ญาติเปิดปากเล่า “รัฐติกร” เกเรเข้าออกคุกว่าเล่น เคยคุกคามนร.หญิงม.6

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 18:06 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 18:25 น.
เปิดประวัติ “รัฐติกร” ฆาตกรโหดฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน ญาติแฉเกเรแต่เด็ก เข้าออกคุกเป็นว่าเล่น พบเคยคุกคามเด็กนักเรียนหญิงก่อนก่อเหตุสลด

จากคดีสะเทือนขวัญเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา กรณี นายรัฐติกร ยิ่งยอด อายุ 36 ปี บุกโรงแรมกลางเมืองหัวหิน ใช้ท่อนเหล็กกระหน่ำตีศีรษะพนักงานสาวจนเสียชีวิตเพื่อชิงทรัพย์ ล่าสุดความจริงเริ่มปรากฏชัดว่าคนร้ายรายนี้คือ “ภัยสังคม” ที่มีประวัติอาชญากรรมโชกโชน

ล่าสุดมีการลงพื้นที่ไปยังบ้านเกิดของนายรัฐติกร ใน อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา พบกับ นายประสิทธิ์ ลูกพี่ลูกน้องของผู้ก่อเหตุ ซึ่งให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาว่า นายรัฐติกรมีพฤติกรรมเกเรมาตั้งแต่เด็ก และมีประวัติเข้าออกเรือนจำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

เคยมีแฟนมาหลายคน ทั้งผู้หญิง และสาวประเภทสอง และก็เข้าออกเรือนจำหลายครั้ง มีคดีทั้งลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย และข่มขืนกระทำชำเรา

นายประสิทธิ์ระบุด้วยว่า นายรัฐติกรหายหน้าจากบ้านไปนานกว่าครึ่งปี ทราบเพียงว่าเดินทางไปหาแม่ที่ทำงานรับจ้างดูแลคนป่วยอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนจะมาก่อเหตุสลดในครั้งนี้

นอกเหนือจากคำบอกเล่าของญาติ ยังมีเบาะแสสำคัญจากไรเดอร์รายหนึ่งที่เคยเผชิญหน้ากับนายรัฐติกรเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โดยเล่าว่า ขณะไปรับนักเรียนหญิงคนหนึ่ง น้องมีอาการหวาดกลัวอย่างหนักเพราะถูกนายรัฐติกรเดินตามขอเงินและคุกคาม จนต้องวิ่งหนีเข้าเซเว่น

ไรเดอร์คนดังกล่าวระบุว่า เห็นนายรัฐติกรนั่งกินเบียร์ในที่สาธารณะและมีท่าทีไม่ปลอดภัย จึงรีบพาน้องนักเรียนส่งที่หมายและโทรแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบ แต่ในขณะนั้นยังทำอะไรไม่ได้มากเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง จนกระทั่งนายรัฐติกรมาก่อเหตุฆ่าพนักงานโรงแรมในที่สุด

ขณะที่ นางทองหยุ่น เพื่อนบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่า ปกติเวลาเจอกัน นายรัฐติกรจะยกมือไหว้ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัย เมื่อทราบว่าเพิ่งออกจากคุกมาเมื่อ 2-3 ปีก่อน ก็คิดว่าจะกลับเนื้อกลับใจเป็นคนดีได้ ไม่คิดว่าวิญญาณโจรจะเข้าสิงจนถึงขั้นกล้าฆ่าคนตายอย่างโหดเหี้ยม.

ขอบคุณข้อมูล มติชน , อีจัน

