อัปเดตเย็นนี้ ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม?

โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง วันละ 06.00–22.00 น. จนถึง 29 พ.ค. 69 หรือจนกว่าสิทธิเต็ม ขณะนี้มีคนลงแล้วกว่า 23.4 ล้านสิทธิ
สิทธิโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ล่าสุดเหลือ 6,598,268 สิทธิ (ณ เวลา 16:30 น.) จากโควตาทั้งหมดประมาณ 30 ล้านสิทธิ หมายความว่า มีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า 23.4 ล้านสิทธิ หรือราว 78% ของโครงการ ใครที่ยังไม่ได้ลง เหลือเวลาถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่ไหน และช่วงเวลาใด
ลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพียงช่องทางเดียว ระบบเปิดรับทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25–29 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม
จำนวนสิทธิที่เหลืออยู่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะมีคนทยอยลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมาก ไม่ควรรอจนวันสุดท้าย
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส
- เปิดแอปฯ เป๋าตัง
- กดแบนเนอร์ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40
- อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการ
- กรอกหรือยืนยันข้อมูลตามขั้นตอน
- กดยืนยันลงทะเบียน แล้วรอผลจากระบบ
ก่อนกดยืนยัน ควรตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและเงื่อนไขโครงการให้ครบถ้วน
ตัวเลขสิทธิคงเหลือที่ปรากฏในระบบคือข้อมูล ณ เวลาที่ระบบแสดงผลเท่านั้น ควรเข้าไปตรวจสอบในแอปฯ เป๋าตังโดยตรงก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
สรุปข้อมูลสำคัญ
|รายละเอียด
|ข้อมูล
|สิทธิคงเหลือ
|6,598,268 สิทธิ
|สิทธิทั้งหมด (โดยประมาณ)
|30 ล้านสิทธิ
|ลงทะเบียนแล้ว (โดยประมาณ)
|23.4 ล้านสิทธิ (78%)
|ช่องทางลงทะเบียน
|แอปฯ เป๋าตัง
|ระยะเวลาลงทะเบียน
|25–29 พ.ค. 2569
|เวลาเปิดระบบ
|06.00–22.00 น. ทุกวัน
|เงื่อนไขพิเศษ
|ปิดทันทีเมื่อสิทธิเต็ม
