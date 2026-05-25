“ทราย สก๊อต” ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ลั่น “หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 13:36 น.
“ทราย สก๊อต” ผิดหวังแถลงการณ์ บุญรอดฯ ซัดตระกูลไร้จุดยืน เมินความยุติธรรมให้เหยื่อ ลั่น “หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณา”

25 พ.ค. 2569 “ทราย สมุทร” หรือ “ทราย สก็อต” เดินทางมาถึงบ้านพระอาทิตย์เพื่อเข้าพบ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ แห่งมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีแฟนคลับจำนวนมากมาให้กำลังใจ หลังจากที่ อ.ปานเทพ ประกาศพร้อมยืนเคียงข้างและให้คำปรึกษาในปมขัดแย้งกับครอบครัว

ก่อนเข้าหารือ ทราย เปิดเผยกับสื่อว่า “ตั้งแต่วันที่ บุญรอดฯ แถลงการณ์ ทรายแอบรู้สึกเสียใจอย่างมาก เพราะว่าในความเป็นจริงตระกูลของเรา (ตระกูลภิรมย์ภักดี) ยืนได้เพราะแรงสนับสนุนจากสังคมล้วน ๆ ธุรกิจเราทุกอย่าง

แต่ทรายมองว่าวิธีที่เขาออกมารับมือและแถลงการณ์แบบนั้นทำให้เราเห็นว่า เขาไม่ได้มีจุดยืนที่อยากเป็นผู้นำในจริยธรรมทางสังคม หรือมีความยุติธรรมให้กับเหยื่อเลย ทั้ง ๆ ที่ผมเองด้วยความรักจากสังคมทำให้ผมยืนได้ถึงทุกวันนี้ ทำให้เห็นว่าความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เขามองถึง พวกเขามีหลักฐานมาตั้งนานอยู่แล้ว

ในวันที่ผมทุกข์ผมนึกถึงตระกูลเสมอ คำนึงในแถลงการณ์ที่ผมไม่ชอบที่สุดคือเรื่องของว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว จริง ๆ คือความรุนแรงในตระกูลเพราะว่าตอนที่ทรายทุกข์ ทรายไม่เคยไม่นึกถึงตระกูลตัวเอง จริง ๆ ทรายเหยียบบนแผลตัวเองเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ของตระกูลกับองค์กรมาตลอด แต่กลับวันนี้หันหลังใส่เราแล้วบอกว่าเป็นแค่เรื่องภายในครอบครัว แต่ทรายไม่เคยคิดที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องครอบครัว แต่เป็นเรื่องในตระกูลมากกว่า

สุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากพูดก็อยากขอโทษสังคมแทนตระกูลของทราย ที่วิธีที่เขาออกมารับมือไม่ส่งกำลังใจให้กับเหยื่อหรือคนอื่นในสังคมเลย แล้วทรายอยากขอบคุณตระกูลภิรมย์ภักดี และตระกูลสิงห์ที่ทำให้ทรายเห็นว่าคำว่าหัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณาอย่างเดียว”

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

