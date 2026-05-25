ทราย สก๊อต เมิน ลีน่าจัง แนะขอโทษแม่-อภัยพี่ชาย ลั่น เขาดูสติไม่ค่อยนิ่ง

ทราย สก๊อต สวนกลับ ลีน่าจัง หลังแนะนำให้หยุดแฉครอบครัว ลั่น ไม่ฟังความเห็นแบบนี้ เขาดูสติไม่ค่อยนิ่ง ขอเลือกฟังคนที่มีธรรมะ
จากกรณีที่ ลีน่าจัง ออกโรงเตือน ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร หลังเล่าประสบการณ์และปัญหาครอบครัวในวัยเด็ก เธอไม่เห็นด้วยที่อีกฝ่ายออกมาแฉเรื่องในบ้าน มองว่าเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน วันนี้ทะเลาะกันเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องกลับมาดีกัน ส่วนหลักฐานเรื่องคลิปเสียงที่ทรายพูดคุยกับพี่ชาย ลีน่าจังกล่าวว่าฟังไม่ขึ้นและศาลไม่รับฟัง เพราะเป็นคลิปเสียงที่แอบบันทึกโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้รับความยินยอม
ส่วนประเด็นขัดแย้งกับแม่ ลีน่าจังเผยว่าแม่คือพระที่อยู่ในบ้าน ต่อให้ผิดแค่ไหนก็ต้องกราบและให้อภัย เจ้าตัวทิ้งท้ายไว้ว่า ไม่อยากให้ทรายอยู่ในดิจิทัลฟุตพริ้นท์ เพราะข้อมูลที่อยู่ในโซเชียลแล้วจะอยู่ไปตลอดทั้งชีวิต
ล่าสุด ทราย สก๊อต ร่วมแถลงข่าวที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิฯ ระหว่างตอบคำถาม มีสื่อมวลชนได้สอบถามถึงประเด็นที่ลีน่าจังแนะนำให้กลับไปขอโทษแม่และให้อภัยพี่ชายเพราะเรื่องราวผ่านมานานแล้ว
ทราย สก๊อต เผยว่า “ทรายไม่รู้ว่าสมควรพูดขนาดไหน ทรายไม่ได้ฟังสัมภาษณ์เขา เพราะเขาดูเหมือนสติไม่ค่อยนิ่ง แล้วทรายเป็นคนเลือกฟังความคิดเห็นคนที่มีธรรมะและจิตที่มันนิ่ง เราเลยไม่ฟังแบบนั้น ทรายไม่รู้นะ มันยากนะที่จะแนะนำคน วิธีที่จะจัดการเรื่องชีวิตตัวเอง ทรายไม่รู้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีไหม สำหรับการถ่ายเทข้อมูลการใช้ชีวิต”
