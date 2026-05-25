หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว หลังชาวเน็ตสงสัยหายไปไหน อ. ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 14:34 น.
หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดังโพสต์ขอบคุณ อ. ยิ่งศักดิ์ หลังรับหน้าที่จัดโหนกระแสแทน พร้อมเผยเหตุผลว่า “ผมอยากเที่ยวครับ” ทำแฟนรายการแห่คอมเมนต์

คนดูรายการโหนกระแสพากันตั้งคำถามทันทีว่า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หายไปไหน หลังรายการวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 มีพิธีกรรับเชิญหน้าคุ้นอย่าง อ. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ เข้ามารับหน้าที่ดำเนินรายการแทน

ทางด้านของ เฟซบุ๊ก เพจ โหนกระแส ก็ได้โพสต์เปิดตัวพิธีกรรับเชิญด้วยข้อความเชิงหยอกล้อว่า “นักเรียนไม่ต้องตกใจ ไม่ได้เข้าผิดห้อง” พร้อมแนะนำ “ครูคนใหม่หน้าคุ้น” ทำให้แฟนรายการจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นและสอบถามถึงพิธีกรหลักของรายการ

ชื่อของ อ. ยิ่งศักดิ์ ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์ชัด ทั้งลีลาการถาม การคุมจังหวะ และสไตล์การดำเนินรายการที่คนดูจดจำได้จากหลายรายการ โดยเฉพาะรายการทอล์กประเด็นสังคมและบันเทิง

กระแสบนโซเชียลจึงไม่ได้พูดถึงแค่การมาปรากฏตัวของ อ. ยิ่งศักดิ์ เท่านั้น แต่ยังโยงไปถึงคำถามสำคัญว่า หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้มาจัดรายการเพราะอะไร เนื่องจากเจ้าตัวเป็นพิธีกรหลักและเป็นภาพจำของโหนกระแสมานาน

เพจ โหนกระแสเปิดตัว “ครูคนใหม่หน้าคุ้น” ทำคนดูแห่จับตา อ. ยิ่งศักดิ์ รับหน้าที่พิธีกรรับเชิญแทน หนุ่ม กรรชัย ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงชัดเจนถึงสาเหตุที่พิธีกรหลักไม่ได้ดำเนินรายการ
ล่าสุด ทีมงาน The Thaiger ตรวจสอบข้อมูลพบว่า หนุ่ม กรรชัย ได้โพสต์อัปเดตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังรายการออกอากาศ โดยระบุใจความว่า ดีใจที่ทุกคนชอบโหนกระแสในวันนี้ พร้อมขอบคุณ อ. ยิ่งศักดิ์ ที่รับคำชวนมาจัดรายการแบบไม่ลังเล

ในโพสต์เดียวกัน หนุ่ม กรรชัย ยังเขียนขอบคุณ อ. ยิ่งศักดิ์ พร้อมทิ้งท้ายแบบติดตลกว่า “ผมอยากเที่ยวครับ” ทำให้หลายคนเข้าใจมากขึ้นว่า การให้ อ. ยิ่งศักดิ์ มานั่งเก้าอี้พิธีกรแทนครั้งนี้ เป็นการรับหน้าที่แทนในบางช่วง ไม่ใช่การเปลี่ยนพิธีกรถาวร

การมารับหน้าที่ของ อ. ยิ่งศักดิ์ ครั้งนี้จึงควรเรียกว่า พิธีกรรับเชิญ หรือ จัดรายการแทนในตอนดังกล่าว มากกว่าการสรุปว่าเข้ามาแทนที่ หนุ่ม กรรชัย แบบถาวร เพราะเจ้าตัวยังออกมาโพสต์ขอบคุณและชวนให้ อ. ยิ่งศักดิ์ กลับมาร่วมรายการอีก

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

เพจดังเตือนภัย "ทองคำเปลวจีน" คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!

กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย

สลด 2 ศพ แฟลตตำรวจ นั่งร้านถล่มชั้น 5 กำลังสร้าง ร่างคนงานร่วง

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

ใจชื้น "สุริยะ" โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน

89 สว. จี้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโทษ รับไม่ได้เรียก "วุฒิสภาสีน้ำเงิน" ขู่เจอฟ้อง

สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน

คลิปฉาว พระหนุ่ม คอลตำแจ่ว แอปหาคู่ ชายเข้าออกุฏิไม่ซ้ำหน้า บุรีรัมย์

อ.ยิ่งศักดิ์ โผล่จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย ชาวเน็ตแห่แซว ครูคนใหม่หน้าคุ้น

"ทราย สก๊อต" ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ลั่น "หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา"

ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

ครีเอเตอร์มุสลิม แจงดราม่าเตือนคนใส่ชุดไทยคู่ฮิญาบ ยืนยันหวังดี ไม่อยากให้รับบาป

ระทึกเวหา! คาเธ่ย์แปซิฟิค ตกหลุมอากาศรุนแรง ของปลิวว่อน บาดเจ็บ 10 ราย

CPAP ResMed เทคโนโลยีช่วยลดความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ไชยชนก ประชุมร่วม Meta-ตำรวจไซเบอร์ ถกแก้ปัญหาปม ไลฟ์สดสยิวว่อนเน็ต

ด่วน! บีทีเอส แฉภาพโครงสร้างทางวิ่งที่ปั่นกันในโซเชียล ไม่ใช่ของจริง

อัปเดตล่าสุด "สุริยะ" ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง ปมจองบัตรคอน BTS ล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

ไม่ทน! "จ๊ะ นงผณี" ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย 'นิกกี้' ทักขอโทษ

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ "ไทยช่วยไทย พลัส" สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น "กำลังรอผลลงทะเบียน" แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

เพจดังเตือนภัย "ทองคำเปลวจีน" คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!

กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

