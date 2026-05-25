สลด 2 ศพ แฟลตตำรวจ นั่งร้านถล่มชั้น 5 กำลังสร้าง ร่างคนงานร่วง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เกิดอุบัติเหตุระทึกขวัญในเขตก่อสร้างอาคารแฟลตตำรวจ สูง 5 ชั้น บนถนนศรีวิเศษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เมื่อนั่งร้านและแบบคานชั้นบนสุดพังถล่มลงมา คนงานที่กำลังทำงานอยู่ร่วงตกลงไปด้านล่าง ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย ก่อนที่ต่อมาจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 2 ราย
ก่อนเกิดเหตุ คนงานกำลังเร่งทำงานเทคานอยู่บนชั้น 5 ของอาคาร แต่หลังจากเทเนื้อปูนลงไปแล้ว พบว่าแบบคานเกิดปัญหาไม่แข็งแรง กลุ่มคนงานจึงสั่งหยุดเทปูนชั่วคราว แล้วพากันเข้าไปช่วยกันซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของแบบคาน
ระหว่างที่กำลังซ่อมอยู่นั้น จู่ๆ ก็มีเสียงดังลั่นขึ้นมาอย่างกะทันหัน ก่อนที่แบบคานและนั่งร้านไม้ที่คนงานใช้ยืนทำงานจะพังทลายและทรุดตัวลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คนงาน 3 คนที่ยืนอยู่บริเวณริมตึก ได้แก่ นายสังวาล อายุ 58 ปี, นายพิทักษ์ อายุประมาณ 50 ปี และนายนวย อายุประมาณ 55 ปี ร่วงดิ่งลงจากความสูงชั้น 5 กระแทกพื้นด้านล่างทันที
คนงานที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด เล่านาทีเฉียดตายว่า ตอนที่ได้ยินเสียงดังลั่น ทุกคนยังหันมาถามกันอยู่เลยว่าเป็นเสียงอะไร แต่เพียงพริบตาเดียวนั่งร้านก็ถล่มวูบลงไป ตอนนั้นตนคิดว่าตัวเองไม่รอดแน่ๆ แต่โชคดีที่คว้าโครงแบบส่วนที่ยังไม่หลุดร่วงเอาไว้ได้ทัน จึงห้อยตัวอยู่ด้านบนและรอดชีวิตมาได้
หลังเกิดเหตุ หน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 3 รายส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษอย่างเร่งด่วน เนื่องจากทั้งหมดกระแทกพื้นอย่างรุนแรงและมีอาการสาหัสมาก ล่าสุด นายสังวาลและนายพิทักษ์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนนายนวยยังอยู่ในอาการสาหัส แพทย์ต้องเร่งเอกซเรย์สมองเพื่อตรวจเช็กอย่างละเอียด โดยขณะนี้ยังคงรู้สึกตัวอยู่
