ระทึก! ห้างหรูโตเกียว ชายฉีดพ่นสเปรย์ ทำคนไม่สบายทันที 26 ราย ส่งโรงพยาบาล 19
ตำรวจโตเกียวเปิดคดีทำร้ายร่างกาย หลังชายต้องสงสัยพ่นสารคล้ายแก๊สน้ำตาบริเวณตู้ ATM ชั้น 1 ห้างหรูกินซา ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดยังมีสติ ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
ชายต้องสงสัยฉีดพ่นสารบางอย่างภายในห้างหรู GINZA SIX ย่านกินซา กรุงโตเกียว ช่วงเที่ยงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทำให้มีผู้แจ้งอาการไม่สบายรวม 26 ราย และถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างน้อย 19 ราย
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณมุมตู้ ATM ของธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation ชั้น 1 ของอาคาร ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้กลิ่นฉุนและเกิดอาการไอ ระคายเคือง และรู้สึกไม่สบาย ก่อนหน่วยฉุกเฉินจะเข้าตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
ผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 26 รายยังมีสติดี ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าชายรายหนึ่งอาจฉีดพ่นสเปรย์ลักษณะคล้ายแก๊สน้ำตา ก่อนออกจากพื้นที่ไป แหล่งข่าวด้านการสอบสวนรายงานว่าเหตุอาจเริ่มจากการทะเลาะกันระหว่างชาวต่างชาติ แต่ข้อมูลส่วนนี้ยังอยู่ระหว่างการยืนยัน
ตำรวจนครบาลโตเกียวเปิดสอบสวนในฐานะคดีทำร้ายร่างกาย พร้อมตรวจสอบชนิดของสารที่ใช้ และติดตามตัวผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่บางส่วนสวมชุดป้องกันระหว่างตรวจพื้นที่ ขณะที่ถนนบางส่วนในย่านกินซาถูกปิดชั่วคราว
ณ ขณะนี้ ตำรวจญี่ปุ่นยังไม่ยืนยันแรงจูงใจและชนิดของสารที่ใช้ จึงยังไม่ควรเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการโจมตีด้วยสารเคมีหรือการก่อการร้าย
GINZA SIX เป็นแลนด์มาร์กช้อปปิ้งระดับไฮเอนด์ใจกลางกรุงโตเกียว เหตุการณ์นี้จึงได้รับความสนใจจากสื่อทั้งในและต่างประเทศทันที
