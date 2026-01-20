ข่าวกีฬาฟุตบอล

โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:01 น.
60

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ที่สนาม เยอร์กิออส คาไรสคาคิส สตาดิโอน เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โอลิมเปียกอส VS เลเวอร์คูเซ่น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เยอร์กิออส คาไรสคาคิส สตาดิโอน
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
Credit : Bayer 04 Leverkusen

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โอลิมเปียกอส

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โชเซ่ หลุยส์ เมนดิลิบาร์ จะยังไม่มีชื่อของ เป๊ป บีเอล กับ ลอเรนโซ่ ปิโรล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น คอนสแตนตินอส โซลาคิส พร้อมกองหลัง 4 คน โรดีเน, ปานาจิโอติส เรตซอส, จูเลียน เบียนโคน, ฟราสซิสโก้ ออร์เตก้า แดนกลางเป็น คริสตอส มูซาคิติส, ดานี่ การ์เซีย แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เลสัน มาร์ตินส์, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เมห์ดี้ ตาเรมี่

Credit : Olympiacos FC

เลเวอร์คูเซ่น

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพห้างขายยา ภายใต้การคุมทัพของ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะไม่มีชื่อของ อาร์ตูร์, ยานิส บลาสซิช, ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ และ อักเซล ทาเป ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง โรเบิร์ต อันดริช ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ค เฟลคเค่น พร้อมแนวรับ 3 คน จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เยนูเอล เบโลเชียน แดนกลางเป็น นาธาน เทลลี่, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ แนวรุกนำทัพมาโดย เออร์เนส ปากู, มาลิค ทิลล์มัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น พาทริค ชิค

Credit : Bayer 04 Leverkusen

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โอลิมเปียกอส – เลเวอร์คูเซ่น

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 29/10/02 เลเวอร์คูเซ่น 2-0 โอลิมเปียกอส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/09/02 โอลิมเปียกอส 6-2 เลเวอร์คูเซ่น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โอลิมเปียกอส

  • 14/01/26 แพ้ พีเอโอเค 0-2 (กรีซ คัพ)
  • 10/01/26 ชนะ อัลโทรมิตอส 2-0 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
  • 20/12/25 เสมอ คิฟิเซีย 1-1 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
  • 17/12/25 ชนะ อิราคิส 6-0 (กรีซ คัพ)
  • 14/12/25 เสมอ อาริส เธสซาโลกิกี 0-0 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)

เลเวอร์คูเซ่น

  • 17/01/26 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 0-1 (บุนเดสลีกา)
  • 10/01/26 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 1-4 (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/25 ชนะ ไลป์ซิก 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 ชนะ โคโลญจน์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 10/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Olympiacos FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โอลิมเปียกอส (4-2-3-1) : คอนสแตนตินอส โซลาคิส (GK) – โรดีเน, ปานาจิโอติส เรตซอส, จูเลียน เบียนโคน, ฟราสซิสโก้ ออร์เตก้า – คริสตอส มูซาคิติส, ดานี่ การ์เซีย – เลสัน มาร์ตินส์, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ – เมห์ดี้ ตาเรมี่

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เยนูเอล เบโลเชียน – นาธาน เทลลี่, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – เออร์เนส ปากู, มาลิค ทิลล์มัน – พาทริค ชิค

Credit : Bayer 04 Leverkusen

Thaiger ทายผลบอล โอลิมเปียกอส 2-1 เลเวอร์คูเซ่น

 

