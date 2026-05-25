ไฟไหม้บ้านซอยอินทามระ 36 ดินแดง เพลิงลุกลามวอด 4 หลัง บาดเจ็บ 1 ราย
ด่วน! เกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้ซอยอินทามระ 36 เขตดินแดง เพลิงลุกลามวอดเสียหาย 4 หลัง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2569) เวลาประมาณ 13.49 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199รายงานเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณซอยอินทามระ 36 ถนนอินทามระ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง ศูนย์วิทยุจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงพื้นที่ เบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นกลุ่มบ้านไม้ปลูกติดกันอยู่ภายในบริเวณรั้วเดียวกันทั้งหมด 5 หลังคาเรือน เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและสร้างความเสียหายไปแล้ว 2 หลัง ก่อนจะลุกลามเผาผลาญบ้านเสียหายเพิ่มเป็น 4 หลังอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งระดมกำลังฉีดน้ำสกัดไฟ วางแผนนำหัวฉีดน้ำโอบล้อมพื้นที่เกิดเหตุทั้งจากฝั่งซอยอินทามระ 36 และ 38 เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง ในช่วงแรกสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงและเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
กระทั่งเวลา 14.25 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จและเพลิงสงบลง เบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเพศชาย 1 ราย มีบาดแผลไฟลวกตามร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุทันที สำหรับรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมและสาเหตุของเพลิงไหม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
