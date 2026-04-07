อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล
รัฐบาลเตหะรานเปิดแคมเปญรับสมัครประชาชนร่วมกองทัพเพื่อปกป้องมาตุภูมิ ผู้นำรัฐสภาประกาศกร้าวพร้อมพลีชีพ ขณะที่ทางการนำป้ายประกาศเตือนภาษาฮีบรูติดทั่วเมืองหลวงท้าทายศัตรู
ประเทศอิหร่านเปิดตัวแคมเปญรับสมัครพลเมืองจำนวนมากเพื่อร่วมสละชีพปกป้องประเทศ รัฐบาลอ้างว่ามีประชาชนมากกว่า 1 ใน 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 14 ล้านคน ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญนี้ เป้าหมายหลักเพื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกากับอิสราเอล ทางการนำป้ายข้อความภาษาฮีบรูที่เขียนผิดหลักไวยากรณ์ไปติดไว้ทั่วกรุงเตหะราน ป้ายดังกล่าวมีข้อความเตือนว่า “จงมาทางบกพร้อมกับพวกอเมริกัน พวกเรากำลังรอพวกคุณอยู่”
สื่อท้องถิ่นของรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อวันที่ 2 เมษายนว่า โกลัมฮอสเซน โมห์เซนี เอเจอี หัวหน้าฝ่ายตุลาการ เข้าร่วมลงทะเบียนแคมเปญสละชีพนี้ด้วยเช่นกัน
ในวันเดียวกัน โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า “นี่คือสิ่งที่เราทำ เรามอบทุกสิ่งที่เรามีเพื่อประเทศที่เรารัก เราทุ่มเทความหนุ่มสาว เลือดเนื้อ ตลอดจนอนาคตทั้งหมดเพื่ออิหร่าน เราไม่ใช่ผู้กระหายสงคราม แต่เมื่อถึงเวลาต้องปกป้องมาตุภูมิ เราทุกคนจะกลายเป็นทหาร”
ประธานรัฐสภาอิหร่านระบุเพิ่มเติมในโพสต์ว่า “เวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ แคมเปญระดับชาติอันทรงพลังนี้ขับเคลื่อนให้ชาวอิหร่านราว 7 ล้านคนลุกขึ้นยืนหยัดพร้อมประกาศตัวว่าพวกเขาพร้อมจับอาวุธขึ้นปกป้องชาติ ผมขอบอกบางอย่างจากใจจริง ชาวอิหร่านไม่ได้แค่พูดเรื่องการปกป้องประเทศ แต่เราพร้อมหลั่งเลือดเพื่อมัน เราเคยทำมาแล้ว เราพร้อมจะทำมันอีกครั้ง ถ้าพวกคุณบุกมาถึงบ้านเรา พวกคุณจะได้เจอกับคนทั้งครอบครัว พวกเราบรรจุกระสุนพร้อมรบ ยืนหยัดอย่างสง่าผ่าเผย ดาหน้ากันเข้ามาได้เลย”
- สถานทูตอิหร่าน ขอบคุณ “แอ๊ด คาราบาว” โพสต์เชียร์อิหร่าน หวังได้ชัยชนะครั้งนี้
- “ทรัมป์” คลั่ง! ขู่ส่ง “อิหร่าน” กลับยุคหิน หากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนเส้นตาย
- “อิสราเอล” ผ่านร่างกฎหมายประหารชาวปาเลสไตน์ หากผิดก่อการร้าย-ฆาตกรรมยิว
