ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ “รัฐติกร ยิ่งยอด” ฆาตกรทุบหัวสาวหัวหิน ไร้ท่าทีสลด ลั่น “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:17 น.
178
รัฐติกร ยิ่งยอด ถูกจับในป่าหลังฆ่าสาวรีเซปชั่นหัวหิน
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

รวบแล้ว รัฐติกร ยิ่งยอด มือฆ่าสาวรีเซปชั่นหัวหิน เปิดปากสารภาพไร้เงาสลด อ้างหน้าตาเฉย “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น” พยักหน้าแต่ไม่กล่าวคำขอโทษใด ๆ

หลังจากที่ปิดฉากภารกิจไล่ล่าระทึกขวัญเมืองหัวหิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบุกรวบตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด ฆาตกรโหดผู้ก่อเหตุใช้ท่อนเหล็กทุบศีรษะพนักงานต้อนรับสาวจนเสียชีวิตได้เป็นที่เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ปูพรมค้นหาจนพบตัวคนร้ายกำลังนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจ ภายในป่าละเมาะข้างทางในพื้นที่หัวหิน จึงเข้าควบคุมตัวได้ทันทีโดยไร้การต่อสู้ขัดขืน

ภายหลังการจับกุม บรรยากาศการสอบปากคำเต็มไปด้วยความตึงเครียด อ้างอิงข้อมูลจาก Kapook.com เผยรายละเอียดที่น่าตกใจว่า นายรัฐติกร ให้การด้วยท่าทีที่เรียบเฉย ไม่มีอาการสลดหรือสำนึกผิด แต่อย่างใด โดยเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือจริง โดยใช้ท่อนเหล็กความยาวประมาณข้อศอกเป็นอาวุธ พร้อมระบุว่าไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อน

สิ่งที่ทำเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้ง คือคำแก้ตัวของนายรัฐติกรที่อ้างว่า ไม่ได้ตั้งใจหลบหนี แต่ตนเองมาอาศัยหลับนอนอยู่ในป่าและใต้สะพานบริเวณนี้เป็นประจำอยู่แล้ว โดยในคืนก่อเหตุก็กลับมาพักที่เดิม

ส่วนเรื่องทรัพย์สิน อ้างว่ากระเป๋าเงินของตนหายไปหลังจากวางไว้ใต้สะพานตอนเข้าไปอาบน้ำ เมื่อออกมาไม่เจอกระเป๋าจึงนอนต่อที่เดิม ส่วนโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่พบในตัว นายรัฐติกรกลับอ้างหน้าตาเฉยว่า เป็นของที่เพิ่งเก็บได้ ไม่ได้ขโมยมา

เมื่อเจ้าหน้าที่ถามถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ถามว่าหิวข้าวไหม? เจ้าตัวก็เพียงแค่พยักหน้า และเมื่อถามคำถามสำคัญว่า “อยากขอโทษผู้เสียชีวิตหรือไม่?” ฆาตกรรายนี้กลับทำเพียงแค่ “พยักหน้า” รับไปที โดยไม่มีคำพูดขอโทษหลุดออกจากปากแม้แต่คำเดียว สะท้อนถึงจิตใจที่ด้านชาอย่างยิ่ง

ภาพการจับกุมรัฐติกร ยิ่งยอด ฆาตกรที่ไม่มีความสำนึกผิด
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

ย้อนรอยความโหดเหี้ยม

สำหรับคดีนี้ถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในรอบปี เมื่อนายรัฐติกร ซึ่งมีประวัติอาชญากรรมโชกโชนทั้งคดีทำร้ายร่างกายและข่มขืน ได้บุกเข้าไปในโรงแรมกลางดึกคืนวันที่ 19 มกราคม ก่อนลงมือสังหาร น.ส.วิรินทร์ หรือ “นุ้ย” พนักงานต้อนรับที่กำลังเข้าเวรเพียงลำพัง เพื่อชิงทรัพย์สิน ทำให้สังคมต่างหวาดผวาว่าเป็นบุคคลอันตราย จนนำมาสู่การจับกุมในที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง กรณีที่มีการแชร์ภาพ “บุคคลแต่งกายเป็นหญิง” โดยเข้าใจผิดว่าเป็นนายรัฐติกรอำพรางตัวนั้น ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็น “ความเข้าใจผิด” บุคคลในภาพคือ “น้องธัญญารัตน์” อดีตคนรักของนายรัฐติกรที่เลิกรากันไปนานแล้ว แต่ถูกคนร้ายนำรูปไปโพสต์สร้างความสับสน ซึ่งเจ้าตัวได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต

2 นาที ที่แล้ว
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง บันเทิง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

32 นาที ที่แล้ว
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ? ข่าว

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ญาติเปิดปากเล่า “รัฐติกร” เกเรเข้าออกคุกว่าเล่น เคยคุกคามนร.หญิงม.6

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีตั้งค่ามือถือเพื่อรับแจ้งเตือนภัยพิบัติ Cell Broadcast สำหรับ iOS ข่าว

วิธีตั้งค่ามือถือรับแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระบบใหม่จาก ปภ. ชัวร์กว่า SMS

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง บันเทิง

ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจงแล้ว ชาล็อตแอดมิทด่วนตัดพ้อพิษความเครียด ข่าวดารา

ณวัฒน์ พูดแล้ว ชาล็อต เครียดหนักเข้ารพ. ถามไปไม่ตอบ-ไม่รู้อยู่ไหน วอนอย่าด่าบริษัท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐติกร ยิ่งยอด ถูกจับในป่าหลังฆ่าสาวรีเซปชั่นหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ “รัฐติกร ยิ่งยอด” ฆาตกรทุบหัวสาวหัวหิน ไร้ท่าทีสลด ลั่น “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางเมืองหนองคาย! ขนยาบ้า 6 ล้านเม็ด ยิงตร.เจ็บ 2 นาย ก่อนวิสามัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ผดส.สุดทน รถทัวร์เจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่ง “น่าเกลียดมาก” ซัน วงศธร ขอชี้แจง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:17 น.
178
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ?

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button