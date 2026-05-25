ข่าว

ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 13:29 น.
68
ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน
ภาพจาก : FB/Drama-addict

ผล DNA ยืนยันเหยื่อรายที่ 8 รถไฟชนรถเมล์สาย 206 แยกอโศกมักกะสัน คือ นายเสริมลาภ ปิ่นทอง ตำรวจสืบจากกล้องวงจรปิดและโซเชียลก่อนตามญาติมาตรวจ

ผลตรวจดีเอ็นเออกมาแล้ว ผู้เสียชีวิตรายที่ 8 และรายสุดท้ายจากเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนรถเมล์ ขสมก. สาย 206 บริเวณแยกอโศก/กำแพงเพชร 7 ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน คือ นายเสริมลาภ ปิ่นทอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 15.00 น. มีผู้เสียชีวิตรวม 8 ราย บาดเจ็บกว่า 30 ราย ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ตัวผู้เสียชีวิตได้แล้ว 7 ราย เหลือนายเสริมลาภเป็นรายสุดท้ายที่รอผลจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

การพิสูจน์ตัวผู้เสียชีวิตรายนี้ไม่ได้ง่ายเลย เพราะนายเสริมลาภอาศัยอยู่ตามลำพัง และพ่อ แม่ รวมทั้งน้องชายเสียชีวิตไปก่อนแล้ว

จุดเริ่มต้นมาจากเพื่อนร่วมงานแจ้งตำรวจ สน.มักกะสัน ว่านายเสริมลาภขาดการติดต่อตั้งแต่วันเกิดเหตุ และมีข้อมูลว่าเขาโดยสารรถเมล์สาย 206 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

ตำรวจจึงนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเทียบกับสตอรีเฟซบุ๊กของผู้โดยสารอีกรายที่เสียชีวิตบนรถคันเดียวกัน พบว่าลักษณะรองเท้า กระเป๋า และกางเกงตรงกัน จึงเชื่อมโยงไปสู่การตามหาครอบครัว

ไม่มีญาติสายตรง ตำรวจต้องแกะรอยตั้งแต่ต้น
ภาพจาก : FB/Drama-addict

ค้นทะเบียนราษฎร พบลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ

เจ้าหน้าที่ค้นข้อมูลทะเบียนราษฎรและตามหาญาติฝ่ายพ่อที่เป็นผู้ชาย ก่อนพบ นายไพรัตน์ ปิ่นทอง ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง และเชิญมาตรวจดีเอ็นเอที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ผลตรวจออกมายืนยันชัดเจนว่า ร่างผู้เสียชีวิตรายที่ 8 คือนายเสริมลาภ ปิ่นทอง จริง

พนักงานสอบสวนจะประสานญาติเพื่อรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนคดีหลักยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

4 วัน ที่แล้ว
เพจดังเตือนภัย &quot;ทองคำเปลวจีน&quot; คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายแล้วแสนกระปุก! ข่าว

เพจดังเตือนภัย “ทองคำเปลวจีน” คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!

2 นาที ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สลด 2 ศพ แฟลตตำรวจ นั่งร้านถล่มชั้น 5 กำลังสร้าง ร่างคนงานร่วง

29 นาที ที่แล้ว
เทรนด์สุดแปลก! กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ ข่าวต่างประเทศ

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใจชื้น “สุริยะ” โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน

40 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว หลังชาวเน็ตสงสัยหายไปไหน อ. ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

89 สว. จี้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโทษ รับไม่ได้เรียก “วุฒิสภาสีน้ำเงิน” ขู่เจอฟ้อง

53 นาที ที่แล้ว
สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน ข่าวต่างประเทศ

สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปฉาว พระหนุ่ม คอลตำแจ่ว แอปหาคู่ ชายเข้าออกุฏิไม่ซ้ำหน้า บุรีรัมย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ยิ่งศักดิ์ โผล่จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย ชาวเน็ตแห่แซว ครูคนใหม่หน้าคุ้น บันเทิง

อ.ยิ่งศักดิ์ โผล่จัดโหนกระแสแทน หนุ่ม กรรชัย ชาวเน็ตแห่แซว ครูคนใหม่หน้าคุ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ลั่น &quot;หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา&quot; บันเทิง

“ทราย สก๊อต” ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ลั่น “หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

ปิดบัญชี 8 ศพ ผล DNA ยืนยันแล้ว เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครีเอเตอร์มุสลิมแจงดราม่าคลิปเตือนใส่ชุดไทย ข่าว

ครีเอเตอร์มุสลิม แจงดราม่าเตือนคนใส่ชุดไทยคู่ฮิญาบ ยืนยันหวังดี ไม่อยากให้รับบาป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเวหา! คาเธ่ย์แปซิฟิค ตกหลุมอากาศรุนแรง ของปลิวว่อน ผู้โดยสาร-ลูกเรือเจ็บ 10 ราย ข่าวต่างประเทศ

ระทึกเวหา! คาเธ่ย์แปซิฟิค ตกหลุมอากาศรุนแรง ของปลิวว่อน บาดเจ็บ 10 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CPAP ResMed สุขภาพและการแพทย์

CPAP ResMed เทคโนโลยีช่วยลดความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไชยชนก ประชุมร่วม Meta-ตำรวจไซเบอร์ ถกแก้ปัญหาปม ไลฟ์สดสยิวว่อนเน็ต ข่าวการเมือง

ไชยชนก ประชุมร่วม Meta-ตำรวจไซเบอร์ ถกแก้ปัญหาปม ไลฟ์สดสยิวว่อนเน็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! บีทีเอส แฉภาพโครงสร้างทางวิ่งที่ปั่นกันในโซเชียล ไม่ใช่ของจริง ข่าว

ด่วน! บีทีเอส แฉภาพโครงสร้างทางวิ่งที่ปั่นกันในโซเชียล ไม่ใช่ของจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก ข่าวการเมือง

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง บันเทิงเกาหลี

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง ปมจองบัตรคอน BTS ล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน บันเทิง

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้ บันเทิง

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง ข่าวการเมือง

โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ออกโรงเคลียร์ดราม่าคลิปนางเอกดังใช้ใส่รองเท้า ข่าวดารา

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 13:29 น.
68
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรนด์สุดแปลก! กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569

ใจชื้น “สุริยะ” โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569

หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว หลังชาวเน็ตสงสัยหายไปไหน อ. ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569

89 สว. จี้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโทษ รับไม่ได้เรียก “วุฒิสภาสีน้ำเงิน” ขู่เจอฟ้อง

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button