ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ห้างหรูโตเกียว ชายฉีดพ่นสเปรย์ ทำคนไม่สบายทันที 26 ราย ส่งโรงพยาบาล 19

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 16:50 น.
75

ตำรวจโตเกียวเปิดคดีทำร้ายร่างกาย หลังชายต้องสงสัยพ่นสารคล้ายแก๊สน้ำตาบริเวณตู้ ATM ชั้น 1 ห้างหรูกินซา ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดยังมีสติ ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ชายต้องสงสัยฉีดพ่นสารบางอย่างภายในห้างหรู GINZA SIX ย่านกินซา กรุงโตเกียว ช่วงเที่ยงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทำให้มีผู้แจ้งอาการไม่สบายรวม 26 ราย และถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างน้อย 19 ราย

จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณมุมตู้ ATM ของธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation ชั้น 1 ของอาคาร ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้กลิ่นฉุนและเกิดอาการไอ ระคายเคือง และรู้สึกไม่สบาย ก่อนหน่วยฉุกเฉินจะเข้าตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

มีกลิ่นแปลกๆ เกิดขึ้นในย่านกินซ่า โตเกียว มีผู้ป่วย 26 คนถูกนำส่งโรงพยาบาล คาดว่ามีชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารบางอย่างภายในร้าน &quot;GINZA SIX&quot; นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเกิดการทะเลวิวาทระหว่างบุคคลสองคนซึ่งเชื่อว่าเป็นชาวต่างชาติ เหตุการณ์นี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก : TBS NEWS DIG

ผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 26 รายยังมีสติดี ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าชายรายหนึ่งอาจฉีดพ่นสเปรย์ลักษณะคล้ายแก๊สน้ำตา ก่อนออกจากพื้นที่ไป แหล่งข่าวด้านการสอบสวนรายงานว่าเหตุอาจเริ่มจากการทะเลาะกันระหว่างชาวต่างชาติ แต่ข้อมูลส่วนนี้ยังอยู่ระหว่างการยืนยัน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมตัวกันใกล้ที่เกิดเหตุหลังจากมีบุคคลต้องสงสัยว่าฉีดพ่นสารที่มีกลิ่นเหม็น ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 (ภาพถ่ายโดย AP/Eugene Hoshiko)
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมตัวกันใกล้ที่เกิดเหตุหลังจากมีบุคคลต้องสงสัยว่าฉีดพ่นสารที่มีกลิ่นเหม็น ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 (ภาพถ่ายโดย AP/Eugene Hoshiko)

ตำรวจนครบาลโตเกียวเปิดสอบสวนในฐานะคดีทำร้ายร่างกาย พร้อมตรวจสอบชนิดของสารที่ใช้ และติดตามตัวผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่บางส่วนสวมชุดป้องกันระหว่างตรวจพื้นที่ ขณะที่ถนนบางส่วนในย่านกินซาถูกปิดชั่วคราว

ณ ขณะนี้ ตำรวจญี่ปุ่นยังไม่ยืนยันแรงจูงใจและชนิดของสารที่ใช้ จึงยังไม่ควรเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการโจมตีด้วยสารเคมีหรือการก่อการร้าย

GINZA SIX เป็นแลนด์มาร์กช้อปปิ้งระดับไฮเอนด์ใจกลางกรุงโตเกียว เหตุการณ์นี้จึงได้รับความสนใจจากสื่อทั้งในและต่างประเทศทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เศรษฐกิจ

กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

14 นาที ที่แล้ว
เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี ข่าว

เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี

34 นาที ที่แล้ว
เจนสุดาและไฮโซข้าวโพดเปิดใจหลังเผชิญหน้า เวย์-นานา บันเทิง

เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด เล่านาทีเจอ นานา-เวย์ ในศาล ลั่น ปล่อยให้กรรมทำงาน

43 นาที ที่แล้ว
ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย &quot;ฮุนเซน&quot; หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย “ฮุนเซน” หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์

48 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร ข่าว

ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้ซื้อบ้านกับ ธอส. ดีอย่างไร ต้องใช้อะไรบ้างในการยื่นขอสินเชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน ข่าว

หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม? เศรษฐกิจ

อัปเดตเย็นนี้ ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ เพราะตะเกียบ ข่าว

อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทราย สก๊อต เมิน ลีน่าจัง แนะขอโทษแม่-อภัยพี่ชาย ลั่น เขาดูสติไม่ค่อยนิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ห้างหรูโตเกียว ชายฉีดพ่นสเปรย์ ทำคนไม่สบายทันที 26 ราย ส่งโรงพยาบาล 19

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; แฉซ้ำ ถูกข่มขืน-บังคับเสพยา ตั้งแต่ 9 ขวบ เตรียมขึ้นศาลฟ้องคดี บันเทิง

“ทราย สก๊อต” แฉซ้ำ ถูกข่มขืน-บังคับเสพยา ตั้งแต่ 9 ขวบ เตรียมขึ้นศาลฟ้องคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ผู้ก่อตั้ง 7-Eleven เสียชีวิตแล้ว ย้อนประวัติ &quot;โทชิฟูมิ ซูซูกิ&quot; บิดาร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น เศรษฐกิจ

อาลัย ผู้ก่อตั้ง 7-Eleven เสียชีวิตแล้ว ย้อนประวัติ “โทชิฟูมิ ซูซูกิ” บิดาร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปเป๋าตัง เศรษฐกิจ

สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ต้องโอนเงินเท่าไหร่ ใช้ยังไงให้คุ้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปานเทพ ยื่นมือช่วย ทราย สมุทร มองเป็นตัวอย่าง คนกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้บ้านไม้ซอยอินทามระ 36 เขตดินแดง ข่าว

ไฟไหม้บ้านซอยอินทามระ 36 ดินแดง เพลิงลุกลามวอด 4 หลัง บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเตือนภัย &quot;ทองคำเปลวจีน&quot; คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายแล้วแสนกระปุก! ข่าว

เพจดังเตือนภัย “ทองคำเปลวจีน” คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด 2 ศพ แฟลตตำรวจ นั่งร้านถล่มชั้น 5 กำลังสร้าง ร่างคนงานร่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรนด์สุดแปลก! กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ ข่าวต่างประเทศ

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใจชื้น “สุริยะ” โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว หลังชาวเน็ตสงสัยหายไปไหน อ. ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

89 สว. จี้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโทษ รับไม่ได้เรียก “วุฒิสภาสีน้ำเงิน” ขู่เจอฟ้อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน ข่าวต่างประเทศ

สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปฉาว พระหนุ่ม คอลตำแจ่ว แอปหาคู่ ชายเข้าออกุฏิไม่ซ้ำหน้า บุรีรัมย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 16:50 น.
75
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot;

กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี

เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
เจนสุดาและไฮโซข้าวโพดเปิดใจหลังเผชิญหน้า เวย์-นานา

เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด เล่านาทีเจอ นานา-เวย์ ในศาล ลั่น ปล่อยให้กรรมทำงาน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร

ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button