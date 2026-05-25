ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน
ผล DNA ยืนยันเหยื่อรายที่ 8 รถไฟชนรถเมล์สาย 206 แยกอโศกมักกะสัน คือ นายเสริมลาภ ปิ่นทอง ตำรวจสืบจากกล้องวงจรปิดและโซเชียลก่อนตามญาติมาตรวจ
ผลตรวจดีเอ็นเออกมาแล้ว ผู้เสียชีวิตรายที่ 8 และรายสุดท้ายจากเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนรถเมล์ ขสมก. สาย 206 บริเวณแยกอโศก/กำแพงเพชร 7 ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน คือ นายเสริมลาภ ปิ่นทอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 15.00 น. มีผู้เสียชีวิตรวม 8 ราย บาดเจ็บกว่า 30 ราย ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ตัวผู้เสียชีวิตได้แล้ว 7 ราย เหลือนายเสริมลาภเป็นรายสุดท้ายที่รอผลจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
การพิสูจน์ตัวผู้เสียชีวิตรายนี้ไม่ได้ง่ายเลย เพราะนายเสริมลาภอาศัยอยู่ตามลำพัง และพ่อ แม่ รวมทั้งน้องชายเสียชีวิตไปก่อนแล้ว
จุดเริ่มต้นมาจากเพื่อนร่วมงานแจ้งตำรวจ สน.มักกะสัน ว่านายเสริมลาภขาดการติดต่อตั้งแต่วันเกิดเหตุ และมีข้อมูลว่าเขาโดยสารรถเมล์สาย 206 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ตำรวจจึงนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเทียบกับสตอรีเฟซบุ๊กของผู้โดยสารอีกรายที่เสียชีวิตบนรถคันเดียวกัน พบว่าลักษณะรองเท้า กระเป๋า และกางเกงตรงกัน จึงเชื่อมโยงไปสู่การตามหาครอบครัว
ค้นทะเบียนราษฎร พบลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ
เจ้าหน้าที่ค้นข้อมูลทะเบียนราษฎรและตามหาญาติฝ่ายพ่อที่เป็นผู้ชาย ก่อนพบ นายไพรัตน์ ปิ่นทอง ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง และเชิญมาตรวจดีเอ็นเอที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
ผลตรวจออกมายืนยันชัดเจนว่า ร่างผู้เสียชีวิตรายที่ 8 คือนายเสริมลาภ ปิ่นทอง จริง
พนักงานสอบสวนจะประสานญาติเพื่อรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนคดีหลักยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน
