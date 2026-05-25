กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย
กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชายิงใกล้ห้วยตามาเรีย ชี้ส่อพฤติกรรมยั่วยุ เสี่ยงกระทบความสัมพันธ์ ร้องยึดสันติวิธี
25 พ.ค. 2569 กองทัพภาคที่ 2 ได้รับรายงานจาก กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) กำลังพลในฐานปฏิบัติการห้วยตามาเรีย ได้ตรวจพบการใช้อาวุธปืนของทหารกัมพูชาในพื้นที่ห้วยตามาเรีย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เวลา 19.59 น. ได้ยินเสียงปืนเล็กยาว จำนวน 4 นัด บริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย ห่างจากแนววางกำลังไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร พิกัด VA641923
เวลา 20.10 น. ได้ยินเสียงปืนเล็กยาว จำนวน 5 นัด บริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย ห่างจากแนววางกำลังไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร พิกัด VA641931
ทั้งนี้ การใช้อาวุธในห้วงเวลาดังกล่าวและภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหว ถือเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม อาจเข้าข่ายการยั่วยุ และเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้
ฝ่ายไทยขอแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียด พร้อมยึดมั่นในกลไกการประสานงานและแนวทางสันติวิธี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนต่อไป
