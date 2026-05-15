ด่วน! ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 16:18 น.
ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4
ชุดปฏิบัติการ 5 หน่วยงานเปิดแผน “เผยเงามังกร” บุกจับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาว ทุจริตทำบัตรชมพูให้อาชญากรจีนข้ามชาติ โยงคดีซุกอาวุธสงครามและระเบิด C-4 ที่ชลบุรี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 สำนักงาน ป.ป.ช. โพสต์ข้อความด่วนผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศผลการปฏิบัติการ “เผยเงามังกร” โดยชุดปฏิบัติการ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ป.ป.ช. บก.ปปป. ป.ป.ท. และตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้นำกำลังบุกจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาว (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอฮอด) และลูกจ้างอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

การจับกุมครั้งนี้ขยายผลมาจากคดีจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน ชาวจีน พร้อมอาวุธสงครามและระเบิด C-4 ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของการออกบัตรสีชมพู นายหมิงเฉินไม่เคยเดินทางไปอำเภอเชียงดาว แต่กลับมีชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม 2565 เพื่อสวมสิทธิ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หวังใช้ชีวิตและทำธุรกิจในไทยอย่างอิสระ

ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองรายในฐานะผู้จัดเตรียมและอนุมัติเอกสารเท็จ ข้อมูลการสืบสวนระบุว่าอดีตปลัดอำเภอรายนี้เคยมีประวัติทุจริตสวมบัตรประชาชนให้กลุ่มทุนจีนสีเทา ในคดีอุ้มเรียกค่าไถ่และตัดนิ้วมือเมื่อปลายปี 2565 นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการออกบัตรสีขาว หรือบัตรหัว 0 ให้บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายอีกนับสิบราย

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร กรณีทุจริตนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี

ล่าสุด กรมการปกครองสั่งเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดแล้ว และเตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องรายอื่น ทั้งเจ้าบ้าน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่เซ็นรับรองเอกสารเท็จอย่างเด็ดขาด

โยงคดีซุกอาวุธสงครามและระเบิด C-4 ที่ชลบุรี
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

