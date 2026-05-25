หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว หลังชาวเน็ตสงสัยหายไปไหน อ. ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน
หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดังโพสต์ขอบคุณ อ. ยิ่งศักดิ์ หลังรับหน้าที่จัดโหนกระแสแทน พร้อมเผยเหตุผลว่า “ผมอยากเที่ยวครับ” ทำแฟนรายการแห่คอมเมนต์
คนดูรายการโหนกระแสพากันตั้งคำถามทันทีว่า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หายไปไหน หลังรายการวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 มีพิธีกรรับเชิญหน้าคุ้นอย่าง อ. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ เข้ามารับหน้าที่ดำเนินรายการแทน
ทางด้านของ เฟซบุ๊ก เพจ โหนกระแส ก็ได้โพสต์เปิดตัวพิธีกรรับเชิญด้วยข้อความเชิงหยอกล้อว่า “นักเรียนไม่ต้องตกใจ ไม่ได้เข้าผิดห้อง” พร้อมแนะนำ “ครูคนใหม่หน้าคุ้น” ทำให้แฟนรายการจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นและสอบถามถึงพิธีกรหลักของรายการ
ชื่อของ อ. ยิ่งศักดิ์ ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์ชัด ทั้งลีลาการถาม การคุมจังหวะ และสไตล์การดำเนินรายการที่คนดูจดจำได้จากหลายรายการ โดยเฉพาะรายการทอล์กประเด็นสังคมและบันเทิง
กระแสบนโซเชียลจึงไม่ได้พูดถึงแค่การมาปรากฏตัวของ อ. ยิ่งศักดิ์ เท่านั้น แต่ยังโยงไปถึงคำถามสำคัญว่า หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้มาจัดรายการเพราะอะไร เนื่องจากเจ้าตัวเป็นพิธีกรหลักและเป็นภาพจำของโหนกระแสมานาน
ล่าสุด ทีมงาน The Thaiger ตรวจสอบข้อมูลพบว่า หนุ่ม กรรชัย ได้โพสต์อัปเดตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังรายการออกอากาศ โดยระบุใจความว่า ดีใจที่ทุกคนชอบโหนกระแสในวันนี้ พร้อมขอบคุณ อ. ยิ่งศักดิ์ ที่รับคำชวนมาจัดรายการแบบไม่ลังเล
ในโพสต์เดียวกัน หนุ่ม กรรชัย ยังเขียนขอบคุณ อ. ยิ่งศักดิ์ พร้อมทิ้งท้ายแบบติดตลกว่า “ผมอยากเที่ยวครับ” ทำให้หลายคนเข้าใจมากขึ้นว่า การให้ อ. ยิ่งศักดิ์ มานั่งเก้าอี้พิธีกรแทนครั้งนี้ เป็นการรับหน้าที่แทนในบางช่วง ไม่ใช่การเปลี่ยนพิธีกรถาวร
การมารับหน้าที่ของ อ. ยิ่งศักดิ์ ครั้งนี้จึงควรเรียกว่า พิธีกรรับเชิญ หรือ จัดรายการแทนในตอนดังกล่าว มากกว่าการสรุปว่าเข้ามาแทนที่ หนุ่ม กรรชัย แบบถาวร เพราะเจ้าตัวยังออกมาโพสต์ขอบคุณและชวนให้ อ. ยิ่งศักดิ์ กลับมาร่วมรายการอีก
