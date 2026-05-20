ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน

เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 17:51 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 17:57 น.
CIB โพสต์ผลปฏิบัติการล่าสุด บก.ป. บุกรวบหมอแก้กรรมวัย 67 คาบ้านป่าซาง ลำพูน ยึดของกลาง 48 รายการ ทั้งเสื้อผ้า-หนังสือทำเนียบรุ่น-เอกสารผู้ป่วย เผยใช้ชื่อในตำราอ้างเป็นเจ้ากรรมนายเวรหลอกเหยื่อ

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โพสต์ผ่านเพจ Facebook อย่างเป็นทางการ แถลงผลการปฏิบัติการจับกุม “อาจารย์ไพศาล” อายุ 67 ปี หมอแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูน ในข้อหาหลอกลวงผู้ป่วยและพรากผู้เยาว์เข้าพิธีเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ

การจับกุมดำเนินโดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากพ่อแม่เพื่อการอนาจาร

เจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่บ้านพักในตำบลปางกว้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

พฤติการณ์ อ้างสัมผัสที่ 6 เห็นเจ้ากรรมนายเวร

จากการแถลงของ CIB ผู้ต้องหาแอบอ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยอ้างว่าตนเองมีสัมผัสที่ 6 สามารถนิมิตเห็นเหตุการณ์ในอดีตชาติและเจ้ากรรมนายเวร

ผู้ต้องหาใช้อุบายหลอกผู้ที่กำลังเจ็บป่วยหรือมีปัญหาชีวิตให้มาทำพิธีแก้กรรมเพื่อรักษาโรค จากนั้นอาศัยความเชื่อใจและสภาวะที่ผู้เสียหายไม่อาจขัดขืนได้ ฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศและกระทำชำเรา รวมถึงพรากผู้เยาว์ในครอบครัวของผู้เสียหายไปกระทำอนาจาร

แผนประทุษกรรม ใช้หนังสือทำเนียบรุ่นสร้างความน่าเชื่อถือ

CIB ระบุว่า ผู้ต้องหาใช้วิธีนำชื่อ-นามสกุล และที่อยู่จากหนังสือประวัติศาสตร์ รวมถึงหนังสือทำเนียบรุ่นของโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ ที่ตนเองเก็บสะสมไว้ มาแอบอ้างเป็นชื่อของเจ้ากรรมนายเวร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ และยอมทำตามพิธีกรรม

ของกลาง 48 รายการ แบ่งเป็น 5 ประเภท

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ยึดของกลางรวม 48 รายการ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

  • เสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ในวันเกิดเหตุ
  • หนังสือทำเนียบรุ่นของโรงเรียนต่าง ๆ
  • เอกสารประวัติพระและวัด
  • เอกสารข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ามาติดต่อ
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. โดยสั่งการให้ พ.ต.ท.ณรงค์ หาญสันเทียะ สว.กก.4 บก.ป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม

ก่อนหน้านี้ ผู้เสียหายเป็นชายวัยรุ่น 2-3 คน เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจ กก.4 บก.ป. หนึ่งในนั้นเป็นนักธุรกิจหนุ่มจากเชียงใหม่ ที่ป่วยเป็นโรคปวดศีรษะเรื้อรัง และแจ้งความผ่านเพจสายไหมต้องรอด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 พร้อมคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ระหว่างเข้าพิธีเป็นหลักฐาน

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

