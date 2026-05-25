หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน
หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน ชาวเน็ตวิจารณ์หวั่นเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ เผยแพร่คลิปเหตุการณ์กลุ่มเด็กชาย 2 ฝ่าย รวมกันราว 8-9 คน นัดเคลียร์ใจกันบริเวณลานทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี โดยต่างฝ่ายต่างถือมีดอีโต้กัน เดินถือไปมาบริเวณดังกล่าว
ในระหว่างนั้น มีผู้หญิงรายหนึ่งเข้าเข้าไปห้ามและพูดว่า “ตำรวจจับนะเนี่ย ถือมีดอยู่เนี่ย” จนเด็กคนหนึ่งยอมถอยและเดินออกไป แม้จะยังถือมีดติดมือด้วยก็ตาม สุดท้ายเหตุการณ์ไม่บานปลาย ทุกอย่างกลับสู่ปกติ
จากคลิปดังกล่าวได้มีผู้ใช้ต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า “เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขนาดนี้ แต่หลายคนมองเป็นเรื่องตลก” , “ตอนนี้ก็ห้าว ๆ กันทุกตัว ตอนกลางคืนปวดฉี่ต้องเรียกแม่” , “สมัยผมตัวเท่านี้ยังดีดลูกแก้วอยู่เลย โดนโกงก็ร้องให้”
นอกจากนี้ยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่า “เด็กเห็นข่าวทะเลาะวิวาทกันบ่อย เพราะสื่อเอาข่าวมาออกบ่อย บางสื่อจัดให้ชกกันเลยก็มี เด็กน้อยก็เลยทำเลียนแบบ พ่อ แม่ไม่มีเวลาอบรมดูแลลูก…แล้วเราจะโทษใคร?”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ
- ไฟไหม้บ้านซอยอินทามระ 36 ดินแดง เพลิงลุกลามวอด 4 หลัง บาดเจ็บ 1 ราย
- เพจดังเตือนภัย “ทองคำเปลวจีน” คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: