ครีเอเตอร์มุสลิม แจงดราม่าเตือนคนใส่ชุดไทยคู่ฮิญาบ ยืนยันหวังดี ไม่อยากให้รับบาป
ครีเอเตอร์มุสลิม แจงดราม่าเตือนคนสวมชุดไทยคู่ฮิญาบ ชี้เจตนาดี แค่ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูปเพราะผิดหลักศาสนาอิสลาม หากทำตามเทรนด์ แล้วคนทำตามต้องรับบาปมาก
ดราม่าเดือด! ครีเอเตอร์มุสลิมทำคลิปเตือนมุสลิมไทยที่สวมชุดไทยรัดรูป ระบุว่า “อยากออกมาเตือนมุสลิมที่ใส่ชุดไทยกับฮิญาบ ซึ่งชุดไทยเป็นชุดที่ผิดหลักการศาสนา เพราะเป็นชุดที่รัดรูป ถ้าคนอื่นเห็นแล้วทำตาม เท่ากับคุณจะต้องรับบาปนั้นทั้งหมด ยิ่งมีการโพสต์ลงโซเชียลที่มีคนเห็นเป็นจำนวนมาก ถ้ายิ่งคนทำตามมากเท่าไหร่ คุณก็ต้องรับบาปมากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากออกมาเตือนมุสลิมเพราะไม่อยากให้รับบาป”
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักจนเจ้าตัวต้องลบคลิปออกไป
ล่าสุด ครีเอเตอร์สาวออกมาชี้แจงว่า “ขอพูดถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น ชุดไทยที่หมายถึงคือ ชุดไทยที่รัดรูป ส่วนใหญ่ชุดไทยค่อนข้างที่จะรัดรูปอยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นชุดไทยก็ได้ค่ะ เป็นชุดอย่างอื่นก็ได้ในหลักการศาสนาอิสลามที่เป็นชุดรัดรูปไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอยู่แล้ว
ตนยกประเด็นชุดไทยมาเฉย ๆ เพราะเห็นเทรนด์ตอนนี้คนใส่ชุดไทยกันเยอะ จึงไม่อยากให้มุสลิมใส่ชุดไทยเพราะเป็นชุดที่รัดรูป เจตนาของตนมีเท่านี้ ไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจเจตนาที่สื่อออกไปหรือไม่ แต่ตนต้องการสื่อว่าชุดไทยเป็นชุดที่รัดรูป ถึงแม้ไม่ใช่ชุดไทย เป็นชุดปกติที่รัดรูปก็ผิดหลักการศาสนา”
