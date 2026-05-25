อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 16:25 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 16:25 น.
อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ เพราะตะเกียบ

หมอเตือนอุทาหรณ์คนชอบกินสุกี้ ติดเชื้อไข้หูดับรุนแรงจนหัวใจหยุดเต้น ทั้งที่ไม่เคยกินหมูดิบ ชี้สาเหตุจากตะเกียบปนเปื้อน

นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์ อายุรแพทย์สาขาทางเดินหายใจและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โพสต์เตือนภัยผ่านเฟซบุ๊ก Suraphan Charoentanyarak หลังพบเคสผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร่งด่วนด้วยอาการถ่ายเหลว ความดันโลหิตตกอย่างรุนแรง จนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นกลางห้องฉุกเฉิน แพทย์ต้องทำซีพีอาร์ (CPR) ปั๊มหัวใจช่วยชีวิต พบอยู่ในภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด และอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ

ผลการเจาะเลือดเพาะเชื้อพบแบคทีเรีย Streptococcus suis หรือเชื้อก่อโรคไข้หูดับ ขึ้นถึง 2 ขวด ยืนยันการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ทว่าเมื่อซักประวัติกลับพบเรื่องน่าตกใจ เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีพฤติกรรมกินเนื้อหมูดิบเลย มีเพียงประวัติเพิ่งไปรับประทานสุกี้ร้านดังที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

สาเหตุหลักคาดว่าเกิดจาก “การปนเปื้อนข้าม” (Cross-contamination) ระหว่างรับประทานชาบูหรือปิ้งย่าง ซึ่งมักเกิดจากการใช้ตะเกียบหรือที่คีบอันเดียวกันคีบทั้งหมูดิบลงหม้อและคีบหมูสุกเข้าปาก รวมถึงการแกว่งเนื้อหมูในน้ำซุปที่ยังไม่เดือดจัดทำให้สุกไม่ทั่วถึง เชื้อโรคในหมูดิบจึงเข้าสู่ระบบย่อยอาหารและกระแสเลือดได้ แม้จะเป็นร้านอาหารแบรนด์ใหญ่ในห้างสรรพสินค้าก็ตาม ซึ่งเคสลักษณะนี้พบในห้องฉุกเฉินและไอซียูอยู่เรื่อย ๆ

เพื่อความปลอดภัย แพทย์ได้เสนอแนวทางป้องกันไว้ 3 ส่วน ดังนี้

  • ผู้บริโภค: ต้องแยกที่คีบหมูดิบกับตะเกียบที่ใช้กินออกจากกันเด็ดขาด และต้มเนื้อหมูให้สุกจัดเสมอ

  • ร้านอาหาร: ควรจัดที่คีบเนื้อดิบแยกสีให้เป็นมาตรฐานทุกโต๊ะโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าขอ พร้อมติดป้ายเตือนให้ความรู้

  • หน่วยงานสาธารณสุข: ควรเข้ามาควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย และรณรงค์เรื่องการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามในร้านอาหารอย่างจริงจัง

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ความผิดของร้าน แต่เป็นเรื่องพฤติกรรมการกิน ความตระหนักรู้ของคนกิน

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

