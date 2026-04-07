สถานทูตอิหร่าน ขอบคุณ “แอ๊ด คาราบาว” โพสต์เชียร์อิหร่าน หวังได้ชัยชนะครั้งนี้
สถานทูตอิหร่าน ขอบคุณ แอ๊ด คาราบาว โพสต์เชียร์อิหร่าน พร้อมแจกฟักให้ทรัมป์ หวังว่าอิหร่านจะได้รับชัยชนะครั้งนี้
จากกรณี แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “อย่าดูถูกนักการเมืองรุ่นใหม่น่ะครับพี่น้อง “รมต.ลูกเทพ” ที่เพิ่งเปิดซิงดูคุณ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ไว้เป็นแบบอย่างนะครับ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว รู้แจ้ง ทำจริง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันเเพงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติ
“เลิกอ้างอิงเทียบราคาน้ำมันสิงค์โปรได้แล้วครับ ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ผลประโยชน์มันมหาศาล ทั้งทุนน้ำมันที่เเบ็คอัพนักการเมือง จิ้มก้องข้าราชการ ฯลฯ แต่ผมขอเอาใจช่วยหมดใจเลยครับ ลุยๆๆๆ”
“ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกหนูของผมที่ส่งคุณ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ มาแก้วิกฤตน้ำมันแพงในครั้งนี้ครับ….สุดยอด Save Iran, F*ck Trump.” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงโพสต์ดังกล่าวว่า “พวกเราขอขอบคุณ แอด คาราบาว สำหรับการสนับสนุนอิหร่าน และหวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้”
