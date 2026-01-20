เปิดคำสารภาพ “รัฐติกร ยิ่งยอด” ฆาตกรทุบหัวสาวหัวหิน ไร้ท่าทีสลด ลั่น “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น”
รวบแล้ว รัฐติกร ยิ่งยอด มือฆ่าสาวรีเซปชั่นหัวหิน เปิดปากสารภาพไร้เงาสลด อ้างหน้าตาเฉย “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น” พยักหน้าแต่ไม่กล่าวคำขอโทษใด ๆ
หลังจากที่ปิดฉากภารกิจไล่ล่าระทึกขวัญเมืองหัวหิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบุกรวบตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด ฆาตกรโหดผู้ก่อเหตุใช้ท่อนเหล็กทุบศีรษะพนักงานต้อนรับสาวจนเสียชีวิตได้เป็นที่เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ปูพรมค้นหาจนพบตัวคนร้ายกำลังนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจ ภายในป่าละเมาะข้างทางในพื้นที่หัวหิน จึงเข้าควบคุมตัวได้ทันทีโดยไร้การต่อสู้ขัดขืน
ภายหลังการจับกุม บรรยากาศการสอบปากคำเต็มไปด้วยความตึงเครียด อ้างอิงข้อมูลจาก Kapook.com เผยรายละเอียดที่น่าตกใจว่า นายรัฐติกร ให้การด้วยท่าทีที่เรียบเฉย ไม่มีอาการสลดหรือสำนึกผิด แต่อย่างใด โดยเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือจริง โดยใช้ท่อนเหล็กความยาวประมาณข้อศอกเป็นอาวุธ พร้อมระบุว่าไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อน
สิ่งที่ทำเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้ง คือคำแก้ตัวของนายรัฐติกรที่อ้างว่า ไม่ได้ตั้งใจหลบหนี แต่ตนเองมาอาศัยหลับนอนอยู่ในป่าและใต้สะพานบริเวณนี้เป็นประจำอยู่แล้ว โดยในคืนก่อเหตุก็กลับมาพักที่เดิม
ส่วนเรื่องทรัพย์สิน อ้างว่ากระเป๋าเงินของตนหายไปหลังจากวางไว้ใต้สะพานตอนเข้าไปอาบน้ำ เมื่อออกมาไม่เจอกระเป๋าจึงนอนต่อที่เดิม ส่วนโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่พบในตัว นายรัฐติกรกลับอ้างหน้าตาเฉยว่า เป็นของที่เพิ่งเก็บได้ ไม่ได้ขโมยมา
เมื่อเจ้าหน้าที่ถามถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ถามว่าหิวข้าวไหม? เจ้าตัวก็เพียงแค่พยักหน้า และเมื่อถามคำถามสำคัญว่า “อยากขอโทษผู้เสียชีวิตหรือไม่?” ฆาตกรรายนี้กลับทำเพียงแค่ “พยักหน้า” รับไปที โดยไม่มีคำพูดขอโทษหลุดออกจากปากแม้แต่คำเดียว สะท้อนถึงจิตใจที่ด้านชาอย่างยิ่ง
ย้อนรอยความโหดเหี้ยม
สำหรับคดีนี้ถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในรอบปี เมื่อนายรัฐติกร ซึ่งมีประวัติอาชญากรรมโชกโชนทั้งคดีทำร้ายร่างกายและข่มขืน ได้บุกเข้าไปในโรงแรมกลางดึกคืนวันที่ 19 มกราคม ก่อนลงมือสังหาร น.ส.วิรินทร์ หรือ “นุ้ย” พนักงานต้อนรับที่กำลังเข้าเวรเพียงลำพัง เพื่อชิงทรัพย์สิน ทำให้สังคมต่างหวาดผวาว่าเป็นบุคคลอันตราย จนนำมาสู่การจับกุมในที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง กรณีที่มีการแชร์ภาพ “บุคคลแต่งกายเป็นหญิง” โดยเข้าใจผิดว่าเป็นนายรัฐติกรอำพรางตัวนั้น ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็น “ความเข้าใจผิด” บุคคลในภาพคือ “น้องธัญญารัตน์” อดีตคนรักของนายรัฐติกรที่เลิกรากันไปนานแล้ว แต่ถูกคนร้ายนำรูปไปโพสต์สร้างความสับสน ซึ่งเจ้าตัวได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
