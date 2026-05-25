“ทราย สก๊อต” ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ลั่น “หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา”
“ทราย สก๊อต” ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ซัดตระกูลไร้จุดยืน เมินความยุติธรรมให้เหยื่อ ลั่น “หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา”
25 พ.ค. 2569 “ทราย สมุทร” หรือ “ทราย สก็อต” เดินทางมาถึงบ้านพระอาทิตย์เพื่อเข้าพบ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ แห่งมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีแฟนคลับจำนวนมากมาให้กำลังใจ หลังจากที่ อ.ปานเทพ ประกาศพร้อมยืนเคียงข้างและให้คำปรึกษาในปมขัดแย้งกับครอบครัว
ก่อนเข้าหารือ ทราย เปิดเผยกับสื่อว่า “ตั้งแต่วันที่ บุญรอดฯ แถลงการณ์ ทรายแอบรู้สึกเสียใจอย่างมาก เพราะว่าในความเป็นจริงตระกูลของเรา (ตระกูลภิรมย์ภักดี) ยืนได้เพราะแรงสนับสนุนจากสังคมล้วน ๆ ธุรกิจเราทุกอย่าง
แต่ทรายมองว่าวิธีที่เขาออกมารับมือและแถลงการณ์แบบนั้นทำให้เราเห็นว่า เขาไม่ได้มีจุดยืนที่อยากเป็นผู้นำในจริยธรรมทางสังคม หรือมีความยุติธรรมให้กับเหยื่อเลย ทั้ง ๆ ที่ผมเองด้วยความรักจากสังคมทำให้ผมยืนได้ถึงทุกวันนี้ ทำให้เห็นว่าความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เขามองถึง พวกเขามีหลักฐานมาตั้งนานอยู่แล้ว
ในวันที่ผมทุกข์ผมนึกถึงตระกูลเสมอ คำนึงในแถลงการณ์ที่ผมไม่ชอบที่สุดคือเรื่องของว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว จริง ๆ คือความรุนแรงในตระกูลเพราะว่าตอนที่ทรายทุกข์ ทรายไม่เคยไม่นึกถึงตระกูลตัวเอง จริง ๆ ทรายเหยียบบนแผลตัวเองเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ของตระกูลกับองค์กรมาตลอด แต่กลับวันนี้หันหลังใส่เราแล้วบอกว่าเป็นแค่เรื่องภายในครอบครัว แต่ทรายไม่เคยคิดที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องครอบครัว แต่เป็นเรื่องในตระกูลมากกว่า
สุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากพูดก็อยากขอโทษสังคมแทนตระกูลของทราย ที่วิธีที่เขาออกมารับมือไม่ส่งกำลังใจให้กับเหยื่อหรือคนอื่นในสังคมเลย แล้วทรายอยากขอบคุณตระกูลภิรมย์ภักดี และตระกูลสิงห์ที่ทำให้ทรายเห็นว่าคำว่าหัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณาอย่างเดียว”
