ใจชื้น “สุริยะ” โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน
“สุริยะ” ใจเกินร้อยสู้พิษไข้ ลุยตรวจงานจัดการน้ำอุดรธานี สั่งเร่งของบปี 71-72 ราว 800 ล้านบาท สร้างประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซาก ลั่นเรื่องเรื้อรังต้องจบในยุคตน โพสต์แรกหลังวูบ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และทีมงาน ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อติดตามการจัดการน้ำและรับฟังปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่
ทันทีที่มาถึง ข้าราชการและชาวบ้านพากันปรบมือต้อนรับอย่างคึกคัก นายสุริยะได้ชู 2 นิ้วทักทายทุกคนอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เนื่องจากเมื่อคืนนายสุริยะมีอาการเพลียสะสมจนต้องส่งตัวให้หมอดูแล แต่เช้านี้ก็กลับมาลุยงานต่อทันที
นายสุริยะให้สัมภาษณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก หลังออกจาโรงพยาบาล ย้ำว่า แข็งแรงดี ใจเกินร้อย เพราะนัดกับชาวบ้านไว้แล้ว ยังไงก็ต้องมาช่วยแก้ปัญหา
นายสุริยะ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำที่อุดรธานีมาก โดยเฉพาะตำบลสามพร้าวที่เป็นจุดเชื่อมทั้งเมือง พื้นที่เกษตร และมหาวิทยาลัย การมาดูงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งก่อสร้าง แต่เป็นเรื่องความมั่นคงในชีวิตของชาวบ้าน การออกแบบระบบน้ำจึงต้องฟังเสียงจากคนในพื้นที่และเกษตรกรจริงๆ ไม่ใช่สั่งการจากส่วนกลางอย่างเดียว
ที่ผ่านมาฝายบ้านสามพร้าวมีปัญหาตรงที่เป็นฝายน้ำล้น คุมการเปิด-ปิดน้ำไม่ได้ ช่วงหน้าฝนน้ำระบายไม่ทันจนท่วมเมืองและพื้นที่เกษตร ส่วนหน้าแล้งก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่พอ กรมชลประทานจึงเสนอแผนปรับปรุงระบบน้ำ เตรียมขอจัดสรรงบประมาณปี 2571–2572 รวม 800 ล้านบาท แบ่งเป็นสร้างโรงสูบระบายน้ำ 500 ล้านบาท และสร้างประตูระบายน้ำกึ่งฝายอีก 300 ล้านบาท เพื่อให้คุมระดับน้ำได้ดีขึ้น ทั้งช่วยระบายน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง
นอกจากนี้ นายสุริยะยังสั่งให้กรมชลประทานเร่งสำรวจ ออกแบบ และทำเรื่องงบประมาณให้ทันตามแผน พร้อมให้นำข้อเสนอของชาวบ้าน เช่น การขุดลอกลำห้วยหลวง ลำห้วยซวงรวง และการขยายสะพานบ้านแมด ไปใส่ไว้ในแผนงานด้วย รวมทั้งกำชับให้ทำงานร่วมกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และต้องแจ้งสถานการณ์น้ำให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้าก่อนเข้าหน้าฝนและหน้าแล้ง เพื่อให้เตรียมตัวได้ทัน โดยทิ้งท้ายว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องด่วน ทุกหน่วยงานต้องทำอย่างรวดเร็วแต่รอบคอบ เพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จริง ส่วนปัญหาเรื้อรังอย่างแหล่งน้ำตื้นเขินและผนังกั้นน้ำพัง ต้องได้รับการแก้ไขด่วนและต้องไม่เกิดขึ้นอีกในยุคที่ตนเป็นรัฐมนตรี
ภาพจาก: สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ – Suriya Jungrungreangkit
