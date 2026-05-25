ข่าว

สลด 2 ศพ แฟลตตำรวจ นั่งร้านถล่มชั้น 5 กำลังสร้าง ร่างคนงานร่วง

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 15:13 น.
55

วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เกิดอุบัติเหตุระทึกขวัญในเขตก่อสร้างอาคารแฟลตตำรวจ สูง 5 ชั้น บนถนนศรีวิเศษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เมื่อนั่งร้านและแบบคานชั้นบนสุดพังถล่มลงมา คนงานที่กำลังทำงานอยู่ร่วงตกลงไปด้านล่าง ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย ก่อนที่ต่อมาจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 2 ราย

ก่อนเกิดเหตุ คนงานกำลังเร่งทำงานเทคานอยู่บนชั้น 5 ของอาคาร แต่หลังจากเทเนื้อปูนลงไปแล้ว พบว่าแบบคานเกิดปัญหาไม่แข็งแรง กลุ่มคนงานจึงสั่งหยุดเทปูนชั่วคราว แล้วพากันเข้าไปช่วยกันซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของแบบคาน

ระหว่างที่กำลังซ่อมอยู่นั้น จู่ๆ ก็มีเสียงดังลั่นขึ้นมาอย่างกะทันหัน ก่อนที่แบบคานและนั่งร้านไม้ที่คนงานใช้ยืนทำงานจะพังทลายและทรุดตัวลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คนงาน 3 คนที่ยืนอยู่บริเวณริมตึก ได้แก่ นายสังวาล อายุ 58 ปี, นายพิทักษ์ อายุประมาณ 50 ปี และนายนวย อายุประมาณ 55 ปี ร่วงดิ่งลงจากความสูงชั้น 5 กระแทกพื้นด้านล่างทันที

คนงานที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด เล่านาทีเฉียดตายว่า ตอนที่ได้ยินเสียงดังลั่น ทุกคนยังหันมาถามกันอยู่เลยว่าเป็นเสียงอะไร แต่เพียงพริบตาเดียวนั่งร้านก็ถล่มวูบลงไป ตอนนั้นตนคิดว่าตัวเองไม่รอดแน่ๆ แต่โชคดีที่คว้าโครงแบบส่วนที่ยังไม่หลุดร่วงเอาไว้ได้ทัน จึงห้อยตัวอยู่ด้านบนและรอดชีวิตมาได้

หลังเกิดเหตุ หน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 3 รายส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษอย่างเร่งด่วน เนื่องจากทั้งหมดกระแทกพื้นอย่างรุนแรงและมีอาการสาหัสมาก ล่าสุด นายสังวาลและนายพิทักษ์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนนายนวยยังอยู่ในอาการสาหัส แพทย์ต้องเร่งเอกซเรย์สมองเพื่อตรวจเช็กอย่างละเอียด โดยขณะนี้ยังคงรู้สึกตัวอยู่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

4 วัน ที่แล้ว
เพจดังเตือนภัย &quot;ทองคำเปลวจีน&quot; คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายแล้วแสนกระปุก! ข่าว

เพจดังเตือนภัย “ทองคำเปลวจีน” คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!

2 นาที ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สลด 2 ศพ แฟลตตำรวจ นั่งร้านถล่มชั้น 5 กำลังสร้าง ร่างคนงานร่วง

29 นาที ที่แล้ว
เทรนด์สุดแปลก! กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ ข่าวต่างประเทศ

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใจชื้น “สุริยะ” โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน

40 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว หลังชาวเน็ตสงสัยหายไปไหน อ. ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

89 สว. จี้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโทษ รับไม่ได้เรียก “วุฒิสภาสีน้ำเงิน” ขู่เจอฟ้อง

52 นาที ที่แล้ว
สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน ข่าวต่างประเทศ

สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปฉาว พระหนุ่ม คอลตำแจ่ว แอปหาคู่ ชายเข้าออกุฏิไม่ซ้ำหน้า บุรีรัมย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ยิ่งศักดิ์ โผล่จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย ชาวเน็ตแห่แซว ครูคนใหม่หน้าคุ้น บันเทิง

อ.ยิ่งศักดิ์ โผล่จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย ชาวเน็ตแห่แซว ครูคนใหม่หน้าคุ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ลั่น &quot;หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา&quot; บันเทิง

“ทราย สก๊อต” ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ลั่น “หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครีเอเตอร์มุสลิมแจงดราม่าคลิปเตือนใส่ชุดไทย ข่าว

ครีเอเตอร์มุสลิม แจงดราม่าเตือนคนใส่ชุดไทยคู่ฮิญาบ ยืนยันหวังดี ไม่อยากให้รับบาป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเวหา! คาเธ่ย์แปซิฟิค ตกหลุมอากาศรุนแรง ของปลิวว่อน ผู้โดยสาร-ลูกเรือเจ็บ 10 ราย ข่าวต่างประเทศ

ระทึกเวหา! คาเธ่ย์แปซิฟิค ตกหลุมอากาศรุนแรง ของปลิวว่อน บาดเจ็บ 10 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CPAP ResMed สุขภาพและการแพทย์

CPAP ResMed เทคโนโลยีช่วยลดความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไชยชนก ประชุมร่วม Meta-ตำรวจไซเบอร์ ถกแก้ปัญหาปม ไลฟ์สดสยิวว่อนเน็ต ข่าวการเมือง

ไชยชนก ประชุมร่วม Meta-ตำรวจไซเบอร์ ถกแก้ปัญหาปม ไลฟ์สดสยิวว่อนเน็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! บีทีเอส แฉภาพโครงสร้างทางวิ่งที่ปั่นกันในโซเชียล ไม่ใช่ของจริง ข่าว

ด่วน! บีทีเอส แฉภาพโครงสร้างทางวิ่งที่ปั่นกันในโซเชียล ไม่ใช่ของจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก ข่าวการเมือง

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง บันเทิงเกาหลี

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง ปมจองบัตรคอน BTS ล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน บันเทิง

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้ บันเทิง

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง ข่าวการเมือง

โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ออกโรงเคลียร์ดราม่าคลิปนางเอกดังใช้ใส่รองเท้า ข่าวดารา

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 15:13 น.
55
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรนด์สุดแปลก! กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569

ใจชื้น “สุริยะ” โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569

หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว หลังชาวเน็ตสงสัยหายไปไหน อ. ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569

89 สว. จี้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโทษ รับไม่ได้เรียก “วุฒิสภาสีน้ำเงิน” ขู่เจอฟ้อง

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button