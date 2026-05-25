การเงินเศรษฐกิจ

อัปเดตเย็นนี้ ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 17:58 น.
68
อัปเดต ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม?

โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง วันละ 06.00–22.00 น. จนถึง 29 พ.ค. 69 หรือจนกว่าสิทธิเต็ม ขณะนี้มีคนลงแล้วกว่า 23.4 ล้านสิทธิ

สิทธิโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ล่าสุดเหลือ 6,598,268 สิทธิ (ณ เวลา 16:30 น.) จากโควตาทั้งหมดประมาณ 30 ล้านสิทธิ หมายความว่า มีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า 23.4 ล้านสิทธิ หรือราว 78% ของโครงการ ใครที่ยังไม่ได้ลง เหลือเวลาถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ไหน และช่วงเวลาใด

ลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพียงช่องทางเดียว ระบบเปิดรับทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25–29 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม

จำนวนสิทธิที่เหลืออยู่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะมีคนทยอยลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมาก ไม่ควรรอจนวันสุดท้าย

วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส

  1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง
  2. กดแบนเนอร์ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40
  3. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการ
  4. กรอกหรือยืนยันข้อมูลตามขั้นตอน
  5. กดยืนยันลงทะเบียน แล้วรอผลจากระบบ

ก่อนกดยืนยัน ควรตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและเงื่อนไขโครงการให้ครบถ้วน

ตัวเลขสิทธิคงเหลือที่ปรากฏในระบบคือข้อมูล ณ เวลาที่ระบบแสดงผลเท่านั้น ควรเข้าไปตรวจสอบในแอปฯ เป๋าตังโดยตรงก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง

สรุปข้อมูลสำคัญ

รายละเอียด ข้อมูล
สิทธิคงเหลือ 6,598,268 สิทธิ
สิทธิทั้งหมด (โดยประมาณ) 30 ล้านสิทธิ
ลงทะเบียนแล้ว (โดยประมาณ) 23.4 ล้านสิทธิ (78%)
ช่องทางลงทะเบียน แอปฯ เป๋าตัง
ระยะเวลาลงทะเบียน 25–29 พ.ค. 2569
เวลาเปิดระบบ 06.00–22.00 น. ทุกวัน
เงื่อนไขพิเศษ ปิดทันทีเมื่อสิทธิเต็ม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เศรษฐกิจ

กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

7 นาที ที่แล้ว
เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี ข่าว

เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี

27 นาที ที่แล้ว
เจนสุดาและไฮโซข้าวโพดเปิดใจหลังเผชิญหน้า เวย์-นานา บันเทิง

เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด เล่านาทีเจอ นานา-เวย์ ในศาล ลั่น ปล่อยให้กรรมทำงาน

36 นาที ที่แล้ว
ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย &quot;ฮุนเซน&quot; หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย “ฮุนเซน” หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์

41 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร ข่าว

ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร

57 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้ซื้อบ้านกับ ธอส. ดีอย่างไร ต้องใช้อะไรบ้างในการยื่นขอสินเชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน ข่าว

หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม? เศรษฐกิจ

อัปเดตเย็นนี้ ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ เพราะตะเกียบ ข่าว

อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทราย สก๊อต เมิน ลีน่าจัง แนะขอโทษแม่-อภัยพี่ชาย ลั่น เขาดูสติไม่ค่อยนิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ห้างหรูโตเกียว ชายฉีดพ่นสเปรย์ ทำคนไม่สบายทันที 26 ราย ส่งโรงพยาบาล 19

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; แฉซ้ำ ถูกข่มขืน-บังคับเสพยา ตั้งแต่ 9 ขวบ เตรียมขึ้นศาลฟ้องคดี บันเทิง

“ทราย สก๊อต” แฉซ้ำ ถูกข่มขืน-บังคับเสพยา ตั้งแต่ 9 ขวบ เตรียมขึ้นศาลฟ้องคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ผู้ก่อตั้ง 7-Eleven เสียชีวิตแล้ว ย้อนประวัติ &quot;โทชิฟูมิ ซูซูกิ&quot; บิดาร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น เศรษฐกิจ

อาลัย ผู้ก่อตั้ง 7-Eleven เสียชีวิตแล้ว ย้อนประวัติ “โทชิฟูมิ ซูซูกิ” บิดาร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปเป๋าตัง เศรษฐกิจ

สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ต้องโอนเงินเท่าไหร่ ใช้ยังไงให้คุ้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปานเทพ ยื่นมือช่วย ทราย สมุทร มองเป็นตัวอย่าง คนกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้บ้านไม้ซอยอินทามระ 36 เขตดินแดง ข่าว

ไฟไหม้บ้านซอยอินทามระ 36 ดินแดง เพลิงลุกลามวอด 4 หลัง บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเตือนภัย &quot;ทองคำเปลวจีน&quot; คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายแล้วแสนกระปุก! ข่าว

เพจดังเตือนภัย “ทองคำเปลวจีน” คือทองแดง กินแล้วสารพิษสะสม ขายไปแสนกระปุก!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เผยไทม์ไลน์ ทหารกัมพูชา รัวปืนใกล้ชายแดน ห้วยตามาเรีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด 2 ศพ แฟลตตำรวจ นั่งร้านถล่มชั้น 5 กำลังสร้าง ร่างคนงานร่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรนด์สุดแปลก! กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ ข่าวต่างประเทศ

สุดแปลก! เทรนด์กินหม้อดินเผาจิ๋ว ฮิตจนคนแห่ทำตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ เสี่ยงโรค-สารพิษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใจชื้น “สุริยะ” โพสต์แรก หลังวูบหมดสติ ยิ้มสดใส ออกงานช่วยชาวบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว หลังชาวเน็ตสงสัยหายไปไหน อ. ยิ่งศักดิ์ จัดโหนกระแสแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

89 สว. จี้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโทษ รับไม่ได้เรียก “วุฒิสภาสีน้ำเงิน” ขู่เจอฟ้อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน ข่าวต่างประเทศ

สลด สาวอุดรยอดกตัญญ ปลิดชีวิตในเกาหลี เครียดเจ้าหนี้ทวงโหดโพสต์ประจาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปฉาว พระหนุ่ม คอลตำแจ่ว แอปหาคู่ ชายเข้าออกุฏิไม่ซ้ำหน้า บุรีรัมย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 17:58 น.
68
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี

เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
เจนสุดาและไฮโซข้าวโพดเปิดใจหลังเผชิญหน้า เวย์-นานา

เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด เล่านาทีเจอ นานา-เวย์ ในศาล ลั่น ปล่อยให้กรรมทำงาน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย &quot;ฮุนเซน&quot; หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์

ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย “ฮุนเซน” หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร

ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button