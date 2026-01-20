โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ที่สนาม เยอร์กิออส คาไรสคาคิส สตาดิโอน เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โอลิมเปียกอส VS เลเวอร์คูเซ่น ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เยอร์กิออส คาไรสคาคิส สตาดิโอน
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โอลิมเปียกอส
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โชเซ่ หลุยส์ เมนดิลิบาร์ จะยังไม่มีชื่อของ เป๊ป บีเอล กับ ลอเรนโซ่ ปิโรล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น คอนสแตนตินอส โซลาคิส พร้อมกองหลัง 4 คน โรดีเน, ปานาจิโอติส เรตซอส, จูเลียน เบียนโคน, ฟราสซิสโก้ ออร์เตก้า แดนกลางเป็น คริสตอส มูซาคิติส, ดานี่ การ์เซีย แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เลสัน มาร์ตินส์, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เมห์ดี้ ตาเรมี่
เลเวอร์คูเซ่น
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพห้างขายยา ภายใต้การคุมทัพของ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะไม่มีชื่อของ อาร์ตูร์, ยานิส บลาสซิช, ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ และ อักเซล ทาเป ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง โรเบิร์ต อันดริช ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ค เฟลคเค่น พร้อมแนวรับ 3 คน จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เยนูเอล เบโลเชียน แดนกลางเป็น นาธาน เทลลี่, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ แนวรุกนำทัพมาโดย เออร์เนส ปากู, มาลิค ทิลล์มัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น พาทริค ชิค
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โอลิมเปียกอส – เลเวอร์คูเซ่น
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 29/10/02 เลเวอร์คูเซ่น 2-0 โอลิมเปียกอส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/09/02 โอลิมเปียกอส 6-2 เลเวอร์คูเซ่น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โอลิมเปียกอส
- 14/01/26 แพ้ พีเอโอเค 0-2 (กรีซ คัพ)
- 10/01/26 ชนะ อัลโทรมิตอส 2-0 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
- 20/12/25 เสมอ คิฟิเซีย 1-1 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
- 17/12/25 ชนะ อิราคิส 6-0 (กรีซ คัพ)
- 14/12/25 เสมอ อาริส เธสซาโลกิกี 0-0 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
เลเวอร์คูเซ่น
- 17/01/26 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 0-1 (บุนเดสลีกา)
- 10/01/26 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 1-4 (บุนเดสลีกา)
- 20/12/25 ชนะ ไลป์ซิก 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 13/12/25 ชนะ โคโลญจน์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 10/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โอลิมเปียกอส (4-2-3-1) : คอนสแตนตินอส โซลาคิส (GK) – โรดีเน, ปานาจิโอติส เรตซอส, จูเลียน เบียนโคน, ฟราสซิสโก้ ออร์เตก้า – คริสตอส มูซาคิติส, ดานี่ การ์เซีย – เลสัน มาร์ตินส์, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ – เมห์ดี้ ตาเรมี่
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เยนูเอล เบโลเชียน – นาธาน เทลลี่, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – เออร์เนส ปากู, มาลิค ทิลล์มัน – พาทริค ชิค
Thaiger ทายผลบอล โอลิมเปียกอส 2-1 เลเวอร์คูเซ่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: