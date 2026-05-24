รถไฟสินค้า ชน จยย. สาววัย 21 ดับสยองกลางดึก ขณะขี่รถผ่านทางข้ามรถไฟไม่มีไม้กั้น
สลด! รถไฟสินค้า พุ่งชน รถจักรยานยนต์สาววัย 21 ปีดับสยองกลางดึก ย่านลาดกระบัง ขณะขี่รถผ่านทางข้ามรถไฟไม่มีไม้กั้น เพื่อกลับบ้าน
เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นบริเวณทางลัดข้ามทางรถไฟหลังวัดสังฆราชา (วัดสอง) ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ซอยลาดกระบัง 3 แยก 4 แขวงและเขตลาดกระบัง กทม.เมื่อรถไฟขบวนสินค้าพุ่งชนรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบร่างของ น.ส.บุษกร อายุ 21 ปี เสียชีวิตอยู่บริเวณพุ่มหญ้าริมทาง ห่างจากจุดปะทะประมาณ 50 เมตร ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i สีแดง/ขาว ของผู้เสียชีวิต สภาพพังยับเยิน ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร พบขบวนรถไฟขนสินค้า ที่มุ่งหน้าเข้าสู่สถานีบางซื่อ จอดรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ โดยมีพนักงานขับรถไฟยืนรอให้ปากคำอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
จากการสอบสวนทราบว่า จุดเกิดเหตุเป็นทางลัดตัดผ่านทางรถไฟ 3 ราง ซึ่งไม่มีเครื่องกั้นรถไฟ โดยพฤติการณ์ขณะเกิดเหตุทราบว่า ผู้เสียชีวิตกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพัก เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจังหวะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านมาพอดี ทำให้รถไฟพุ่งชนรถจักรยานยนต์เข้าอย่างจังจนร่างกระเด็นเสียชีวิตคาที่
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อหาสาเหตุอุบัติเหตุสลดในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกครั้ง โดยจะมีการตรวจสอบว่าพนักงานขับรถไฟได้มีการให้สัญญาณเตือนก่อนถึงทางข้ามหรือไม่ รวมถึงจะประสานงานกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อเช็กตารางเดินรถว่ามีความคลาดเคลื่อนจากปกติหรือไม่
เบื้องต้นจะนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ ก่อนจะมอบให้ญาติรับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
อ้างอิงจาก : ch3plus, Titipong Kongboon
