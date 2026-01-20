ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง
จนมุมตำรวจ! พบแอบซุกตัวนอนหลับในป่าละเมาะข้างทาง หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญหนีได้เพียงวันเดียว พร้อมเคลียร์ชัดปมดราม่า “รูปแต่งหญิง” ว่อนเน็ต ที่แท้เป็นอดีตแฟนผู้บริสุทธิ์
สิ้นสุดภารกิจไล่ล่าระทึกขวัญ ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้รายงานข่าวด่วนที่สุดว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากการรายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ปูพรมค้นหาอย่างหนัก จนกระทั่งพบตัวนายรัฐติกร แอบซุกซ่อนตัวอยู่ภายใน ป่าข้างทางในพื้นที่หัวหิน โดยขณะเข้าจับกุม คนร้ายกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ จึงสามารถเข้าควบคุมตัวได้ทันทีโดยไม่มีการต่อสู้ขัดขืน เตรียมนำตัวไปสอบสวนขยายผลและทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไป
สำหรับคดีสะเทือนขวัญนี้ เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่ 19 มกราคม เวลา 03.00 น. นายรัฐติกร ได้บุกเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยหัวหิน 88/1 ก่อนใช้ของแข็งทำร้ายร่างกาย น.ส.วิรินทร์ หรือ “นุ้ย” พนักงานต้อนรับสาววัย 35 ปี ที่กำลังเข้าเวรกะดึกเพียงลำพังจนเสียชีวิต ก่อนจะชิงทรัพย์สินหลบหนีไป
ตรวจสอบประวัติพบว่า นายรัฐติกร เป็นบุคคลอันตรายที่มีประวัติอาชญากรรมโชกโชน ทั้งคดีทำร้ายร่างกายและ คดีข่มขืนกระทำชำเรา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมกำลังจับกุมให้ได้ก่อนจะไปก่อเหตุซ้ำ
ในส่วนของกระแสดราม่าก่อนหน้านี้ ที่มีการแชร์ภาพบุคคลแต่งกายเป็นหญิงโดยเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายอำพรางตัวนั้น ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่า “เป็นความเข้าใจผิด”
บุคคลในภาพคือ “น้องธัญญารัตน์” (สาวประเภทสอง) ซึ่งเป็นเพียง อดีตคนรัก ของนายรัฐติกรที่เลิกรากันไปนานแล้ว แต่ถูกคนร้ายนำรูปไปโพสต์สร้างความสับสน โดยน้องธัญญารัตน์ได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคดีนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิงว่อนเน็ต ที่แท้เป็นอดีตแฟน ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว
- คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน
- ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน ตำรวจปูพรมไล่ล่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: