงินในลักษณะนี้ พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อต่อต้านและยุติวัฒนธรรมดังกล่าว

ล่าสุดในวันที่ 6 เมษายน 2569 บัญชีเอ็กซ์ชื่อ For Every Child นำข้อมูลนี้มาแชร์ต่อ บัญชีนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าวงการไอดอลเด็กเคยจัดอีเวนต์ให้เด็กอมถุงยางอนามัย ผู้จัดงานให้เด็กนอนแนบชิดกับแฟนคลับวัยผู้ใหญ่ เจ้าของบัญชีวิจารณ์ว่าประเทศญี่ปุ่นมีเหตุการณ์ผิดปกติอย่างมาก

Nama tidak boleh kosong โพสต์ข้อความวิจารณ์วัฒนธรรม ไอดอลเด็ก 2569
การนำเด็กมาร่วมกิจกรรมล่อแหลมเพื่อแลกกับเงินเป็นเรื่องที่สังคมต้องเฝ้าระวัง ประชาชนควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิดและคัดกรองกิจกรรมที่เด็กเข้าร่วมเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 17:56 น.
54
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

